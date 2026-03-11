Chứng khoán Mỹ chững lại trong lúc chờ báo cáo CPI, giá dầu thô sụt mạnh

Giá dầu thô giảm về vùng 80 - 90 USD/thùng dù chiến sự ở Trung Đông vẫn căng thẳng và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ nói nhầm về việc tàu hải quân hộ tống tàu chở dầu...

Thị trường chứng khoán Mỹ giằng co trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/3) trước khi kết thúc phiên trong trạng thái không có nhiều thay đổi so với phiên trước, do nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi các báo cáo lạm phát sắp công bố. Giá dầu thô giảm về vùng 80 USD/thùng dù chiến sự ở Trung Đông vẫn căng thẳng và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ nói nhầm về việc tàu hải quân hộ tống tàu chở dầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,21%, còn 6.781,48 điểm. Chỉ số Dow Jones trượt 34,29 điểm, tương đương giảm 0,07%, còn 47.706,51 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,01%, đạt 22.706,51 điểm.

Ở thời điểm thấp nhất trong phiên, Dow Jones giảm 0,6%, S&P 500 và Nasdaq giảm tương ứng 0,5% và 0,4%. Cũng giống như trong phiên trước, sự giằng co của các chỉ số cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa ổn định trở lại trong lúc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp diễn và giá dầu còn có những pha trồi sụt khó lường.

Tuy nhiên, áp lực giảm lên thị trường đã được giải tỏa đáng kể nhờ sự xuống thang của giá dầu.

Lúc đóng cửa, giá dầu WTI giao sau tại New York giảm hơn 11,9%, còn 83,45 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm gần 11,3%, còn 87,8 USD/thùng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng hải quân Mỹ đã hộ tống một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Sau khi bài đăng này xuất hiện, giá dầu sụt tới 17%. Nhưng sau đó, thông tin này đã bị Nhà Trắng bác bỏ và ông Wright cũng xóa bài đăng này.

“Hải quân Mỹ hiện tại chưa hộ tống một tàu chở dầu nào”, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói tại một cuộc họp báo.

Hôm thứ Hai, giá dầu có lúc lên gần 120 USD/thùng do chiến sự leo thang và eo biển Hormuz đóng cửa khiến nhiều nước Vùng Vịnh phải cắt giảm sản lượng khai thác dầu.

Về tình hình Trung Đông, chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu xuống thang trong ngày thứ Ba dù vào hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc chiến sẽ sớm kết thúc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố: “Ngày hôm nay sẽ là ngày chúng tôi không kích Iran dữ dội nhất” và Iran “đang thua đau”. Cư dân ở Tehran nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel trong đêm nhằm vào thành phố này là mạnh chưa từng thấy kể từ khi xung đột nổ ra.

Ngoài ra, theo kênh CBS News, Mỹ đã bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu về việc Iran có động thái nhằm triển khai mìn ở eo biển Hormuz.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường trong ngày thứ Ba theo giờ Mỹ để thảo luận về khả năng xả dự trữ dầu khẩn cấp. 30 thành viên của IEA là các nền kinh tế phát triển ở châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á, đang nắm tổng cộng 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ.

Nhà quản lý danh mục Mike Sanders của công ty Madison Investments dự báo nếu giá dầu giảm trở lại vùng 60-70 USD/thùng, nền kinh tế Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể.

“Còn nếu giá dầu vẫn giữ ở mức cao, bởi tình hình vẫn còn bất ổn và thị trường đòi hỏi một phần bù rủi ro, tôi nghĩ nền kinh tế sẽ đối mặt với thách thức. Sẽ phải mất một thời gian để vượt qua khó khăn này”, ông Sanders nói.

Trong thời gian còn lại của tuần này, ngoài các tin tức từ Trung Đông, giới đầu tư sẽ theo dõi các số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để định hình kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các báo cáo này bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Tư và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày thứ Sáu.