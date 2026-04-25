Thứ Bảy, 25/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Phát huy vai trò kết nối, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics khu vực miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây

Ngô Anh Văn

25/04/2026, 16:44

Ngày 24/4, Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với sự tham dự của gần 100 hội viên là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, vận tải, kho bãi, giao nhận và chuỗi cung ứng trên địa bàn thành phố.

Ban Chấp hành Hiệp hội logistics Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh Hiệp hội cung cấp.

Đại hội Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trên cơ sở các Quyết định số 2737/QĐ-UBND, ngày 26/11/2025 và 2781/QĐ-UBND, ngày 28/11/2026 của UBND thành phố về việc công nhận Ban vận động và cho phép thành lập Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng.

Tại đại hội, các đại biểu thông qua điều lệ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031, với trọng tâm tăng cường liên kết hội viên, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế; hướng tới xây dựng tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín, giữ vai trò kết nối, điều phối và thúc đẩy hệ sinh thái logistics; góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics của khu vực miền Trung và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 18 người; và tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường trực gồm 5 người; ông Trần Lê Tuấn, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng.

Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp và các công dân Việt Nam đang hoạt động liên quan đến lĩnh vực vận tải, thương mại, giao nhận kho vận, dịch vụ logistics theo Luật Thương mại tại thành phố Đà Nẵng. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Sở, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có biểu tượng (logo), con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại: Số 26 đường Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Là tổ chức tự nguyện thành lập, được pháp luật công nhận và cho phép hoạt động nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; tăng cường kết nối, hội nhập với các tổ chức hoạt động trong cùng lĩnh vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng như cả nước theo quy định của pháp luật; góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Tính đến ngày 21/4/2026, chỉ sau hơn 5 tháng thành lập, Hiệp hội thu hút 114 hội viên là các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, vận tải, kho bãi, giao nhận và chuỗi cung ứng trên địa bàn thành phố. Thành phần hội viên thể hiện sự đa dạng, phong phú của các loại hình kinh tế trong lĩnh vực logistics, cũng như sức hút của Hiệp hội logistics thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Lê Tuấn, tân Chủ tịch Hiệp hội, cho rằng Đại hội Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thành công, là bước khởi đầu quan trọng, đánh dấu sự ra đời chính thức của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực logistics tại Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương ổn định, bền vững.

Từ khóa:

hệ sinh thái logistics Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng tăng cường liên kết hội viên Trần Lê Tuấn

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

