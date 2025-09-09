Thứ Ba, 09/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Hơn 10.000 công ty công nghệ hiện diện tại Thái Nguyên

Hạ Chi

09/09/2025, 07:15

Trong lĩnh vực công nghệ, Thái Nguyên hiện có hơn 10.000 doanh nghiệp, trong đó 227 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thái Nguyên đang hoàn thiện thủ tục thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình và Trung tâm dữ liệu, hướng tới thu hút các ngành công nghiệp bán dẫn, UAV và công nghệ cao…

VnEconomy

Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên để khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật Chuyển đổi số và dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi). 

Tại buổi làm việc, tỉnh Thái Nguyên đề nghị Trung ương quy định rõ ranh giới, chức năng và cơ chế quản lý đặc thù đối với Khu đô thị công nghệ cao, bảo đảm không chồng chéo với các mô hình khu công nghệ cao, khu công nghiệp và khu đô thị thông thường.

Tỉnh cũng kiến nghị có chính sách ưu đãi đủ mạnh về đất đai, thuế, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm thu hút đầu tư; đồng thời ban hành tiêu chí lựa chọn địa điểm xây dựng gắn với tiềm năng phát triển công nghệ cao, nguồn nhân lực, thị trường và hệ thống hạ tầng giao thông, logistics.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về chuyển đổi số. 

Việc triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã đạt 13/15 tiêu chí. Tỉnh đã tích cực thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, với 36 nhiệm vụ đã hoàn thành và 22 nhiệm vụ đang triển khai đúng tiến độ.

Về hạ tầng số, Thái Nguyên hiện có 7 doanh nghiệp viễn thông, với hơn 3.300 vị trí phát sóng và gần 5.900 trạm BTS. Hệ thống chính quyền số đã cơ bản hình thành, vận hành ổn định và được điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. 

Các hệ thống quản lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính, hội nghị truyền hình và dịch vụ công trực tuyến đều đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Trong lĩnh vực công nghệ cao, Thái Nguyên hiện có hơn 10.000 doanh nghiệp, trong đó 227 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Samsung, Vonfram Masan đã được chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao. 

Tỉnh đang hoàn thiện thủ tục thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình và Trung tâm dữ liệu, hướng tới thu hút các ngành công nghiệp bán dẫn, UAV và công nghệ cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thái Nguyên vẫn còn một số khó khăn như: Một số thôn, xóm nằm trong “vùng lõm” về sóng di động và điện lưới quốc gia; nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở cơ sở còn thiếu, kỹ năng số của người dân còn hạn chế.

Từ khóa:

chính quyền số chuyển đổi số công nghệ cao đầu tư doanh nghiệp hạ tầng kinh tế số Thái Nguyên

