Hơn 35.000 ngôi nhà ở Huế bị ngập trong đợt mưa lũ lịch sử

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Tư, 29/10/2025
Nguyễn Thuấn
28/10/2025, 21:17
Đợt mưa lũ đặc biệt lớn những ngày qua đã khiến hơn 35.000 ngôi nhà tại thành phố Huế chìm trong nước, nhiều khu vực ngập sâu từ 1–2 mét. Hiện mực nước trên các sông Hương và Bồ tiếp tục ở mức cao, nguy cơ lũ lớn vẫn còn hiện hữu.
Chiều ngày 28/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, đợt mưa lũ đặc biệt lớn đang diễn ra trên địa bàn đã khiến 1 người tử vong và 1 người mất tích.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là một người đàn ông khoảng 45-55 tuổi, được người dân phát hiện tại khu vực bờ biển phường Thuận An. Hiện các lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường và phối hợp cùng cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh nhân thân.
Cùng ngày, một bé gái 5 tuổi ở thôn Châu Chữ, phường Thủy Xuân bị nước cuốn trôi, hiện vẫn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ, công an và dân quân địa phương đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm dọc các tuyến kênh, mương và khu vực ven sông.
Trên địa bàn cũng đã ghi nhận 38 điểm sạt lở đất, tập trung chủ yếu tại khu vực xã Khe Tre (17 điểm), cùng các xã Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 3 và Thủy Xuân. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng theo dõi, cảnh giới tại các vị trí xung yếu để bảo đảm an toàn cho người dân.
Đến 13 giờ ngày 28/10, mực nước trên sông Bồ đạt 4,72 mét, cao hơn báo động 3 là 0,22 mét. Trước đó, lũ trên sông này đã lập kỷ lục mới với mức 5,25 mét, vượt đỉnh lũ năm 2020 (5,24 mét). Trên sông Hương, mực nước ghi nhận 4,64 mét, cao hơn báo động 3 là 1,14 mét; đỉnh lũ trước đó đạt 5,05 mét – mức cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau trận lũ năm 1999 (5,81 mét).
Dự báo, từ nay đến sáng 30/10, khu vực thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến từ 150–300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200–400mm, nơi cao nhất có thể vượt 600mm. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, hạn chế di chuyển qua vùng ngập sâu, sạt lở để đảm bảo an toàn.
14:29, 28/10/2025
