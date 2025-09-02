Thứ Ba, 02/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

HOSE bổ sung thêm 4 cổ phiếu vào danh sách bị cắt margin

Hoài An

02/09/2025, 17:51

Tính đến ngày 29/8/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE là 71 mã - trong đó, có nhiều mã đáng chú ý như HAG, NVL, LDG, BCG, HVN, VPL, ORS,..

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ - C32 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2, HAP của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco, VPH của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng và VTO của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.

VnEconomy

HOSE đưa ra nguyên nhân đối với các cổ phiếu như C32, HAP và VPH với cùng một lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 là số âm.

Cụ thể: Theo báo cáo tài chính lợi nhuận sau thuế đã soát xét trên Báo cáo tài chính riêng là lỗ hơn 183 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ hơn 848,5 tỷ đồng hồi quý 2/2024. Nguyên nhân là công ty điều chỉnh hoàn nhập dự phòng công nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán.

Đối với cổ phiếu HAP, công ty báo lỗ hơn 14,3 tỷ đồng nguyên nhân là do trên báo cáo tài chính hợp nhất phải phân bổ lợi thế thương mại khi công ty mua thêm cổ phần Công ty cổ phần Bệnh Viện Quốc tế Green nhằm mục đích kiểm soát từ năm 2024.

Đối với cổ phiếu VPH, công ty báo lỗ hơn 33 tỷ (cùng kỳ lỗ gần 2,3 tỷ đồng). Nguyên nhân do trong kỳ công ty có ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản. Đồng thời trong kỳ chi phí lãi vay đã giảm mạnh do tổng dư nợ vay giảm đáng kể do công ty đã tất toán phần lớn khoản vay bằng tiền thu được từ chuyển nhượng cổ phần Công ty con của năm trước.

Còn đối với cổ phiếu VTO là do báo cáo tài chính bán niên năm 2025 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Trên báo cáo tài chính của VTO, bên kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ là: công ty chưa ghi nhận doanh thu cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2025 đối với chuyến hàng Voy7 do tàu Petrolimex 20 thực hiện bắt đầu từ ngày 12/6/2025 và kết thúc trả hàng vào ngày 1/7/2025 với giá trị cước vận chuyển là 15,563 tỷ đồng.

Đồng thời, một công ty con của công ty cũng chưa ghi nhận doanh thu cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2025 đối với 3 chuyến hàng có ngày bắt đầu nhận hàng vào tháng 6/2025 và trả hàng vào tháng 7/2025 với tổng giá trị cước vận chuyển là 4,581 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, bên kiểm toán cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đính kèm đã không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của công ty tại ngày 30/6/2025...

Theo đó, tính đến ngày 29/8/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE là 71 mã - trong đó, có nhiều mã đáng chú ý như HAG, NVL, LDG, BCG, HVN, VPL, ORS,..

Các nguyên nhân được HOSE đưa ra bao gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế là số âm, báo cáo kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán; thời gian niêm yết dưới 6 tháng…

"Quả bóng" VN-Index "xì hơi": Liệu sẽ có đợt rũ margin?

13:55, 22/08/2025

"Quả bóng" VN-Index "xì hơi": Liệu sẽ có đợt rũ margin?

HOSE thêm 3 mã vào danh sách cổ phiếu bị cắt margin

15:49, 18/08/2025

HOSE thêm 3 mã vào danh sách cổ phiếu bị cắt margin

Margin đã tăng cao vào cuối tháng 7, thị trường đối diện áp lực chốt lời trong ngắn hạn

20:30, 07/08/2025

Margin đã tăng cao vào cuối tháng 7, thị trường đối diện áp lực chốt lời trong ngắn hạn

Từ khóa:

báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 là con số âm cắt margin Hose kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ lỗ trên báo cáo tài chính công ty mẹ

Đọc thêm

VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ với tín hiệu chốt lãi ngắn hạn

VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ với tín hiệu chốt lãi ngắn hạn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/9/2025

Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng

Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng

Nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 đã bán ròng 42.199,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 29426.1 tỷ đồng.

Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Theo công bố trên trang web của công ty, ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.

Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 28/8, có 25 triệu cổ phiếu HAG được giao dịch thỏa thuận với trị giá là 395 tỷ đồng, tương đương 15.800 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 29/8, giá cổ phiếu HAG tăng thêm 0,92% lên 16.500 đồng/cổ phiếu.

Xu thế dòng tiền: Cơ hội chinh phục đỉnh lịch sử mới sau kỳ nghỉ

Xu thế dòng tiền: Cơ hội chinh phục đỉnh lịch sử mới sau kỳ nghỉ

Mặc dù tăng mạnh 2,2% trong tuần qua nhưng VN-Index vẫn bộc lộ một chút khó khăn trong việc chinh phục ngưỡng 1700 điểm. Chỉ số vẫn chưa thể vượt qua đỉnh cao tuần trước đó nhưng cơ hội sau kỳ nghỉ Lễ 2/9 là rất lớn.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tết Độc lập trên rẻo cao

Dân sinh

2

Vinamilk hòa nhịp cùng Ngày hội non sông

Doanh nghiệp

3

[Phóng sự ảnh]: Ngày rạng rỡ ở Ba Đình

Multimedia

4

[Phóng sự ảnh]: Ngày rạng rỡ ở Ba Đình

Multimedia

5

[Phóng sự ảnh]: Mãn nhãn với dàn khí tài hiện đại tại lễ diễu binh, diễu hành A80

Multimedia

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: