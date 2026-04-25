Việt Nam sắp có siêu đô thị ESG đầu tiên trên thế giới hướng tới chuẩn ISO mới

Với quy mô hơn 6.200 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD, siêu đô thị biển Vinhomes Global Gate Hạ Long được định vị như là “Hà Nội mới” bên Vịnh Di sản thế giới, nơi kiến tạo chuẩn mực sống – làm việc – nghỉ dưỡng – giải trí toàn diện…

Ngày 25/04/2026, tại Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Vinhomes đã chính thức ra mắt siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, dự án sở hữu tầm nhìn bao trọn Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.

Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu vị trí đắc địa trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và nằm đối diện nhà ga depot của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Trong tương lai gần, khi tuyến đường sắt này đi vào vận hành, thời gian di chuyển giữa dự án tới Thủ đô sẽ chỉ còn 23 phút (giá vé dành cho các cư dân đầu tiên của dự án là 5 triệu đồng/tháng, không giới hạn chuyến đi).

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinhomes, cho biết Vinhomes Global Gate Hạ Long được định hướng trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới đáp ứng tiêu chuẩn ISO 37125 - tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về đô thị bền vững được ISO ban hành vào tháng 10/2024 (yêu cầu sự tích hợp toàn diện ba trụ cột: môi trường, xã hội và quản trị - ESG). Đây là định hướng mang tính tiên phong, thể hiện rõ cam kết của Vinhomes trong việc kiến tạo một hệ sinh thái sống: Xanh về môi trường - Sạch về không khí - Cân bằng về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Với quy mô hơn 6.200ha, được đầu tư tạo dựng gần chục hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang từng bước hình thành một “kỳ quan đô thị” đáng sống, thu hút cộng đồng tinh hoa trong và ngoài nước tới an cư lập nghiệp.

Thứ nhất, hệ sinh thái nhà ở đa dạng, gồm: biệt thự, liền kề, nhà phố, chung cư cao cấp, chia thành 6 khu chính: Vịnh Thiên Đường, Vịnh Lễ Hội, Đảo Kỳ Quan, Vịnh Năng lượng Xanh, Đảo Xanh Thượng lưu, Đảo Tinh hoa Thể thao. Đặc biệt, đây là dự án duy nhất có mô hình “đảo trong thành phố”. Chủ đầu tư tận dụng địa thế thiên nhiên để biến 3 đảo nhỏ có 4 mặt giáp biển thành không gian sống- nghỉ dưỡng (Đảo New Horizon, Đảo Kim Cương, Đảo Pha Lê).

Thứ hai, hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu khu vực được quy hoạch với hệ thống khách sạn - resort cao cấp 5 sao do các thương hiệu hàng đầu thế giới quản lý; chuỗi casino; quần thể 12 sân golf quy mô 950 ha; công viên câu cá rừng ngập mặn 800 ha và bến du thuyền Wonder Marina. Cùng với đó là bộ sưu tập tiện ích văn hóa – sự kiện – lễ hội đẳng cấp quốc tế, gồm: sân khấu ngoài trời nhìn ra biển với sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi; Nhà hát Wonder Theatre 3.000 chỗ ngồi; VinWonders 81ha với Công viên Thủy cung lớn nhất Thế giới; Trung tâm sự kiện và hội nghị quốc tế hơn 4.500 chỗ và Làng Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam quy mô 18,5 ha.

Thứ ba, hệ sinh thái mua sắm – ẩm thực – lifestyle 24/7 với chuỗi outlet hàng hiệu nổi tiếng, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, khu phố thương mại Vincom Collection, tổ hợp VinBeauty 2,4 ha…

Thứ tư, hệ sinh thái thể thao lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, với quận thể thao Sports District 13,3 ha nằm ngay trong lòng khu Đảo Tinh hoa Thể thao hơn 900 ha; Học viện Thể thao chuyên nghiệp; hơn 50 km đường đạp xe trải dài khắp dự án…

Thứ năm, hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện với thống Bệnh viện Quốc tế Vinmec Cleveland Clinic 14 ha; Trung tâm dưỡng lão Vin New Horizon lớn nhất cả nước; Học viện Minh Triết và khu biệt thự hưu trí Golden Residence…

Thứ sáu, hệ sinh thái giáo dục chuẩn quốc tế, gồm: hệ thống trường liên cấp Vinschool; trường Quốc tế Mỹ; các trường công lập tư thục khác; cùng Trung tâm phát triển thế hệ trẻ Wonder Young Hub theo mô hình "Một điểm đến - vạn nhu cầu".

Thứ bảy, trung tâm kinh tế - tài chính – thương mại hàng đầu Việt Nam và khu vực với hệ thống cao ốc văn phòng 30–45 tầng...

Cộng hưởng vẻ đẹp sẵn có của dự án là hơn 2.500 ha cây xanh – mặt nước – rừng ngập mặn, trong đó có 680 ha biển tự nhiên, 200 km đường bờ biển cát trắng; hơn 660 ha Công viên rừng Globe Hạ Long… đưa nơi đây thành một đại đô thị biển Xanh – Tái sinh – Bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn ISO 37125.