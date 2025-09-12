Các trường hợp vẫn được bảo hiểm y tế chi trả dù chưa có thẻ

Theo quy định mới có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm nay, có 5 trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế dù chưa có thẻ, hoặc chưa xuất trình thẻ, nhưng khi khám chữa bệnh vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết người tham gia bảo hiểm y tế trong một số trường hợp đặc biệt, dù chưa có hoặc chưa xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, vẫn có thể được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng của thẻ.

Theo quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, có 5 trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế dù chưa có thẻ, hoặc chưa xuất trình thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh vẫn được quỹ chi trả.

Thứ nhất, trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, từ ngày 15/8/2025, trẻ em dưới 6 tuổi khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nếu chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp.

Trẻ vừa sinh, cha hoặc mẹ, hoặc thân nhân của trẻ ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án, hoặc người đại diện cơ sở khám chữa bệnh xác nhận trên hồ sơ bệnh án trong trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân (theo khoản 2, Điều 37).

Thứ hai, người đang chờ cấp hoặc thay đổi thông tin thẻ bảo hiểm y tế. Từ ngày 15/8/2025, khi khám chữa bệnh, xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế, thông tin về thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan Bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ, và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân (theo khoản 3, Điều 37).

Thứ ba, người bệnh trong tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc đã tử vong. Khi chưa xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện, người tham gia bảo hiểm y tế trong trường hợp này sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí trực tiếp trong phạm vi hưởng, và mức hưởng bảo hiểm y tế sau khi cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán của người bệnh, hoặc thân nhân.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, nhằm tạo điều kiện xử lý nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp (theo khoản 1, Điều 54).

Thứ tư, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại, hoặc thông tin thẻ bị sai lệch nhưng chưa được điều chỉnh. Theo đó, từ ngày 1/7/2025, khi khám chữa bệnh sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí trực tiếp trong phạm vi hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán của người tham gia (theo khoản 2 Điều 54).

Thứ năm, người thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế nhưng chưa được cấp thẻ. Từ ngày 1/7/2025, khi khám chữa bệnh, người bệnh được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp toàn bộ phần chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng kể từ ngày được xác định thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, trên cơ sở hồ sơ đề nghị thanh toán của người tham gia (theo khoản 3 Điều 54).

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, những quy định mới này cho thấy sự linh hoạt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân trong nhiều tình huống khác nhau.