Thứ Tư, 11/03/2026

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ chững lại trong lúc chờ báo cáo CPI, giá dầu thô sụt mạnh

Bình Minh

11/03/2026, 08:08

Giá dầu thô giảm về vùng 80 - 90 USD/thùng dù chiến sự ở Trung Đông vẫn căng thẳng và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ nói nhầm về việc tàu hải quân hộ tống tàu chở dầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ giằng co trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/3) trước khi kết thúc phiên trong trạng thái không có nhiều thay đổi so với phiên trước, do nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi các báo cáo lạm phát sắp công bố. Giá dầu thô giảm về vùng 80 USD/thùng dù chiến sự ở Trung Đông vẫn căng thẳng và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ nói nhầm về việc tàu hải quân hộ tống tàu chở dầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,21%, còn 6.781,48 điểm. Chỉ số Dow Jones trượt 34,29 điểm, tương đương giảm 0,07%, còn 47.706,51 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,01%, đạt 22.706,51 điểm.

Ở thời điểm thấp nhất trong phiên, Dow Jones giảm 0,6%, S&P 500 và Nasdaq giảm tương ứng 0,5% và 0,4%. Cũng giống như trong phiên trước, sự giằng co của các chỉ số cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa ổn định trở lại trong lúc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp diễn và giá dầu còn có những pha trồi sụt khó lường.

Tuy nhiên, áp lực giảm lên thị trường đã được giải tỏa đáng kể nhờ sự xuống thang của giá dầu.

Lúc đóng cửa, giá dầu WTI giao sau tại New York giảm hơn 11,9%, còn 83,45 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm gần 11,3%, còn 87,8 USD/thùng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng hải quân Mỹ đã hộ tống một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Sau khi bài đăng này xuất hiện, giá dầu sụt tới 17%. Nhưng sau đó, thông tin này đã bị Nhà Trắng bác bỏ và ông Wright cũng xóa bài đăng này.

“Hải quân Mỹ hiện tại chưa hộ tống một tàu chở dầu nào”, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói tại một cuộc họp báo.

Hôm thứ Hai, giá dầu có lúc lên gần 120 USD/thùng do chiến sự leo thang và eo biển Hormuz đóng cửa khiến nhiều nước Vùng Vịnh phải cắt giảm sản lượng khai thác dầu.

Về tình hình Trung Đông, chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu xuống thang trong ngày thứ Ba dù vào hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc chiến sẽ sớm kết thúc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố: “Ngày hôm nay sẽ là ngày chúng tôi không kích Iran dữ dội nhất” và Iran “đang thua đau”. Cư dân ở Tehran nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel trong đêm nhằm vào thành phố này là mạnh chưa từng thấy kể từ khi xung đột nổ ra.

Ngoài ra, theo kênh CBS News, Mỹ đã bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu về việc Iran có động thái nhằm triển khai mìn ở eo biển Hormuz.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường trong ngày thứ Ba theo giờ Mỹ để thảo luận về khả năng xả dự trữ dầu khẩn cấp. 30 thành viên của IEA là các nền kinh tế phát triển ở châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á, đang nắm tổng cộng 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ.

Nhà quản lý danh mục Mike Sanders của công ty Madison Investments dự báo nếu giá dầu giảm trở lại vùng 60-70 USD/thùng, nền kinh tế Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể.

“Còn nếu giá dầu vẫn giữ ở mức cao, bởi tình hình vẫn còn bất ổn và thị trường đòi hỏi một phần bù rủi ro, tôi nghĩ nền kinh tế sẽ đối mặt với thách thức. Sẽ phải mất một thời gian để vượt qua khó khăn này”, ông Sanders nói.

Trong thời gian còn lại của tuần này, ngoài các tin tức từ Trung Đông, giới đầu tư sẽ theo dõi các số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để định hình kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các báo cáo này bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Tư và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày thứ Sáu.

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

19:34, 10/03/2026

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Xung đột Mỹ - Iran gây ra cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử

17:15, 10/03/2026

Xung đột Mỹ - Iran gây ra cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử

Chứng khoán Mỹ đảo chiều xanh rực, giá dầu trượt về 90 USD/thùng sau phát biểu của Tổng thống Trump

08:18, 10/03/2026

Chứng khoán Mỹ đảo chiều xanh rực, giá dầu trượt về 90 USD/thùng sau phát biểu của Tổng thống Trump

Từ khóa:

chứng khoán chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

Đọc thêm

Nga có thể hưởng lợi từ giá dầu tăng giữa xung đột ở Trung Đông

Nga có thể hưởng lợi từ giá dầu tăng giữa xung đột ở Trung Đông

Giá dầu tăng cao trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang mở ra cơ hội lớn cho Nga, một trong những quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới...

Ngành bán dẫn lao đao giữa căng thẳng địa chính trị

Ngành bán dẫn lao đao giữa căng thẳng địa chính trị

Một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông có thể dẫn tới những tác động đáng kể đến ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, đặc biệt là khả năng tiếp cận các nguyên liệu quan trọng...

Châu Âu và châu Á tranh nhau mua LNG giữa khủng hoảng nguồn cung

Châu Âu và châu Á tranh nhau mua LNG giữa khủng hoảng nguồn cung

Giá LNG tăng mạnh tại châu Á và châu Âu do khủng hoảng nguồn cung từ Trung Đông...

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Theo phân tích của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dựa trên dữ liệu từ USAFacts, Hà Lan là thị trường nhập khẩu dầu Mỹ lớn nhất thế giới trong năm 2025, vượt cả các nền kinh tế lớn hơn như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản...

Giá vàng giữ đà hồi phục nhờ USD giảm giá, SPDR Gold Trust mua ròng trở lại

Giá vàng giữ đà hồi phục nhờ USD giảm giá, SPDR Gold Trust mua ròng trở lại

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/3), tiến sát mốc chủ chốt 5.200 USD/oz, khi đồng USD giảm giá và mối lo giảm phát dịu đi nhờ giá dầu xuống thang...

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

1

Trải nghiệm giá trị văn hóa bản địa tại “Ngôi làng chung” của người dân tộc thiểu số Việt Nam

Thị trường

2

Huế đẩy nhanh tiến độ các dự án trường phổ thông nội trú tại vùng biên giới

Địa phương

3

Việt Nam tận dụng cơ hội khi du lịch y tế bùng nổ tại châu Á

Du lịch

4

Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử

Dân sinh

5

Ajinomoto Việt Nam: Dinh dưỡng hợp lí tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ

Doanh nghiệp

