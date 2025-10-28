Giải cứu 6 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Nguyễn Thuấn
28/10/2025, 09:52
Chiều ngày 27/10, sau khi nhận được thông tin về hai tàu hàng gặp sự cố trên vùng biển xã Ninh Châu và xã Cam Hồng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã kịp thời triển khai lực lượng phối hợp ứng cứu.
Theo đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử một tổ công tác do Đại tá Đặng Văn Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Nhật Lệ và Đồn Biên phòng Ngư Thủy phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Nhờ sự phối hợp khẩn trương, lực lượng cứu hộ đã đưa được 6 thuyền viên trên hai phương tiện gặp nạn vào bờ an toàn.
Cụ thể, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, tàu hàng mang số hiệu NĐ 3464, do ông Phạm Văn Phúc, trú tại thị trấn Cát Thành, Trực Ninh (Nam Định cũ) làm chủ tàu, bị mắc cạn cách bờ khoảng 100 mét. Trên tàu có 4 thuyền viên. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng biên phòng đã nhanh chóng triển khai ca nô ra ứng cứu. Đến 14 giờ 45 phút, cả 4 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn.Thuyền trưởng Tạ Văn Suốt cho biết, trước khi rời tàu, các thuyền viên đã kịp khóa toàn bộ các van dầu, thả neo cố định tàu để tránh trôi dạt gây sự cố môi trường.
Cũng trong buổi chiều cùng ngày, vào lúc 14 giờ 20 phút, một tàu kéo mang số hiệu HP 3605 chở 2 thuyền viên bị lật và chìm tại khu vực biển gần bờ xã Cam Hồng. Rất may, cả hai người đều mặc áo phao và tự bơi được vào bờ. Họ được ông Ngô Minh Lựu, sinh năm 1964, trú tại thôn Tân Thuận, xã Cam Hồng, đưa về nhà chăm sóc, sức khỏe hiện đã ổn định.
Ngay sau đó, các thuyền viên trên cả hai phương tiện gặp nạn đã được lực lượng Đồn Biên phòng Nhật Lệ và Đồn Biên phòng Ngư Thủy đưa về đơn vị để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế và bố trí nơi nghỉ ngơi.
Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp với chủ tàu để tiếp tục xử lý, khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn khu vực tàu bị mắc cạn, chìm.
Trước đợt mưa lũ đặc biệt lớn đang hoành hành tại khu vực Trung Bộ, với lượng mưa có nơi lên tới 700mm chỉ trong 9 giờ, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp, nhấn mạnh việc rà soát, sơ tán dân khỏi vùng nguy cơ lũ và sạt lở đất, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Chiều 27/10, lực lượng Công an phường Phong Điền (thành phố Huế) đã phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu thành công 6 người dân đi phát rừng bị mắc kẹt tại khu vực Khe Cát, trên tuyến Tỉnh lộ 71 dẫn vào thủy điện Rào Trăng, trong điều kiện nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết...
Một số ý kiến đại biểu kiến đề nghị nghiên cứu, bỏ hẳn quy định về việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, nội dung này chỉ được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu và phục vụ việc tra cứu, sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…
Huế đang hứng chịu đợt mưa lớn nhất từ đầu mùa, khiến nước lũ lên nhanh, giao thông nhiều nơi tê liệt. Ở vùng biển Chân Mây – Lăng Cô, thời tiết xấu cũng khiến một tàu hàng bị chìm, may mắn toàn bộ thuyền viên được cứu sống...
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 26/10 đến sáng 27/10, nhiều sông suối ở khu vực miền núi phía nam Quảng Trị dâng cao, làm ngập hàng loạt cầu tràn và tuyến đường, khiến giao thông bị chia cắt cục bộ. Các trường học trong vùng bị ảnh hưởng đã phải tạm dừng dạy học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: