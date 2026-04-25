Phát huy vai trò kết nối, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics khu vực miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây

Ngày 24/4, Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với sự tham dự của gần 100 hội viên là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, vận tải, kho bãi, giao nhận và chuỗi cung ứng trên địa bàn thành phố.

Đại hội Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trên cơ sở các Quyết định số 2737/QĐ-UBND, ngày 26/11/2025 và 2781/QĐ-UBND, ngày 28/11/2026 của UBND thành phố về việc công nhận Ban vận động và cho phép thành lập Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng.

Tại đại hội, các đại biểu thông qua điều lệ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031, với trọng tâm tăng cường liên kết hội viên, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế; hướng tới xây dựng tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín, giữ vai trò kết nối, điều phối và thúc đẩy hệ sinh thái logistics; góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics của khu vực miền Trung và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 18 người; và tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường trực gồm 5 người; ông Trần Lê Tuấn, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng.

Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp và các công dân Việt Nam đang hoạt động liên quan đến lĩnh vực vận tải, thương mại, giao nhận kho vận, dịch vụ logistics theo Luật Thương mại tại thành phố Đà Nẵng. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Sở, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có biểu tượng (logo), con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại: Số 26 đường Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Là tổ chức tự nguyện thành lập, được pháp luật công nhận và cho phép hoạt động nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; tăng cường kết nối, hội nhập với các tổ chức hoạt động trong cùng lĩnh vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng như cả nước theo quy định của pháp luật; góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Tính đến ngày 21/4/2026, chỉ sau hơn 5 tháng thành lập, Hiệp hội thu hút 114 hội viên là các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, vận tải, kho bãi, giao nhận và chuỗi cung ứng trên địa bàn thành phố. Thành phần hội viên thể hiện sự đa dạng, phong phú của các loại hình kinh tế trong lĩnh vực logistics, cũng như sức hút của Hiệp hội logistics thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Lê Tuấn, tân Chủ tịch Hiệp hội, cho rằng Đại hội Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thành công, là bước khởi đầu quan trọng, đánh dấu sự ra đời chính thức của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực logistics tại Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương ổn định, bền vững.