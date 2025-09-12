Hơn 12.000 cơ hội việc tại “Ngày hội việc làm bền vững”
Thiên Anh
12/09/2025, 14:00
Sáng 12/9, sân Trường Cao đẳng Huế rộn ràng hơn ngày thường. Hàng trăm học sinh, sinh viên và người lao động tìm đến “Ngày hội việc làm bền vững” năm 2025 để tìm cho mình cơ hội nghề nghiệp và hướng đi tương lai.
Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp cùng đông đảo sinh viên, học viên và người lao động.
Ngày hội năm nay có 34 đơn vị tham gia, với hơn 40 gian hàng tuyển dụng và tuyển sinh. Các doanh nghiệp giới thiệu trên 7.000 vị trí việc làm trong và ngoài nước, trải rộng nhiều lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, công nghiệp. Các trường cao đẳng, trung cấp thông báo hơn 5.000 chỉ tiêu đào tạo, hướng đến những ngành nghề thiết thực gắn với nhu cầu xã hội. Tổng cộng, hơn 12.000 cơ hội được mở ra cho người học và người lao động.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhấn mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng để Huế phát triển bền vững. Thành phố luôn coi trọng công tác đào tạo nghề, kết nối cung cầu lao động, đồng thời tạo điều kiện để thanh niên, người lao động lựa chọn con đường phù hợp. Ngày hội việc làm bền vững là cầu nối để chính quyền, doanh nghiệp, nhà trường và người lao động gặp gỡ, cùng chung tay xây dựng một thị trường lao động năng động, hiệu quả.
Điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp mang đến các vị trí tuyển dụng ở nước ngoài với mức thu nhập ổn định, trong khi các trường nghề tư vấn trực tiếp để thí sinh có thể hiểu rõ ngành học, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.
Trong những năm gần đây, thành phố Huế đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực. Tiêu biểu là Nghị quyết 17-NQ/TU (ngày 13/5/2022) về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2025, định hướng 2030; Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND về chương trình việc làm giai đoạn 2021-2025; cùng các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Từ năm 2024 đến giữa năm 2025, thành phố đã kết nối việc làm cho hơn 28.200 lao động, trong đó có gần 3.900 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh trên 23.000 học viên, hơn 14.800 người đã tốt nghiệp. Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố sẽ đạt khoảng 75%.
“Ngày hội việc làm bền vững” 2025 vì thế đã mang đến hàng nghìn cơ hội cụ thể, thể hiện định hướng lâu dài của Huế trong phát triển nguồn nhân lực, yếu tố then chốt để thành phố khẳng định lợi thế cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Quy định mới về thu và sử dụng kinh phí, đoàn phí công đoàn
16:07, 12/09/2025
Các trường hợp vẫn được bảo hiểm y tế chi trả dù chưa có thẻ
Bộ Y tế đang xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân
Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân theo lộ trình, với mục tiêu từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân. Nếu thực hiện được việc miễn viện phí, mọi người dân sẽ được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng dịch vụ y tế cơ bản…
Ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"
Chiều 12/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân trang trọng tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia
Cả nước mới có thêm 15 di tích, danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia. Trong đó, Ninh Bình là địa phương có số lượng nhiều nhất với 3 di tích, quần thể; Thành phố Huế và Quảng Trị cùng ghi nhận mỗi nơi có 2 di tích được công nhận…
Quy định mới về thu và sử dụng kinh phí, đoàn phí công đoàn
Công đoàn cơ sở sẽ được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn, theo hướng dẫn mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...
Các trường hợp vẫn được bảo hiểm y tế chi trả dù chưa có thẻ
Theo quy định mới có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm nay, có 5 trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế dù chưa có thẻ, hoặc chưa xuất trình thẻ, nhưng khi khám chữa bệnh vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: