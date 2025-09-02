HOSE bổ sung thêm 4 cổ phiếu vào danh sách bị cắt margin
Hoài An
02/09/2025, 17:51
Tính đến ngày 29/8/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE là 71 mã - trong đó, có nhiều mã đáng chú ý như HAG, NVL, LDG, BCG, HVN, VPL, ORS,..
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ - C32 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2, HAP của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco, VPH của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng và VTO của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.
HOSE đưa ra nguyên nhân đối với các cổ phiếu như C32, HAP và VPH với cùng một lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 là số âm.
Cụ thể: Theo báo cáo tài chính lợi nhuận sau thuế đã soát xét trên Báo cáo tài chính riêng là lỗ hơn 183 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ hơn 848,5 tỷ đồng hồi quý 2/2024. Nguyên nhân là công ty điều chỉnh hoàn nhập dự phòng công nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán.
Đối với cổ phiếu HAP, công ty báo lỗ hơn 14,3 tỷ đồng nguyên nhân là do trên báo cáo tài chính hợp nhất phải phân bổ lợi thế thương mại khi công ty mua thêm cổ phần Công ty cổ phần Bệnh Viện Quốc tế Green nhằm mục đích kiểm soát từ năm 2024.
Đối với cổ phiếu VPH, công ty báo lỗ hơn 33 tỷ (cùng kỳ lỗ gần 2,3 tỷ đồng). Nguyên nhân do trong kỳ công ty có ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản. Đồng thời trong kỳ chi phí lãi vay đã giảm mạnh do tổng dư nợ vay giảm đáng kể do công ty đã tất toán phần lớn khoản vay bằng tiền thu được từ chuyển nhượng cổ phần Công ty con của năm trước.
Còn đối với cổ phiếu VTO là do báo cáo tài chính bán niên năm 2025 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.
Trên báo cáo tài chính của VTO, bên kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ là: công ty chưa ghi nhận doanh thu cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2025 đối với chuyến hàng Voy7 do tàu Petrolimex 20 thực hiện bắt đầu từ ngày 12/6/2025 và kết thúc trả hàng vào ngày 1/7/2025 với giá trị cước vận chuyển là 15,563 tỷ đồng.
Đồng thời, một công ty con của công ty cũng chưa ghi nhận doanh thu cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2025 đối với 3 chuyến hàng có ngày bắt đầu nhận hàng vào tháng 6/2025 và trả hàng vào tháng 7/2025 với tổng giá trị cước vận chuyển là 4,581 tỷ đồng.
Trên cơ sở đó, bên kiểm toán cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đính kèm đã không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của công ty tại ngày 30/6/2025...
Theo đó, tính đến ngày 29/8/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE là 71 mã - trong đó, có nhiều mã đáng chú ý như HAG, NVL, LDG, BCG, HVN, VPL, ORS,..
Các nguyên nhân được HOSE đưa ra bao gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế là số âm, báo cáo kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán; thời gian niêm yết dưới 6 tháng…
"Quả bóng" VN-Index "xì hơi": Liệu sẽ có đợt rũ margin?
13:55, 22/08/2025
HOSE thêm 3 mã vào danh sách cổ phiếu bị cắt margin
15:49, 18/08/2025
Margin đã tăng cao vào cuối tháng 7, thị trường đối diện áp lực chốt lời trong ngắn hạn
VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ với tín hiệu chốt lãi ngắn hạn
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/9/2025
Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng
Nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 đã bán ròng 42.199,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 29426.1 tỷ đồng.
Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu
Theo công bố trên trang web của công ty, ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.
Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu
Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 28/8, có 25 triệu cổ phiếu HAG được giao dịch thỏa thuận với trị giá là 395 tỷ đồng, tương đương 15.800 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 29/8, giá cổ phiếu HAG tăng thêm 0,92% lên 16.500 đồng/cổ phiếu.
Xu thế dòng tiền: Cơ hội chinh phục đỉnh lịch sử mới sau kỳ nghỉ
Mặc dù tăng mạnh 2,2% trong tuần qua nhưng VN-Index vẫn bộc lộ một chút khó khăn trong việc chinh phục ngưỡng 1700 điểm. Chỉ số vẫn chưa thể vượt qua đỉnh cao tuần trước đó nhưng cơ hội sau kỳ nghỉ Lễ 2/9 là rất lớn.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: