Hợp tác đầu tư tạo đột phá cho nông nghiệp xanh Lai Châu
Chu Khôi
25/04/2026, 16:43
Việc trao quyết định đầu tư và ký kết các hợp tác chiến lược là bước ngoặt để Lai Châu phát triển nông nghiệp xanh. Những thỏa thuận này giúp địa phương hình thành chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến sâu và nâng tầm vị thế dược liệu cùng nông sản đặc hữu bền vững...
Trong khuôn khổ Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” diễn ra vào ngày 24/4/2026 tại Lai Châu, UBND tỉnh Lai Châu đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho hàng loạt dự án nông, lâm nghiệp quy mô lớn, mở ra kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh và bền vững tại địa phương.
ĐẦU TƯ, KÝ KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH
Cụ thể, ông Vũ Xuân Toán, đại diện Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Xanh, được trao quyết định triển khai dự án phát triển rừng gỗ lớn kết hợp trồng chè và cây dược liệu tại các xã Hua Bum, Pa Tần, Pa Ủ với diện tích hơn 470 ha, tổng vốn đầu tư 62 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Ngọc Tú, đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hakovina, nhận quyết định đầu tư dự án trồng và phát triển rừng sản xuất tại các xã Bum Tở, Mường Tè, quy mô trên 1.000 ha, tổng vốn 92 tỷ đồng.
Ở lĩnh vực chăn nuôi, ông Khuất Việt Quý, đại diện Công
ty TNHH Normal One, được chấp thuận đầu tư dự án trang trại lợn thịt công nghệ
cao theo mô hình khép kín, đảm bảo an toàn sinh học. Dự án có quy mô 16.000
con/lứa, tổng vốn đầu tư 96 tỷ đồng, hướng tới cung cấp sản phẩm chất lượng cao
cho thị trường, đồng thời tạo việc làm và đóng góp ngân sách địa phương.
Công ty Cổ phần Công nghệ cao Linh Dược Thiên
Vương, do ông Vũ Đăng Khải đại diện, được trao quyết định đầu tư dự án trồng và
phát triển rừng sản xuất tại xã Hua Bum với diện tích trên 1.300 ha, tổng vốn
đăng ký 180 tỷ đồng. Dự án hướng tới hình thành vùng nguyên liệu tập trung,
nâng cao giá trị nông, lâm sản, góp phần tăng độ che phủ rừng và cải thiện sinh
kế cho người dân địa phương.
Cũng tại hội nghị,đã diễn ra 11 phiên ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững và gia tăng giá trị.
Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ký kết với Hiệp hội
Mắc ca Việt Nam về hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu và phát triển chuỗi giá trị
mắc ca; đồng thời ký với Hiệp hội Chè Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển chuỗi sản
phẩm chè an toàn và xây dựng thương hiệu chè Shan Tuyết cổ thụ.
UBND tỉnh Lai Châu ký kết với Công ty TNHH
Novagen Farm Lai Châu về đầu tư dự án trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm sinh sản
công nghệ cao; ký với Công ty Cổ phần Dược KMDC về cam kết đầu tư quần thể khu
du lịch sinh thái vùng chè gắn với suối khoáng nóng Trung Đồng quy mô 100 ha và
xây dựng nhà máy chế biến chè công suất dự kiến 4.000 tấn/năm.
Một thỏa thuận
quan trọng khác được ký với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm và Hội Nông nghiệp
tuần hoàn Việt Nam nhằm phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn theo chuỗi
giá trị, hướng tới hiệu quả kinh tế, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, UBND tỉnh Lai Châu cũng ký kết MOU với một số
doanh nghiệp như Công ty TNHH MTV Loan Trường, Công ty TNHH Trí Đức LC và Công
ty Cổ phần TVOne Việt Nam, tập trung vào hợp tác phát triển vùng nguyên liệu và
chuỗi giá trị mắc ca.
Ở cấp ngành, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu ký kết
với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc về nghiên cứu,
chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đối với giống chè và cây ăn quả. Đồng thời,
Công ty Cổ phần Chè Than Uyên cũng ký kết với Viện này nhằm đẩy mạnh hợp tác
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển cây chè trên địa bàn.
BỐN CHUYỂN ĐỔI CHIẾN LƯỢC CHO NÔNG NGHIỆP LAI CHÂU
Phát biểu kết luận tại Hội nghị “Phát triển nông nghiệp
hàng hóa, phát triển dược liệu theo hướng kinh tế xanh, bền vững”, Thứ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh: "Lai Châu cần thực
hiện bốn chuyển đổi lớn để tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp. Theo đó, tỉnh
phải chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp; từ sản xuất
manh mún sang liên kết chuỗi; từ bán sản phẩm thô sang chế biến sâu; và từ tiềm
năng sang giá trị thực".
Thứ trưởng cho rằng Lai Châu có nhiều lợi thế nổi trội về
đất đai, khí hậu, rừng, đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa để phát triển nông
nghiệp hàng hóa gắn với đặc sản vùng cao, đặc biệt là dược liệu dưới tán rừng.
Tuy nhiên, những lợi thế này sẽ khó phát huy nếu không được tổ chức thành vùng
nguyên liệu, chuỗi giá trị, thương hiệu và nguồn thu ổn định cho người dân.
Định hướng thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nhấn
mạnh nông nghiệp hàng hóa và dược liệu xanh không chỉ là nhiệm vụ tái cơ cấu
ngành mà còn là động lực để Lai Châu đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Tỉnh cần tập
trung vào các sản phẩm có lợi thế như chè chất lượng cao, lúa gạo đặc sản, mắc
ca, cá nước lạnh, cá lồng lòng hồ và các nông sản đặc hữu vùng cao, thay vì
phát triển dàn trải.
Bên cạnh đó, điểm nghẽn lớn hiện nay là sản xuất nhỏ lẻ,
thiếu liên kết, hạn chế về chế biến, bảo quản, logistics và chuyển đổi số. Để
khắc phục, Thứ trưởng đề nghị tỉnh tổ chức lại sản xuất theo tiểu vùng sinh
thái, xây dựng chuỗi liên kết với doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt, đồng thời
lấy chế biến sâu, bảo quản và xây dựng thương hiệu làm khâu đột phá.
Đối với lĩnh vực dược liệu, Thứ trưởng đánh giá đây có thể
trở thành hướng đi riêng của Lai Châu nhờ điều kiện tự nhiên và tri thức bản địa
phong phú. Tuy nhiên, việc phát triển phải theo nguyên tắc bền vững: dưới tán rừng,
có quy hoạch, tiêu chuẩn, kiểm soát chất lượng và đảm bảo người dân được hưởng
lợi. Đồng thời, cần xây dựng chuỗi giá trị đồng bộ và gắn phát triển dược liệu
với du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe để gia tăng giá trị.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, nếu triển khai hiệu quả
các định hướng trên, Lai Châu không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ
tài nguyên rừng mà còn có thể trở thành điểm sáng của khu vực Trung du và miền
núi phía Bắc trong phát triển nông nghiệp hàng hóa đặc sản và dược liệu theo hướng
xanh, bền vững.
Dòng vốn quốc tế thúc đẩy tái cấu trúc ngành thủy sản Nghệ An
Với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng từ Ngân hàng Thế giới, dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Nghệ An không chỉ nâng cấp hạ tầng nghề cá mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho khai thác xa bờ, nuôi trồng công nghệ cao và kiểm soát khai thác hợp pháp.
FDI Connect 2026: Định vị lại vai trò Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững
Nếu chỉ dựa vào lắp ráp, gia công sẽ không còn bền vững. Thành công của chuỗi cung ứng phụ thuộc vào chiều sâu của hệ sinh thái công nghiệp địa phương. Khi năng lực của doanh nghiệp nội địa được nâng cao, chuỗi cung ứng sẽ trở nên bền bỉ hơn…
Lai Châu đang từng bước khai thác tiềm năng nông nghiệp theo hướng xanh, đa giá trị, dựa trên lợi thế tự nhiên và hệ sinh thái rừng phong phú. Địa phương chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực như chè, lúa đặc sản, dược liệu, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi và ứng dụng công nghệ để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản và phát triển bền vững.
Hàng loạt thương hiệu đặc trưng, vốn là niềm tự hào của người dân Hà Tĩnh, đã tụ hội về Hà Nội như: Kẹo cu đơ Lệ Phương; nước mắm Luận Nghiệp; nhung hươu Hiền Ngọc; trầm hương Tâm Thiên Hương đầy tinh tế...
Việt Nam xuất khẩu thành công lô bưởi tươi đầu tiên sang Australia
Việc lô bưởi đầu tiên được thông quan thành công tại thị trường Australia không chỉ tạo nền tảng để mở rộng xuất khẩu cho ngành hàng bưởi, mà còn góp phần thúc đẩy các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có tiêu chuẩn cao, nâng cao vị thế nông sản Việt trên trường quốc tế...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: