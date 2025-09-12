Hơn 12.000 cơ hội việc tại “Ngày hội việc làm bền vững”

Sáng 12/9, sân Trường Cao đẳng Huế rộn ràng hơn ngày thường. Hàng trăm học sinh, sinh viên và người lao động tìm đến “Ngày hội việc làm bền vững” năm 2025 để tìm cho mình cơ hội nghề nghiệp và hướng đi tương lai.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp cùng đông đảo sinh viên, học viên và người lao động.

Ngày hội năm nay có 34 đơn vị tham gia, với hơn 40 gian hàng tuyển dụng và tuyển sinh. Các doanh nghiệp giới thiệu trên 7.000 vị trí việc làm trong và ngoài nước, trải rộng nhiều lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, công nghiệp. Các trường cao đẳng, trung cấp thông báo hơn 5.000 chỉ tiêu đào tạo, hướng đến những ngành nghề thiết thực gắn với nhu cầu xã hội. Tổng cộng, hơn 12.000 cơ hội được mở ra cho người học và người lao động.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhấn mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng để Huế phát triển bền vững. Thành phố luôn coi trọng công tác đào tạo nghề, kết nối cung cầu lao động, đồng thời tạo điều kiện để thanh niên, người lao động lựa chọn con đường phù hợp. Ngày hội việc làm bền vững là cầu nối để chính quyền, doanh nghiệp, nhà trường và người lao động gặp gỡ, cùng chung tay xây dựng một thị trường lao động năng động, hiệu quả.

Không khí sôi động tại các gian hàng

Điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp mang đến các vị trí tuyển dụng ở nước ngoài với mức thu nhập ổn định, trong khi các trường nghề tư vấn trực tiếp để thí sinh có thể hiểu rõ ngành học, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Trong những năm gần đây, thành phố Huế đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực. Tiêu biểu là Nghị quyết 17-NQ/TU (ngày 13/5/2022) về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2025, định hướng 2030; Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND về chương trình việc làm giai đoạn 2021-2025; cùng các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Sinh viên, người lao động tìm hiểu thông tin tuyển sinh, cơ hội học nghề tại gian tư vấn

Từ năm 2024 đến giữa năm 2025, thành phố đã kết nối việc làm cho hơn 28.200 lao động, trong đó có gần 3.900 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh trên 23.000 học viên, hơn 14.800 người đã tốt nghiệp. Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố sẽ đạt khoảng 75%.

“Ngày hội việc làm bền vững” 2025 vì thế đã mang đến hàng nghìn cơ hội cụ thể, thể hiện định hướng lâu dài của Huế trong phát triển nguồn nhân lực, yếu tố then chốt để thành phố khẳng định lợi thế cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.