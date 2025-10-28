Giải cứu 6 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Chiều ngày 27/10, sau khi nhận được thông tin về hai tàu hàng gặp sự cố trên vùng biển xã Ninh Châu và xã Cam Hồng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã kịp thời triển khai lực lượng phối hợp ứng cứu.

Theo đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử một tổ công tác do Đại tá Đặng Văn Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Nhật Lệ và Đồn Biên phòng Ngư Thủy phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Nhờ sự phối hợp khẩn trương, lực lượng cứu hộ đã đưa được 6 thuyền viên trên hai phương tiện gặp nạn vào bờ an toàn.

Bộ đội Biên phòng phối hợp đưa các thuyền viên tàu hàng NĐ 3464 vào bờ. Ảnh: Hoài nam

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, tàu hàng mang số hiệu NĐ 3464, do ông Phạm Văn Phúc, trú tại thị trấn Cát Thành, Trực Ninh (Nam Định cũ) làm chủ tàu, bị mắc cạn cách bờ khoảng 100 mét. Trên tàu có 4 thuyền viên. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng biên phòng đã nhanh chóng triển khai ca nô ra ứng cứu. Đến 14 giờ 45 phút, cả 4 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn.Thuyền trưởng Tạ Văn Suốt cho biết, trước khi rời tàu, các thuyền viên đã kịp khóa toàn bộ các van dầu, thả neo cố định tàu để tránh trôi dạt gây sự cố môi trường.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, vào lúc 14 giờ 20 phút, một tàu kéo mang số hiệu HP 3605 chở 2 thuyền viên bị lật và chìm tại khu vực biển gần bờ xã Cam Hồng. Rất may, cả hai người đều mặc áo phao và tự bơi được vào bờ. Họ được ông Ngô Minh Lựu, sinh năm 1964, trú tại thôn Tân Thuận, xã Cam Hồng, đưa về nhà chăm sóc, sức khỏe hiện đã ổn định.

Quân y Đồn Biên phòng Nhật Lệ chăm sóc y tế cho các thuyền viên. Ảnh: Hoài Nam

Ngay sau đó, các thuyền viên trên cả hai phương tiện gặp nạn đã được lực lượng Đồn Biên phòng Nhật Lệ và Đồn Biên phòng Ngư Thủy đưa về đơn vị để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế và bố trí nơi nghỉ ngơi.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp với chủ tàu để tiếp tục xử lý, khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn khu vực tàu bị mắc cạn, chìm.