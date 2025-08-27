Ninh Bình mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với các tập đoàn lớn

Ngày 27/8, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã có các cuộc làm việc quan trọng với Tập đoàn AUO (Singapore) và Tập đoàn Địa ốc Cát Tường Group, mở ra nhiều triển vọng hợp tác, thu hút đầu tư chiến lược vào địa bàn sau hợp nhất ba địa phương.

Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc, ông Paul Peng Chủ tịch Tập đoàn AUO bày tỏ vinh dự khi lần đầu đến Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng là điểm đến quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của AUO – một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất màn hình hiển thị, hiện đang mở rộng sang thương mại và bán lẻ. Lãnh đạo Tập đoàn mong muốn tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng, lợi thế của địa phương để giới thiệu tới cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan, đồng thời mời lãnh đạo tỉnh sang thăm và làm việc tại Đài Loan nhằm tăng cường hợp tác.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc, khẳng định tỉnh Ninh Bình luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư chiến lược. Ông Ngọc giới thiệu định hướng phát triển sau hợp nhất ba địa phương Ninh Bình - Hà Nam - Nam Định với ba trung tâm chiến lược: đô thị Phủ Lý phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, y tế - giáo dục; đô thị ven biển Nam Định phát triển công nghiệp điện tử, dệt may, dịch vụ biển và cảng nước sâu; và đô thị Hoa Lư gắn với du lịch, kinh tế di sản và đô thị kết nối. Trong đó, công nghiệp được xác định là trụ cột then chốt.

Tỉnh Ninh Bình hiện đẩy mạnh chính sách ưu đãi đầu tư, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm như Khu Đại học Nam Cao, cảng nước sâu, cảng hàng không, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ khởi công tuyến giao thông kết nối ba đô thị trọng điểm, tạo động lực phát triển mới. Trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các chính sách then chốt như thuế, hạ tầng thiết yếu, nhân lực và định hướng phát triển các khu công nghiệp. Cụ thể, Tập đoàn AUO đã bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực và phát triển công nghệ, đồng thời đề xuất các chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ninh Bình.

Cũng trong chiều 27/8, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy đã tiếp và làm việc với ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Địa ốc Cát Tường Group. Ông Trần Quốc Việt giới thiệu, Cát Tường Group thành lập năm 2011, hoạt động ở nhiều lĩnh vực bất động sản dân dụng, công nghiệp và thương mại tại các tỉnh phía Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy làm việc với ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường Group. Ảnh: Báo Ninh Bình

Tại Ninh Bình, từ năm 2017 Tập đoàn đã đầu tư Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (xã Nghĩa Hưng) với diện tích gần 520 ha, tập trung thu hút doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực dệt nhuộm công nghệ cao. Hiện khu công nghiệp đã thu hút 7 nhà đầu tư, trong đó có hai tập đoàn lớn của Nhật Bản và Trung Quốc, với tổng vốn trên 200 triệu USD; tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 28%. Mục tiêu đến cuối năm 2025, khu công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy 50%, thu hút vốn FDI 800 triệu USD và khi đạt 100% sẽ tương đương 1,7 tỷ USD.

Đại diện Cát Tường Group cam kết tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng địa phương, chú trọng đầu tư hạ tầng theo hướng bền vững, tuân thủ pháp luật. Doanh nghiệp mong muốn tỉnh phối hợp xây dựng “Sách trắng về đầu tư”, tạo điều kiện tiếp cận các dự án kêu gọi đầu tư mới, đồng thời quan tâm bố trí nhà ở xã hội hoặc khu lưu trú cho lao động và chuyên gia. Trong buổi làm việc, ông Trần Quốc Việt cũng đã đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện môi trường đầu tư, bao gồm việc tăng cường các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và cải cách thủ tục hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng đầu tư. Ông lưu ý trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải đặt vấn đề môi trường lên hàng đầu, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ ô nhiễm, đồng thời quan tâm tuyển dụng, giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Tỉnh cũng xem xét bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, khu lưu trú công nhân và khuyến khích doanh nghiệp thành lập pháp nhân tại Ninh Bình để gia tăng đóng góp ngân sách.

Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo tỉnh, Cát Tường Group khẳng định sẽ hoàn thiện hệ thống xử lý môi trường, nước thải theo công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển xanh, bền vững. Nhân dịp này, Tập đoàn mời lãnh đạo tỉnh thăm các dự án khu công nghiệp và khu đô thị mà doanh nghiệp đang triển khai tại phía Nam.

Những cuộc làm việc này không chỉ mở ra cơ hội hợp tác đầu tư cho Ninh Bình mà còn khẳng định cam kết của tỉnh trong việc tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.