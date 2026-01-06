Hơn 3,5 triệu người sẽ nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 06/01/2026
Nhật Dương
06/01/2026, 17:58
Cơ quan Bảo hiểm xã hội ước tính sẽ có hơn 3,5 triệu người hưởng được nhận liền 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3/2026 ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người thụ hưởng vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc...
Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3/2026, bảo đảm đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.
Theo đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2, tháng 3/2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2/2026, bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.
Riêng đối với Bảo hiểm xã hội 4 tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng, do đã chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026), nên lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3/2026 sẽ được chi trả vào kỳ tháng 2/2026.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ trì, phối hợp Bưu điện địa phương bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để lập, chuyển danh sách, kiểm soát, phê duyệt lệnh chi điện tử. Đồng thời, chuyển kinh phí kịp thời, không để ảnh hưởng đến thời gian chi trả cho người hưởng.
Căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, Bảo hiểm xã hội các địa phương xây dựng phương án chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2, tháng 3/2026) vào cùng kỳ chi trả tháng 2/2026, bảo đảm người hưởng được nhận đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Đồng thời, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch chi trả để thống nhất trong tổ chức triển khai.
Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi trả và quản lý người hưởng của cơ quan Bưu điện. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng. Thu hồi kịp thời theo quy định đối với các trường hợp người hưởng đã nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sau đó từ trần.
Ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục tuyên truyền vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân để nhanh chóng, thuận tiện nhất.
Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để công tác chi trả bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, neo đơn, ốm đau, bệnh tật, không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả.
Ngoài ra, cần tăng cường biện pháp quản lý người hưởng; chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên làm công tác chi trả quản lý người hưởng tại nơi cư trú để nắm bắt tình hình người hưởng, đặc biệt là người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân và người hưởng ủy quyền khác; thu hồi kịp thời theo quy định đối với các trường hợp người hưởng đã nhận gộp sau đó từ trần.
Cơ quan Bảo hiểm xã hội ước tính cả nước sẽ có hơn 3,5 triệu người hưởng được nhận liền 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như chi trả tiền mặt tại điểm chi trả, chi trả tại nhà và chi trả qua tài khoản cá nhân.
