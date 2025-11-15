Hợp tác giảm phát thải khí nhà kính trong công nghiệp, sản xuất xi măng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Hoàng Anh
15/11/2025, 12:25
Chương trình Tăng tốc đầu tư khử carbon toàn cầu cho lĩnh vực khó giảm phát thải khí nhà kính (GDIA) hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi đẩy nhanh quá trình khử carbon trong các lĩnh vực công nghiệp, bắt đầu từ xi măng
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30), đoàn Việt Nam vừa có buổi làm việc với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), trao đổi về các cơ hội hợp tác và những chương trình do các quỹ quốc tế hỗ trợ, trong đó có Quỹ Khí hậu xanh (GCF).
Đại diện bộ phận Năng lượng và Hành động khí hậu của UNIDO cho biết UNIDO đang triển khai Chương trình bổ sung lần thứ 8 của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF-8), trong đó bao gồm Chương trình Tăng tốc đầu tư khử carbon toàn cầu cho lĩnh vực khó giảm phát thải khí nhà kính (GDIA), giúp các quốc gia sẵn sàng chuyển đổi công nghiệp theo lộ trình phát thải ròng bằng 0.
Chương trình Tăng tốc đầu tư khử carbon toàn cầu cho lĩnh vực khó giảm phát thải khí nhà kính (GDIA) hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi đẩy nhanh quá trình khử carbon trong các lĩnh vực công nghiệp khó giảm phát thải khí nhà kính, bắt đầu từ xi măng.
Các giải pháp cụ thể như tăng cường khung chính sách, xây dựng các phương pháp luận tiêu chuẩn cho giảm phát thải, bổ sung các dự án đầu tư sử dụng tài chính công- tư. Thông qua đó sẽ thu hẹp khoảng cách giữa các cơ chế tài chính khí hậu quốc tế và nhu cầu chuyển đổi công nghiệp quốc gia, đảm bảo phù hợp với mục tiêu 1,5°C của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, UNIDO đang triển khai Chương trình sẵn sàng của GCF trong khử carbon lĩnh vực công nghiệp, nhằm xây dựng các đề xuất hỗ trợ các nước đang phát triển chuẩn bị cho quá trình khử carbon trong công nghiệp trên quy mô lớn.
Đây không chỉ là một cơ chế tài trợ mà còn là chất xúc tác để điều chỉnh các chiến lược công nghiệp quốc gia, góp phần đạt được mục tiêu NetZero toàn cầu.
UNIDO có nhiều kinh nghiệm hợp tác với các quốc gia trên toàn cầu về giảm phát thải khí nhà kính trong công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất xi măng.
Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Lê Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn công tác Việt Nam tại COP 30 nhấn mạnh “giảm phát thải trong sản xuất xi măng được xác định là một trong những biện pháp quan trọng nhằm cắt giảm khí nhà kính. Ngay trong năm 2025, Việt Nam đang thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải cho các cơ sở sản xuất xi măng, sắt thép và nhiệt điện.
Trưởng đoàn công tác Việt Nam tại COP 30 Lê Ngọc Tuấn đánh giá cao sự hợp tác của UNIDO trong việc hỗ trợ Việt Nam triển khai NDC thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng các dự án cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) giai đoạn mới.
Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thành lập năm 2010 tại COP16 nhằm huy động các nguồn tài trợ đầu tư phát triển ít phát thải và ứng phó với biến đổi khí hậu. Mục tiêu của GCF hỗ trợ các nước đang phát triển đưa những cam kết khí hậu mạnh mẽ hơn vào NDC và hiện thực hóa các cam kết này.
Về giảm phát thải khí nhà kính, GCF ưu tiên đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tòa nhà, công nghiệp, giao thông bền vững, quản lý rừng, giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+).
Về thích ứng với biến đổi khí hậu, GCF ưu tiên đầu tư cho các dự án về quản lý nguồn nước, nông nghiệp bền vững, hạ tầng chống chịu khí hậu, bảo tồn hệ sinh thái, hỗ trợ cộng đồng dễ bị tổn thương.
Tính đến nay, GCF đã tài trợ 18 tỷ USD cho 314 dự án tại 133 quốc gia đang phát triển. Riêng tại Việt Nam, GCF đã hỗ trợ 5 dự án tăng cường năng lực sẵn sàng với tổng kinh phí 4,7 triệu USD và tài trợ 6 dự án khác với tổng vốn 210,6 triệu USD.
16:09, 05/11/2025
10:03, 01/11/2025
Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia ngày 13/11/2025 đã họp và thống nhất thông qua nhiều khối trữ lượng khoáng sản quan trọng ở tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình...
Tiêu chuẩn là công cụ kỹ thuật nền tảng để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Hiện Việt Nma đã có trên 14200 TCVN với tỷ lệ hài hòa khoảng 63% bao trùm mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội; trong đó, có khoảng 400 TCVN liên quan đến chuyển đổi xanh và phát triển bền vững...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất xe ô tô sản xuất giai đoạn 2017-2021, khi tham gia giao thông sẽ áp dụng Mức 3 (tương đương tiêu chuẩn Euro 3) từ ngày 1/1/2026; riêng Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1/1/2027. Từ ngày 1/1/2029, tất cả các xe ô tô tham gia giao thông ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh phải đáp ứng từ Mức 2 trở lên...
Cục Biến đổi khí hậu cho biết tại Phiên cấp cao Cuộc họp lần thứ 37 các Bên tham gia Nghị định thư Montreal (MOP 37) vừa diễn ra, đoàn Việt Nam đã đưa ra ba ưu tiên trọng tâm nhằm thúc đẩy hợp tác và hành động toàn cầu trong bảo vệ tầng ozone và thực hiện Bản sửa đổi, bổ sung Kigali...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 25,3 triệu tấn rác thải sinh hoạt, trong đó có khoảng 1,8 triệu tấn chất thải nhựa, tạo ra áp lực, thách thức rất lớn cho hạ tầng thu gom, phân loại và xử lý. Một trong những điểm nghẽn, bất cập được các chuyên gia chỉ ra là do vấn đề phân loại rác thải tại nguồn và hạ tầng thu gom xử lý...
