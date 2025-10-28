Thứ Tư, 29/10/2025

Hơn 35.000 ngôi nhà ở Huế bị ngập trong đợt mưa lũ lịch sử

Nguyễn Thuấn

28/10/2025, 21:17

Đợt mưa lũ đặc biệt lớn những ngày qua đã khiến hơn 35.000 ngôi nhà tại thành phố Huế chìm trong nước, nhiều khu vực ngập sâu từ 1–2 mét. Hiện mực nước trên các sông Hương và Bồ tiếp tục ở mức cao, nguy cơ lũ lớn vẫn còn hiện hữu.

Nhiều khu vực tại thành phố Huế biến thành sông sau đợt mưa lũ đặc biệt lớn. Ảnh: Nguyên Phong
Nhiều khu vực tại thành phố Huế biến thành sông sau đợt mưa lũ đặc biệt lớn. Ảnh: Nguyên Phong

Chiều ngày 28/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, đợt mưa lũ đặc biệt lớn đang diễn ra trên địa bàn đã khiến 1 người tử vong và 1 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là một người đàn ông khoảng 45-55 tuổi, được người dân phát hiện tại khu vực bờ biển phường Thuận An. Hiện các lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường và phối hợp cùng cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh nhân thân.

Cùng ngày, một bé gái 5 tuổi ở thôn Châu Chữ, phường Thủy Xuân bị nước cuốn trôi, hiện vẫn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ, công an và dân quân địa phương đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm dọc các tuyến kênh, mương và khu vực ven sông.

Nước lũ đang rút dần nhưng rất chậm, nhiều khu vực ở thành phố Huế vẫn còn ngập sâu
Nước lũ đang rút dần nhưng rất chậm, nhiều khu vực ở thành phố Huế vẫn còn ngập sâu
Sau ngày mưa lớn liên tiếp, đến chiều nay 28/10, tại khu vực trung tâm thành phố Huế đã ngớt mưa. Tuy nhiên, nước lũ đục ngầu vẫn bao phủ nhiều tuyến phố, khu dân cư. Nhiều nơi vẫn còn ngập sâu, giao thông chia cắt.
Sau ngày mưa lớn liên tiếp, đến chiều nay 28/10, tại khu vực trung tâm thành phố Huế đã ngớt mưa. Tuy nhiên, nước lũ đục ngầu vẫn bao phủ nhiều tuyến phố, khu dân cư. Nhiều nơi vẫn còn ngập sâu, giao thông chia cắt.
Nước lũ tràn vào hệ thống trường lang nối các cung điện của khu Hoàng Thành Huế
Nước lũ tràn vào hệ thống trường lang nối các cung điện của khu Hoàng Thành Huế
Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại 32 trong tổng số 40 xã, phường của thành phố Huế, với độ sâu trung bình từ 1–2 mét, có nơi sâu hơn. Hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập từ 0,5–0,9 mét, nhiều khu vực bị cô lập, giao thông tê liệt cục bộ
Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại 32 trong tổng số 40 xã, phường của thành phố Huế, với độ sâu trung bình từ 1–2 mét, có nơi sâu hơn. Hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập từ 0,5–0,9 mét, nhiều khu vực bị cô lập, giao thông tê liệt cục bộ
Người dân tranh thủ lúc nước tạm rút để dọn vệ sinh khu phố, nhà cửa
Người dân tranh thủ lúc nước tạm rút để dọn vệ sinh khu phố, nhà cửa
Người dân gặp khó khăn khi di chuyển qua vùng nước ngập sâu
Người dân gặp khó khăn khi di chuyển qua vùng nước ngập sâu
Lực lượng chức năng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt
Lực lượng chức năng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt
Lực lượng chức năng vào các vùng ngập nặng ở phường An Cựu hỗ trợ mì tôm, nước uống, thuốc men cho người dân
Lực lượng chức năng vào các vùng ngập nặng ở phường An Cựu hỗ trợ mì tôm, nước uống, thuốc men cho người dân
VnEconomy
Ngày 27/10, nhận được đề nghị hỗ trợ, Công an phường Thuận Hóa nhanh chóng có mặt tại khách sạn Mondial (17 Nguyễn Huệ) đưa một du khách nước ngoài bị gãy tay đến bệnh viện điều trị. Đến ngày 28/10, lực lượng tiếp tục hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho 21 công dân Úc đang lưu trú tại khách sạn Roman (16 Nguyễn Thái Học).
Ngày 27/10, nhận được đề nghị hỗ trợ, Công an phường Thuận Hóa nhanh chóng có mặt tại khách sạn Mondial (17 Nguyễn Huệ) đưa một du khách nước ngoài bị gãy tay đến bệnh viện điều trị. Đến ngày 28/10, lực lượng tiếp tục hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho 21 công dân Úc đang lưu trú tại khách sạn Roman (16 Nguyễn Thái Học).
Lực lượng chức năng được huy động đến các khu vực trũng thấp khẩn trương hỗ trợ người dân
Lực lượng chức năng được huy động đến các khu vực trũng thấp khẩn trương hỗ trợ người dân
Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định cùng các lực lượng hỗ trợ đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn
Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định cùng các lực lượng hỗ trợ đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn

Trên địa bàn cũng đã ghi nhận 38 điểm sạt lở đất, tập trung chủ yếu tại khu vực xã Khe Tre (17 điểm), cùng các xã Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 3 và Thủy Xuân. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng theo dõi, cảnh giới tại các vị trí xung yếu để bảo đảm an toàn cho người dân.

Sạt lở Đường Hồ Chí Minh tại dốc A5, xã A Lưới 4 khiến giao thông tê liệt. 
Sạt lở Đường Hồ Chí Minh tại dốc A5, xã A Lưới 4 khiến giao thông tê liệt. 
Bộ đội Biên phòng thành phố Huế sơ tán người dân đến nơi an toàn
Bộ đội Biên phòng thành phố Huế sơ tán người dân đến nơi an toàn

Đến 13 giờ ngày 28/10, mực nước trên sông Bồ đạt 4,72 mét, cao hơn báo động 3 là 0,22 mét. Trước đó, lũ trên sông này đã lập kỷ lục mới với mức 5,25 mét, vượt đỉnh lũ năm 2020 (5,24 mét). Trên sông Hương, mực nước ghi nhận 4,64 mét, cao hơn báo động 3 là 1,14 mét; đỉnh lũ trước đó đạt 5,05 mét – mức cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau trận lũ năm 1999 (5,81 mét).

Dự báo, từ nay đến sáng 30/10, khu vực thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến từ 150–300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200–400mm, nơi cao nhất có thể vượt 600mm. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, hạn chế di chuyển qua vùng ngập sâu, sạt lở để đảm bảo an toàn.

[Video]: Huế: Lũ tràn vào bệnh viện trong đêm, hàng trăm bộ đội, công an cấp tốc di chuyển bệnh nhân

14:29, 28/10/2025

[Video]: Huế: Lũ tràn vào bệnh viện trong đêm, hàng trăm bộ đội, công an cấp tốc di chuyển bệnh nhân

Giải cứu 6 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

09:52, 28/10/2025

Giải cứu 6 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

mưa lũ thành phố Huế ngập lụt tại Huế sạt lở đất tại Huế

