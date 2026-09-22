Vietravel Airlines bổ sung Airbus A321, tăng nguồn cung cuối năm

Vietravel Airlines vừa tiếp nhận thêm một máy bay Airbus A321, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1/10, trong kế hoạch tăng năng lực khai thác và mở rộng mạng bay của hãng trong những tháng cuối năm...

Vietravel Airlines tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321. Ảnh: VU.

Ngày 21/9, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vietravel Airlines tiếp nhận máy bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292. Máy bay có cấu hình 228 ghế và sẽ được đưa vào khai thác sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và khai thác theo quy định.

Việc bổ sung tàu bay nhằm tăng nguồn cung trên các đường bay hiện hữu, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn nhu cầu đi lại tăng cao vào cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Trong kế hoạch mở rộng mạng bay, từ ngày 1/10, Vietravel Airlines dự kiến khai thác hai đường bay kết nối TP.HCM với Hải Phòng và Thanh Hóa. Đây là các đường bay bổ sung vào mạng bay nội địa trong bối cảnh hãng tiếp tục tăng quy mô đội tàu.

Ở thị trường quốc tế, hãng đang hoàn thiện kế hoạch khai thác đường bay thường lệ Hà Nội – Thâm Quyến (Trung Quốc), sau khi đưa đường bay TP.HCM – Thâm Quyến vào khai thác từ tháng 8/2026. Việc mở rộng các đường bay này được thực hiện song song với kế hoạch bổ sung tàu bay, nhằm tăng khả năng bố trí nguồn lực khai thác.

Việc tiếp nhận VN-A292 diễn ra trong bối cảnh Vietravel Airlines đang xây dựng kế hoạch mở rộng đội bay trong dài hạn. Trước đó, hãng và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới. Theo kế hoạch được công bố, Vietravel Airlines sẽ ký hợp đồng mua 20 máy bay A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321, với các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029.

Nếu kế hoạch trên được triển khai theo tiến độ dự kiến, đội bay của Vietravel Airlines sẽ được bổ sung đáng kể trong giai đoạn sau năm 2029. Trong khi đó, việc tiếp nhận A321 trong năm 2026 chủ yếu phục vụ yêu cầu tăng năng lực khai thác trước mắt, đặc biệt khi hãng đồng thời mở thêm các đường bay nội địa và chuẩn bị mở rộng mạng bay quốc tế.

Theo thông tin từ hãng, Vietravel Airlines đang triển khai kế hoạch tăng quy mô đội tàu song song với mở rộng mạng đường bay. Cách tiếp cận này đặt yêu cầu cân đối giữa số lượng tàu bay, lịch khai thác và khả năng duy trì nguồn cung ổn định trên các đường bay mới và hiện hữu, nhất là trong các giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết.

Được biết, Vietravel Airlines cũng đã mở bán vé Tết Đinh Mùi 2027. Giá vé được hãng công bố từ 68.000 đồng/chiều, chưa bao gồm thuế, phí và tùy thuộc hành trình, thời điểm cũng như điều kiện áp dụng. Một số hạng vé có lựa chọn đổi ngày bay hoặc đổi tên hành khách theo các điều kiện được hãng quy định.