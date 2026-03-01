Đà Nẵng tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản
Ngọc Anh
15/03/2026, 00:08
Tối 13/3, tại Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại địa phương phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phố tổ chức chương trình “Gặp mặt doanh nghiệp Nhật Bản – Xuân 2026”, thu hút sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố.
Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố, cho biết trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Nhật Bản được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, Đà Nẵng đã và đang không ngừng mở rộng hợp tác với nhiều địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Hiện nay, Nhật Bản là một trong ba quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Đà Nẵng, với 301 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký hơn 1,22 tỷ USD. Trong đó, riêng tại Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp của thành phố đã có 69 dự án của doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn khoảng 835 triệu USD.
Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng hình thành từ đầu những năm 1990 và ngày càng mở rộng. Một trong những dự án đầu tư sớm nhất là Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt - Nhật (Vijachip ), hoạt động từ năm 1993 và đến nay vẫn duy trì hiệu quả.
Theo đánh giá chung, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp và dự án quy mô lớn của Nhật Bản đã trở thành điểm nhấn trong bức tranh đầu tư của thành phố, như: Murata Manufacturing – doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử với dự án lớn tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Mabuchi Motor – tập đoàn sản xuất động cơ điện có chuỗi cung ứng toàn cầu; Mikazuki Group – chủ đầu tư tổ hợp du lịch và nghỉ dưỡng Mikazuki Japanese Resorts & Spa.
Các doanh nghiệp Nhật Bản hiện diện tại Đà Nẵng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ, du lịch và bất động sản, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho địa phương.
Thành phố Đà Nẵng những năm qua đã triển khai nhiều cơ chế nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó nổi bật là: Phát triển Khu Công nghệ cao Đà Nẵng và hệ thống khu công nghiệp chuyên biệt;
Tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp;
Thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ;
Mở rộng hợp tác với các địa phương Nhật Bản như Nagasaki, Sakai, Yokohama, Kawasaki, Kisarazu và Kinokawa.
Ngoài dòng vốn FDI, Nhật Bản còn là đối tác quan trọng trong nhiều dự án ODA quy mô lớn, tiêu biểu như hầm Hải Vân, cảng Tiên Sa hay tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, góp phần hoàn thiện hạ tầng chiến lược của khu vực miền Trung.
Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, các dự án mới như trung tâm thương mại AEON Mall tại Thanh Khê dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới, cùng với kế hoạch mở thêm các đường bay thẳng Narita – Đà Nẵng và Osaka – Đà Nẵng, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế song phương.
Theo lãnh đạo thành phố, trong giai đoạn tới, Đà Nẵng sẽ ưu tiên thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào các lĩnh vực chiến lược như: Trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do;
Công nghiệp công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, AI và IoT;
Logistics và chuỗi cung ứng;
Nông nghiệp công nghệ cao;
Giáo dục, y tế và du lịch chất lượng cao.
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, hướng tới một đô thị sinh thái, thông minh và là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực vào năm 2045. Trong chiến lược phát triển đó, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản được xem là đối tác quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng kết nối kinh tế quốc tế cho thành phố.
Chương trình gặp mặt doanh nghiệp Nhật Bản – Xuân 2026 vì vậy không chỉ là hoạt động giao lưu thường niên, mà còn là diễn đàn kết nối nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Dù thị trường thế giới được dự báo còn nhiều biến động, ngành điều Việt Nam vẫn đặt mục tiêu phấn đấu xuất khẩu khoảng 800.000 tấn nhân điều trong năm 2026, với kim ngạch khoảng 5 tỷ USD, tương đương mức kỷ lục đã đạt được trong năm 2025.
Với mục tiêu xây dựng công nghiệp hỗ trợ trở thành ngành công nghiệp nền tảng, Nghệ An đặt kế hoạch hỗ trợ 30 doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026 – 2030, trong đó phấn đấu có 10 doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng trực tiếp cho các đơn vị sản xuất, lắp ráp.
Quy định về cơ cấu cổ đông theo Luật Kinh doanh bảo hiểm dự kiến được áp dụng từ năm 2026 đang đặt ra nhiều thách thức đối với một số doanh nghiệp trong quá trình tăng vốn và tìm kiếm nhà đầu tư. Nhiều doanh nghiệp đề xuất lùi thời điểm áp dụng so với lộ trình hiện hành…
Một trong những nội dung mới tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế của Bộ Tài chính mới đây là bổ sung và hoàn thiện quy định về các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế nhằm khắc phục những bất cập trong quy trình đăng ký, khai và tính thuế…
Nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng vẫn gặp khó khi xin hưởng ưu đãi do vướng điều kiện chứng minh sản phẩm và thủ tục hồ sơ phức tạp...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: