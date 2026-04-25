Giá vàng hồi mốc 4.700 USD/oz sau tin đàm phán hòa bình, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng mạnh

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (24/4), sau khi có tin Mỹ và Iran chuẩn bị tiến hành vòng đàm phán hòa bình tiếp theo, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có thêm một phiên xả hàng mạnh.

Giá vàng giảm trong cả tuần này, đánh dấu tuần đi xuống đầu tiên sau 4 tuần tăng liên tiếp.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 17 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,36%, đạt 4.710,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 0,25 USD/oz, tương đương tăng 0,33%, chốt ở mức 75,81 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau tăng 0,4%, chốt ở mức 4.740,9 USD/oz.

Phiên này chứng kiến giá vàng liên tục giằng co giữa hai trạng thái giảm và tăng, phản ánh tâm trạng bấp bênh của nhà đầu tư trước những tin tức liên quan tới cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Có thời điểm giá vàng giảm sâu về vùng 4.650 USD/oz khi có những thông tin cho thấy căng thẳng còn ở mức cao và giá dầu tiếp tục đi lên, đẩy cao mối lo lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn.

Sau đó, giá vàng bật tăng mạnh khi có tin đàm phán sắp được nối lại. Tuy nhiên, mức tăng của giá vàng khi kết thúc phiên là hạn chế, bởi nhà đầu tư còn thận trọng về khả năng Washington và Tehran sớm đạt một thỏa thuận hòa bình.

Phản ánh tâm lý thận trọng này, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.046,6 tấn vàng.

Tuần này, quỹ bán ròng 14 tấn vàng, sau khi mua ròng 13,4 tấn vàng trong tuần trước.

Đồng USD giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, hỗ trợ cho giá vàng, nhưng hoàn tất một tuần tăng.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dollar Index giảm 0,26%, còn 98,51 điểm. Tuy nhiên, mức tăng 0,42% của chỉ số trong cả tuần cho thấy bạc xanh tiếp tục phát huy vai trò một kênh đầu tư an toàn giữa bối cảnh xung đột quân sự ở Vùng Vịnh kéo dài.

Đây là tuần tăng đầu tiên của Dollar Index sau hai tuần giảm liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, chỉ số đã tăng 0,19%, sau khi giảm khoảng 10% trong năm ngoái.

Giới phân tích nhận định chừng nào Mỹ và Iran chưa kết thúc chiến tranh, giá vàng còn đương đầu áp lực giảm trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu hai bên có thể sớm đạt một thỏa thuận hoà bình, áp lực giảm giá vàng sẽ được giải tỏa.

Các tin tức về chiến tranh, giá dầu và tỷ giá USD đã và đang là những yếu tố chính tác động lên giá vàng kể từ khi cuộc chiến này nổ ra vào cuối tháng 2.

Trong tháng 3, giá vàng đã giảm sâu khi chiến sự căng thẳng đẩy tỷ giá đồng USD và giá dầu đồng USD tăng mạnh, đặt ra áp lực lạm phát lớn trên toàn cầu, dẫn tới khả năng các ngân hàng trung ương lớn phải tăng lãi suất. Gần đây, cuộc chiến rơi vào thế bế tắc, với eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa và giá dầu còn neo ở mức cao, dù các cuộc tấn công đã lắng xuống.

Từ đầu tháng 4 tới nay, nhà đầu tư đã khấp khởi hy vọng về một giải pháp hòa bình để kết thúc cuộc chiến, và điều này giúp giá vàng có những phiên hồi phục. Nhưng cùng với đó, mỗi khi có tin cho thấy đàm phán thất bại hoặc bế tắc, giá vàng lại sụt sâu.

Vào ngày thứ Sáu, nguồn tin từ Chính phủ Pakistan tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi sẽ tới thủ đô Islamabad của Pakistan vào cùng ngày để tái khởi động đàm phán với Mỹ, nhưng sẽ không gặp trực tiếp các quan chức Mỹ. Trong một diễn biến tích cực khác, Israel và Lebanon gia hạn thỏa thuận đàm phán giữa hai nước thêm 3 tuần.

Bên phía Mỹ, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã xác nhận đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Donald Trump - sẽ tới Pakistan vào sáng ngày thứ Bảy để “đàm phán trực tiếp” với các quan chức Iran. “Phía Iran đã đề nghị” đàm phán và muốn gặp trực tiếp, và ông Trump đã cử hai vị quan chức Mỹ này tới cuộc gặp - bà Leavitt nói với kênh Fox News.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Đây là một thị trường bị chi phối bởi tin tức, và mức độ bất định vẫn còn lớn. Các tít báo bây giờ cho thấy khả năng Mỹ và Iran có thể đi đến một thỏa thuận hòa bình, và khi nhìn vào tổng thể, nhà đầu tư thấy tình hình nói chung đang đi theo hướng tích cực”, chiến lược gia trưởng Daniel Pavilonis của công ty RJO Futures nhận xét.

Giá dầu suy yếu trong phiên ngày thứ Sáu, với giá dầu Brent giao sau tại London kết thúc tuần ở mức hơn 105,3 USD/thùng, gần như đi ngang so với phiên trước. Nhưng cả tuần này, giá dầu Brent đã tăng 16,5% do giao thông qua eo biển Hormuz vẫn tê liệt do sự phong tỏa của Mỹ và Iran.

Giá vàng giao ngay giảm gần 2,5% trong tuần này.

“Giá vàng giảm tuần này vì giá dầu tăng dẫn tới kỳ vọng lãi suất cao hơn, đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS kết luận.

Tuần này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,62 điểm phần trăm, kết thúc tuần ở mức 4,306% do nhà đầu tư lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó sớm giảm lãi suất vì áp lực lạm phát đang lớn.

Mức giá chốt tuần của vàng giao ngay tương đương gần 149,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Website của Vietcombank báo giá USD kết thúc tuần ở mức 26.108 đồng (mua vào) và 26.368 đồng (bán ra).