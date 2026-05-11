Hợp tác chiến lược để phát triển dự án ven sông tại Lái Thiêu

Ngày 11/05/2026, Tập đoàn Lê Phong đã ký kết hợp tác chiến lược với nhiều đối tác trong các lĩnh vực thiết kế, xây dựng, công nghệ, tài chính và phân phối để triển khai The Emerald River Park - dự án được phát triển theo định hướng “đô thị nghỉ dưỡng ven sông” tại phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh…

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược được xem là bước chuẩn bị trước khi dự án chính thức ra mắt thị trường. Qua đó, chủ đầu tư cũng hoàn thiện hệ thống đối tác trong các lĩnh vực thiết kế, xây dựng, vận hành, công nghệ và phân phối cho dự án.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược có sự tham gia của nhiều đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực thiết kế, xây dựng, vận hành, công nghệ, tài chính và phân phối.

Ở nhóm tư vấn và thiết kế, Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế D&B đảm nhiệm thiết kế kiến trúc, Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Kiến Xanh phụ trách tư vấn quy hoạch và Công ty TNHH LJ-Group thực hiện thiết kế cảnh quan.

Trong lĩnh vực thi công và giám sát, Tập đoàn Tung Fen tham gia thi công móng cọc, Công ty Cổ phần Xây dựng Central là tổng thầu xây dựng, còn Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng S&K đảm nhiệm vai trò tư vấn giám sát.

Đối với mảng quản lý vận hành và công nghệ, Công ty TNHH CBRE Việt Nam tham gia tư vấn quản lý vận hành, trong khi Công ty TNHH Lixil Việt Nam và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam cung cấp các giải pháp thiết bị và công nghệ cho dự án.

Ở lĩnh vực tài chính và phân phối, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB Bank) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi (DKRS) là các đơn vị đồng hành trong quá trình triển khai và phát triển thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT kiêm Nhà sáng lập hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong Bùi Ngươn Phong cho biết việc hợp tác cùng các đối tác là bước tiến mới trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Dự án được định hướng trở thành khu căn hộ cao cấp ven sông với quy hoạch đồng bộ, chất lượng xây dựng và hệ tiện ích theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng.

Dự án được phát triển theo định hướng “đô thị nghỉ dưỡng ven sông”, sở hữu lợi thế vị trí cận thủy cùng hệ tiện ích đa tầng. Điểm nhấn của dự án là bến du thuyền tiêu chuẩn 5 sao bố trí trước khu căn hộ, hướng đến phát triển mô hình giao thông đường thủy kết nối khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

The Emerald River Park phát triển đa dạng loại hình sản phẩm gồm căn hộ ở, căn hộ lưu trú và căn hộ thương mại dịch vụ. Hệ tiện ích nội khu bao gồm hồ bơi vô cực, công viên ven sông, khu thể thao ngoài trời, sân pickleball, khu BBQ, gym, yoga, sauna, thư viện trên cao và các không gian cảnh quan xanh.

Bên cạnh hệ tiện ích nội khu, dự án còn kết nối với hệ thống tiện ích hiện hữu tại khu vực Lái Thiêu như trường học, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại và mạng lưới giao thông khu vực. Dự án hướng đến nhóm khách hàng là chuyên gia, gia đình trẻ và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với vị trí ven sông tại khu vực Lái Thiêu cùng quy hoạch theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng, The Emerald River Park được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nguồn cung căn hộ cao cấp cho thị trường khu Đông TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.