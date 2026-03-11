Yến Sào Khánh Hòa: Khẳng định giá trị di sản bằng khoa học

Với 35 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) khẳng định khoa học là nền tảng then chốt để bảo tồn di sản biển đảo và tạo động lực cho sự phát triển bền vững, vươn tầm trong giai đoạn mới.

BẢO TỒN DI SẢN BẰNG “CHÌA KHÓA” TRI THỨC

Câu chuyện phát triển của Yến sào Khánh Hòa gắn liền với việc ứng dụng khoa học trong bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái chim yến đảo, một tài nguyên đặc thù gắn với chủ quyền biển đảo quốc gia. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đô thị hóa diễn biến nhanh, Công ty tiếp tục xác định khoa học, công nghệ là nền tảng để bảo tồn bền vững quần thể chim yến và bảo đảm phát triển ổn định lâu dài.

Những năm gần đây, Công ty tập trung triển khai các giải pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm bảo vệ hệ thống hang yến và môi trường sinh sống tự nhiên của đàn chim.

Công tác quản lý và phát triển quần thể chim yến được nâng lên thông qua việc ứng dụng công nghệ số và dữ liệu khoa học trong theo dõi quần đàn, đánh giá mật độ, chu kỳ sinh trưởng và khả năng sinh sản. Trên cơ sở dữ liệu đó, Công ty chủ động tạo mồi ăn và thức ăn nhằm tăng quần thể đàn chim yến, nâng cao sản lượng và chất lượng tổ yến tăng quần thể đàn chim yến, qua đó góp phần bảo tồn quần thể và nâng cao tỷ lệ chim non trưởng thành.

Trên nền tảng tri thức khoa học, kỹ thuật ấp nở nhân tạo trứng chim yến đảo được Công ty triển khai từ năm 2004 đến nay trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ các yếu tố sinh học và môi trường. Thực tiễn cho thấy tỷ lệ ấp nở đạt khoảng 89%, góp phần phục hồi hiệu quả số lượng chim non. Sau ấp nở, chim yến non được chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung và vận chuyển ra đảo để tiếp tục thích nghi, hòa nhập vào quần thể tự nhiên. Khi đủ điều kiện bay và sinh tồn, tỷ lệ chim ở lại đảo đạt 81,5%, qua đó nâng cao khả năng duy trì ổn định và phát triển bền vững quần thể chim yến đảo.

Công ty Yến sào Khánh Hòa vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Yến sào Khánh Hòa.

Bằng việc kiên trì lấy khoa học làm nền tảng, kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế, Yến sào Khánh Hòa đang từng bước xây dựng mô hình bảo tồn quần thể chim yến mang tính dài hạn, bền vững, xứng đáng với giá trị của một di sản biển đảo đặc biệt quý hiếm của Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước trong bảo tồn, phát huy giá trị tri thức truyền thống gắn với khoa học hiện đại.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty vinh dự được vinh danh là doanh nhân khoa học và công nghệ năm 2025. Ảnh: Yến sào Khánh Hòa.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty yến sào Khánh Hòa chia sẻ: “Chúng tôi xác định khoa học là nền tảng của mọi giá trị bền vững. Trong giai đoạn 2025-2030, Công ty tiếp tục lãnh đạo sâu sát công tác bảo tồn di sản ngành nghề gắn liền với đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ sinh học và công nghệ cao để tạo ra các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng vượt trội. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là con số doanh thu, mà là đưa Yến sào Khánh Hòa trở thành biểu tượng của uy tín quốc gia trên trường quốc tế”.

CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO KHÁT VỌNG VƯƠN TẦM

Từ năm 2015 đến nay, Công ty đã ghi nhận và công nhận 1.820 sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như khai thác yến đảo, chế biến, tinh chế, an toàn thực phẩm, tiết kiệm năng lượng và quản lý vận hành. Nhiều sáng kiến có giá trị ứng dụng cao, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Riêng năm 2025, Công ty tiếp tục ghi nhận 40 sáng kiến, đề tài cải tiến được áp dụng trong thực tiễn, tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu quy trình sản xuất. Thực tiễn kinh doanh cho thấy, sau thời gian đưa ra thị trường, các sản phẩm mới đã từng bước khẳng định vị trí, đóng góp tích cực vào doanh thu và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Công ty trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của ngành thực phẩm dinh dưỡng cao cấp.

Chia sẻ về định hướng điều hành, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết: để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững, Công ty tập trung tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất, kinh doanh và từng bước hiện đại hóa công nghệ tại các nhà máy. Việc tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế, sử dụng nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường được xác định là yêu cầu xuyên suốt; đổi mới sáng tạo phải được hiện thực hóa trong từng công đoạn sản xuất và cung ứng sản phẩm đến người tiêu dùng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học được Công ty xác định là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Ảnh: Yến sào Khánh Hòa.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Yến sào Khánh Hòa chủ động xây dựng lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2025-2028, xác định kinh doanh và quản trị vận hành là trọng tâm. Việc thành lập Ban Chuyển đổi số từ đầu năm 2025 tạo cơ sở tổ chức để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong toàn Công ty, trước mắt tập trung hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa dữ liệu và từng bước ứng dụng nền tảng số vào quản lý, điều hành.

Chuyển đổi số được triển khai theo hướng chuẩn hóa quy trình bán hàng, quản lý thị trường, chăm sóc khách hàng và nâng cao năng lực phân tích phục vụ công tác quản trị. Việc nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để triển khai các hệ thống quản trị tổng thể và công cụ dự báo thị trường được thực hiện theo lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với đặc thù doanh nghiệp nhà nước.

Với tổng doanh thu giai đoạn 2021-2025 đạt gần 12.993 tỷ đồng, Yến sào Khánh Hòa có đủ nền tảng tài chính và nguồn lực để tiếp tục đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tầm nhìn đến năm 2030, Công ty hướng tới mô hình doanh nghiệp tinh gọn, quản trị hiện đại, phát triển bền vững, giữ vững vai trò doanh nghiệp đầu ngành yến sào Việt Nam.