HOSE bổ sung thêm 4 cổ phiếu vào danh sách bị cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ - C32 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2, HAP của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco, VPH của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng và VTO của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.

HOSE đưa ra nguyên nhân đối với các cổ phiếu như C32, HAP và VPH với cùng một lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 là số âm.

Cụ thể: Theo báo cáo tài chính lợi nhuận sau thuế đã soát xét trên Báo cáo tài chính riêng là lỗ hơn 183 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ hơn 848,5 tỷ đồng hồi quý 2/2024. Nguyên nhân là công ty điều chỉnh hoàn nhập dự phòng công nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán.

Đối với cổ phiếu HAP, công ty báo lỗ hơn 14,3 tỷ đồng nguyên nhân là do trên báo cáo tài chính hợp nhất phải phân bổ lợi thế thương mại khi công ty mua thêm cổ phần Công ty cổ phần Bệnh Viện Quốc tế Green nhằm mục đích kiểm soát từ năm 2024.

Đối với cổ phiếu VPH, công ty báo lỗ hơn 33 tỷ (cùng kỳ lỗ gần 2,3 tỷ đồng). Nguyên nhân do trong kỳ công ty có ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản. Đồng thời trong kỳ chi phí lãi vay đã giảm mạnh do tổng dư nợ vay giảm đáng kể do công ty đã tất toán phần lớn khoản vay bằng tiền thu được từ chuyển nhượng cổ phần Công ty con của năm trước.

Còn đối với cổ phiếu VTO là do báo cáo tài chính bán niên năm 2025 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Trên báo cáo tài chính của VTO, bên kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ là: công ty chưa ghi nhận doanh thu cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2025 đối với chuyến hàng Voy7 do tàu Petrolimex 20 thực hiện bắt đầu từ ngày 12/6/2025 và kết thúc trả hàng vào ngày 1/7/2025 với giá trị cước vận chuyển là 15,563 tỷ đồng.

Đồng thời, một công ty con của công ty cũng chưa ghi nhận doanh thu cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2025 đối với 3 chuyến hàng có ngày bắt đầu nhận hàng vào tháng 6/2025 và trả hàng vào tháng 7/2025 với tổng giá trị cước vận chuyển là 4,581 tỷ đồng.



Trên cơ sở đó, bên kiểm toán cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đính kèm đã không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của công ty tại ngày 30/6/2025...

Theo đó, tính đến ngày 29/8/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE là 71 mã - trong đó, có nhiều mã đáng chú ý như HAG, NVL, LDG, BCG, HVN, VPL, ORS,..

Các nguyên nhân được HOSE đưa ra bao gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế là số âm, báo cáo kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán; thời gian niêm yết dưới 6 tháng…