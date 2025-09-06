Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

Không những tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng vừa qua giữ vững đà tăng trưởng mạnh mẽ mà số vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua...

Theo số liệu vừa được công bố từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 8 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tiếp tục phản ánh rõ niềm tin của các doanh nghiệp nước ngoài vào môi trường đầu tư tại Việt Nam. Cụ thể:

Vốn đăng ký cấp mới, có 2.534 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 11,03 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 8,1% về số vốn đăng ký.

Vốn điều chỉnh ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong 8 tháng qua, khi có 996 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm đạt 10,65 tỷ USD, tăng 85,9% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy các nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam, sẵn sàng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần, có 2.245 lượt với tổng giá trị góp vốn 4,46 tỷ USD, tăng 58,8% so với cùng kỳ năm trước. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,65 tỷ USD (chiếm 37%) giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 981,7 triệu USD ( 22%); ngành còn lại đạt 1,83 tỷ USD (41%).

Đáng chú ý, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong tám tháng năm 2025 ước đạt 15,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của tám tháng trong 5 năm qua.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 8 tháng các năm 2021-2025 (tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính)

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,57 tỷ USD, chiếm 81,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,24 tỷ USD ( chiếm 8%); sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 563,6 triệu USD (3,7%).

Sự gia tăng này không chỉ phản ánh tiến độ triển khai thuận lợi của nhiều dự án lớn, mà còn khẳng định nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài hoạt động hiệu quả hơn tại Việt Nam.

Về lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò là ngành trọng điểm, thu hút phần lớn dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam khi số vốn FDI đăng ký vào ngành này trong 8 tháng năm nay đạt 6,53 tỷ USD, (chiếm 59,2% tổng vốn đăng ký cấp mới). Đứng thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,37 tỷ USD ( 21,5%); các ngành còn lại đạt 2,13 tỷ USD ( 19,3%).

Về đối tác đầu tư, trong số 78 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 8 tháng, Singapore vẫn duy trì là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 3,06 tỷ USD (chiếm 27,8% tổng vốn đăng ký cấp mới); tiếp đến là Trung Quốc 2,65 tỷ USD (24 %); Thụy Điển với 1 tỷ USD (9,1%); Nhật Bản 877,9 triệu USD (8 %).

Không chỉ hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt kết quả khả quan, mà dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam cũng duy trì xu hướng tích cực.

Theo đó, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 556,2 triệu USD, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào 33 quốc gia và vùng lãnh thổ,trong đó: Lào là quốc gia mà Việt Nam đầu tư nhiều nhất với 150,3 triệu USD (chiếm 27% tổng vốn đầu tư); Philippines với 61,8 triệu USD (11,1%); Indonesia với 60,5 triệu USD (10,9%).

Lĩnh vực mà Việt Nam hiện đang đầu tư nhiều nhất ra nước ngoài là sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí với 111,2 triệu USD (chiếm 20 % tổng vốn đầu tư); tiếp đến là vận tải kho bãi với 109,1 triệu USD (19,6%); bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác với 78,6 triệu USD (14,1%)....