Họp online không còn đứt mạch: 120 phút kèm miễn phí data với Viettel Tammi

Chị Thu Trang (34 tuổi, giáo viên tiếng Anh tự do tại Hà Nội) chia sẻ về sự cố thường xuyên gặp phải trước đây khi dạy học trực tuyến: "Mỗi buổi dạy của tôi thường kéo dài 90 phút. Dùng các nền tảng miễn phí thì 40-60 phút là tự động ngắt phòng. Cả cô lẫn trò lại phải tạo link mới để tiếp tục bài giảng, làm đứt mạch tư duy và mất tập trung. Chưa kể nhiều học sinh dùng mạng 4G/5G học từ xa, đến giữa buổi có khi hết dung lượng khiến buổi học gián đoạn".
Tương tự chị Trang, anh Tuấn Anh (trưởng nhóm kinh doanh một chuỗi cửa hàng bán lẻ) cũng thường xuyên đau đầu với các buổi họp giao ban đầu tuần cùng hơn 30 nhân viên tại các chi nhánh: "Các bạn nhân viên thường phải tranh thủ họp ngay tại cửa hàng hoặc ngoài đường nên tiếng còi xe, tiếng khách mua hàng cứ lọt vào micro ầm ĩ. Mua tài khoản trả phí cho cả đội ngũ thì chi phí duy trì hàng tháng không hề nhỏ, còn dùng bản miễn phí thì vừa giới hạn thời gian, vừa ảnh hưởng chất lượng làm việc."
Câu chuyện của chị Trang hay anh Tuấn Anh là thực tế chung của rất nhiều cá nhân, người lao động tự do, trường học và doanh nghiệp nhỏ hiện nay khi đối mặt với những rào cản lớn từ các nền tảng họp trực tuyến miễn phí.
Đa số các ứng dụng phổ biến giới hạn thời lượng phiên họp miễn phí từ 40 đến 60 phút, buộc người dùng phải tạo lại liên kết liên tục nếu muốn trao đổi sâu. Âm thanh dễ bị méo tiếng hoặc lẫn tạp âm từ môi trường bên ngoài; chất lượng hình ảnh giảm mạnh khi mạng chập chờn. Các cuộc gọi video nhiều người cũng tiêu tốn lượng data di động rất lớn, dễ gây gián đoạn cho những ai không có kết nối Wi-Fi cố định.
Vẫn là câu chuyện của chị Thu Trang chia sẻ sau khi dùng thử tính năng Meeting trên ứng dụng Viettel Tammi. Đầu tháng 7/2026, tình cờ trong cuộc trao đổi giữa chị Trang, học sinh và phụ huynh của em đó (đang đi công tác nước ngoài) nhằm định hướng cho kỳ thi IELTS sắp tới, chị được chính phụ huynh giới thiệu dùng tính năng Meeting của Viettel Tammi.
Điều chị Trang cực kỳ tâm đắc là dù miễn phí với thời lượng lên tới 120 phút- dài gấp đôi so với các nền tảng khác, đủ cho một ca học trực tuyến dài nhất, nhưng chất lượng thì vượt mong đợi. Ngoài chất lượng âm thanh và hình ảnh được cải thiện rất nhiều so với các nền tảng khác, Meeting Tammi còn miễn phí hoàn toàn data, giúp học sinh của chị có thể chuyên tâm cho buổi học liền mạch và hiệu quả.
Đem những trải nghiệm thú vị của người dùng Tammi Meeting thắc mắc với đội ngũ phát triển sản phẩm, người viết được chia sẻ thêm: Nhờ tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống tự động nhận diện và bóc tách các tạp âm phức tạp như tiếng gõ bàn phím, tiếng gió rít hay tiếng còi xe ngoài đường, giữ cho âm thanh đàm thoại luôn rõ ràng như đang ngồi trong phòng cách âm.
Đồng thời, việc vận hành trực tiếp trên hạ tầng mạng và công nghệ do Viettel làm chủ, cũng giúp đường truyền hình ảnh sắc nét, hạn chế tối đa độ trễ kể cả trong các khung giờ cao điểm.
Đặc biệt, ưu thế vượt trội khác đến từ năng lực làm chủ hạ tầng viễn thông của Viettel là người dùng được miễn phí data khi tham gia họp trực tuyến trên ứng dụng Viettel Tammi. Điều này giúp học sinh, giáo viên hay nhân sự thường xuyên di chuyển thoải mái kết nối từ bất kỳ đâu mà không cần phụ thuộc vào mạng Wi-Fi cố định.
Không cần những thao tác cài đặt rườm rà hay chi trả chi phí bản quyền đắt đỏ, tính năng Meeting tích hợp sẵn trên Viettel Tammi đang dần trở thành công cụ đắc lực, giúp quy trình học tập, trao đổi của các nhóm làm việc, trường học và hộ kinh doanh trở nên liền mạch, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn mỗi ngày.
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