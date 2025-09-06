Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực
Phương Hoa
06/09/2025, 12:09
Không những tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng vừa qua giữ vững đà tăng trưởng mạnh mẽ mà số vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua...
Theo số liệu vừa được công bố từ Cục Thống kê (Bộ Tài
chính), trong 8 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng
ký vào Việt Nam đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả
này tiếp tục phản ánh rõ niềm tin của các doanh nghiệp nước ngoài vào môi trường
đầu tư tại Việt Nam. Cụ thể:
Vốn đăng ký cấp mới, có 2.534 dự án được cấp phép với
số vốn đăng ký đạt 11,03 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước về số dự
án và giảm 8,1% về số vốn đăng ký.
Vốn điều chỉnh ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong 8
tháng qua, khi có 996 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng số
vốn tăng thêm đạt 10,65 tỷ USD, tăng 85,9% so với cùng kỳ năm trước. Con số này
cho thấy các nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư tại
Việt Nam, sẵn sàng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.
Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần, có 2.245 lượt
với tổng giá trị góp vốn 4,46 tỷ USD, tăng 58,8% so với cùng kỳ năm trước. Đối
với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào
công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,65 tỷ USD (chiếm 37%) giá trị góp vốn; hoạt
động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 981,7 triệu USD ( 22%); ngành còn lại đạt
1,83 tỷ USD (41%).
Đáng chú ý, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện
tại Việt Nam trong tám tháng năm 2025 ước đạt 15,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với
cùng kỳ năm trước. Đây cũng là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất
của tám tháng trong 5 năm qua.
Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,57 tỷ USD,
chiếm 81,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh
doanh bất động sản đạt 1,24 tỷ USD ( chiếm 8%); sản xuất, phân phối điện, khí đốt,
nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 563,6 triệu USD (3,7%).
Sự gia tăng này không chỉ phản ánh tiến độ triển khai thuận
lợi của nhiều dự án lớn, mà còn khẳng định nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư,
tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài hoạt động hiệu quả
hơn tại Việt Nam.
Về lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp
tục giữ vai trò là ngành trọng điểm, thu hút phần lớn dòng vốn đầu tư nước
ngoài vào Việt Nam khi số vốn FDI đăng ký vào ngành này trong 8 tháng năm nay đạt
6,53 tỷ USD, (chiếm 59,2% tổng vốn đăng ký cấp mới). Đứng thứ hai là hoạt động
kinh doanh bất động sản đạt 2,37 tỷ USD ( 21,5%); các ngành còn lại đạt 2,13 tỷ
USD ( 19,3%).
Về đối tác đầu tư, trong số 78 quốc gia và vùng lãnh
thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 8 tháng, Singapore vẫn
duy trì là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 3,06 tỷ USD (chiếm 27,8% tổng vốn
đăng ký cấp mới); tiếp đến là Trung Quốc 2,65 tỷ USD (24 %); Thụy Điển với
1 tỷ USD (9,1%); Nhật Bản 877,9 triệu USD (8 %).
Không chỉ hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài tại
Việt Nam đạt kết quả khả quan, mà dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp
Việt Nam cũng duy trì xu hướng tích cực.
Theo đó, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp
mới và điều chỉnh) đạt 556,2 triệu USD, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước.
Các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào 33 quốc gia và vùng
lãnh thổ,trong đó: Lào là quốc gia mà Việt Nam đầu tư nhiều nhất với 150,3 triệu
USD (chiếm 27% tổng vốn đầu tư); Philippines với 61,8 triệu USD (11,1%);
Indonesia với 60,5 triệu USD (10,9%).
Lĩnh vực mà Việt Nam hiện đang đầu tư nhiều nhất ra nước ngoài là
sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí với
111,2 triệu USD (chiếm 20 % tổng vốn đầu tư); tiếp đến là vận tải kho bãi với
109,1 triệu USD (19,6%); bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe
có động cơ khác với 78,6 triệu USD (14,1%)....
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: