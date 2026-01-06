Hà Nội chi quà Tết cho người hưởng lương hưu, trợ cấp từ tháng 2/2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 06/01/2026
Nhật Dương
06/01/2026, 14:41
Bảo hiểm xã hội Hà Nội và Bưu điện Trung tâm sẽ tổ chức chi trả quà Tết mức 300.000 đồng của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng qua tài khoản hoặc bằng tiền mặt cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 2/2026...
Thực hiện Kế hoạch số 341/KH-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc tặng quà Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bảo hiểm xã hội Hà Nội hướng dẫn lập danh sách chi quà Tết.
Theo đó, đối tượng được tặng quà là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo danh sách chi trả tháng 2/2026 của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố.
Người hưởng lương hưu và trợ cấp mất sức lao động hằng tháng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh khác, từ Bảo hiểm xã hội Quân đội, và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân chuyển đến đăng ký và nhận lương hưu tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố trước ngày 1/2/2026.
Người lao động nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ hưu trí đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp nhận, giải quyết và ban hành quyết định hưởng trước ngày 1/2/2026.
Mức quà tặng cho mỗi người là 300.000 đồng. Nguồn kinh phí tặng quà được Ủy ban nhân dân các phường, xã chuyển vào tài khoản của cơ quan Bảo hiểm xã hội các cơ sở mở tại các ngân hàng thương mại để tổ chức thực hiện tặng quà.
Bảo hiểm xã hội cơ sở phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn quản lý tiếp nhận nguồn kinh phí quà Tết trước ngày 20/1/2026, để chuyển kinh phí cho Bảo hiểm xã hội thành phố và các Bưu điện trung tâm kịp thời tổ chức chi quà Tết.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ căn cứ danh sách người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2/2026 để lập danh sách tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (đợt 1) ngày 27/1/2026 đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, và các trường hợp duyệt mới, chuyển đến từ Bảo hiểm xã hội tỉnh khác, Bảo hiểm xã hội Quân đội và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân được cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp nhận giải quyết và ban hành quyết định hưởng chế độ trước ngày 26/1/2026.
Lập danh sách tặng quà Tết (đợt 2) ngày 2/2/2026 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được duyệt mới, chuyển đến từ Bảo hiểm xã hội tỉnh khác, Bảo hiểm xã hội Quân đội và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân có đề nghị hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng thàng từ tháng 2/2026 trở về trước, đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp nhận giải quyết và ban hành quyết định hưởng chế độ từ ngày 26/1 đến trước ngày 1/2/2026.
Bảo hiểm xã hội thành phố và Bưu điện Trung tâm sẽ tổ chức chi trả quà Tết của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng qua tài khoản hoặc bằng tiền mặt cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 2/2026.
Trước đó, Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 341 tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội; hộ nghèo; hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Dự kiến, tổng số quà tặng là 1.165.878 suất, với tổng kinh phí hơn 574,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp thành phố, cấp xã theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.
Bộ Y tế dự kiến sau khi thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ sẽ giảm 22 đơn vị, trong đó chuyển 6 đơn vị về địa phương quản lý, và sắp xếp tổ chức lại 16 đơn vị sự nghiệp khác...
Việc đề xuất tăng thời lượng dạy thêm phải được xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền, bảo đảm không mở rộng đối tượng, không làm biến tướng dạy thêm, học thêm, đồng thời Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm giải trình đầy đủ về sự cần thiết, tính hợp lý, minh bạch, hiệu quả...
Bắt đầu từ tháng 1/2026, Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ ngừng cấp tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội, chuẩn bị tổ chức thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử theo lộ trình…
Năm 2025, tiền lương và tiền thưởng của người lao động trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực, không phát sinh tình trạng nợ lương, doanh nghiệp duy trì chính sách đãi ngộ ngày càng tốt hơn...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: