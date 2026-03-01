Đà Nẵng tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản

Tối 13/3, tại Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại địa phương phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phố tổ chức chương trình “Gặp mặt doanh nghiệp Nhật Bản – Xuân 2026”, thu hút sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố, cho biết trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Nhật Bản được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, Đà Nẵng đã và đang không ngừng mở rộng hợp tác với nhiều địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Quang Hiếu.

Hiện nay, Nhật Bản là một trong ba quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Đà Nẵng, với 301 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký hơn 1,22 tỷ USD. Trong đó, riêng tại Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp của thành phố đã có 69 dự án của doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn khoảng 835 triệu USD.

Ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện - Ảnh: Quang Hiếu

Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng hình thành từ đầu những năm 1990 và ngày càng mở rộng. Một trong những dự án đầu tư sớm nhất là Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt - Nhật (Vijachip ), hoạt động từ năm 1993 và đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Toàn cảnh Công viên nước Mikazuki tại Đà Nẵng

Theo đánh giá chung, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp và dự án quy mô lớn của Nhật Bản đã trở thành điểm nhấn trong bức tranh đầu tư của thành phố, như: Murata Manufacturing – doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử với dự án lớn tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Mabuchi Motor – tập đoàn sản xuất động cơ điện có chuỗi cung ứng toàn cầu; Mikazuki Group – chủ đầu tư tổ hợp du lịch và nghỉ dưỡng Mikazuki Japanese Resorts & Spa.

Toàn cảnh nhà máy Murata Manufactoring tại KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng

Các doanh nghiệp Nhật Bản hiện diện tại Đà Nẵng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ, du lịch và bất động sản, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho địa phương.

Nhà máy Mabuchi Motor tại Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng những năm qua đã triển khai nhiều cơ chế nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó nổi bật là: Phát triển Khu Công nghệ cao Đà Nẵng và hệ thống khu công nghiệp chuyên biệt; Tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ; Mở rộng hợp tác với các địa phương Nhật Bản như Nagasaki, Sakai, Yokohama, Kawasaki, Kisarazu và Kinokawa.

Ngoài dòng vốn FDI, Nhật Bản còn là đối tác quan trọng trong nhiều dự án ODA quy mô lớn, tiêu biểu như hầm Hải Vân, cảng Tiên Sa hay tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, góp phần hoàn thiện hạ tầng chiến lược của khu vực miền Trung.

Toàn cảnh Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, các dự án mới như trung tâm thương mại AEON Mall tại Thanh Khê dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới, cùng với kế hoạch mở thêm các đường bay thẳng Narita – Đà Nẵng và Osaka – Đà Nẵng, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế song phương.

Theo lãnh đạo thành phố, trong giai đoạn tới, Đà Nẵng sẽ ưu tiên thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào các lĩnh vực chiến lược như: Trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do; Công nghiệp công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, AI và IoT; Logistics và chuỗi cung ứng; Nông nghiệp công nghệ cao; Giáo dục, y tế và du lịch chất lượng cao.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, hướng tới một đô thị sinh thái, thông minh và là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực vào năm 2045. Trong chiến lược phát triển đó, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản được xem là đối tác quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng kết nối kinh tế quốc tế cho thành phố.

Chương trình gặp mặt doanh nghiệp Nhật Bản – Xuân 2026 vì vậy không chỉ là hoạt động giao lưu thường niên, mà còn là diễn đàn kết nối nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản trong giai đoạn phát triển tiếp theo.