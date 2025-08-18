HOSE thêm 3 mã vào danh sách cổ phiếu bị cắt margin
Hà Anh
18/08/2025, 15:49
HOSE đã bổ sung 3 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm DAH, SAV và DHM đều ghi nhận lỗ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Theo đó, ngày 15/08, HOSE cho biết đã bổ sung 3 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm DAH, SAV và DHM đều ghi nhận lỗ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025.
Cụ thể: CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã DAH) báo lỗ 957 triệu đồng trong quý 2/2025 (cùng kỳ lãi hơn 4,2 tỷ và 6 tháng đầu năm, DAH báo lỗ hơn 3,7 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi hơn 7,655 tỷ đồng.
Giải trình lợi nhuận quý 2/2025 lỗ gần 1 tỷ đồng là do doanh thu giảm, giá vốn bán hàng tăng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm.
Đối với CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV) ghi nhận quý 2/2025 lỗ 22,56 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 32,64 tỷ đồng), tương ứng giảm 169%; 6 tháng đầu năm 2025, SAV ghi nhận lỗ gần 6 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, cùng kỳ lãi ròng hơn 40 tỷ đồng.
Tại phần giải trình nguyên nhân, SAV nhấn mạnh nếu tính riêng hoạt động sản xuất kinh doanh chính thì kết quả tăng hơn 87%, nhưng do các ảnh hưởng từ thông tin thuế quan của Hoa Kỳ nên giá thị trường của các khoản đầu tư tài chính suy giảm, dẫn tới phát sinh chi phí trích lập dự phòng.
Tính đến ngày 30/6, công ty đã đầu tư hơn 13 tỷ vào Công ty Liên doanh Champa Savi và công ty đang trích lập dự phòng toàn bộ số tiền trên; Công ty đầu tư 145,57 tỷ cho 3.364.940 cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thương mại Thành Công (mã TCM) và công ty đã trích lập hơn 38,9 tỷ đồng cho khoản đầu tư này.
Còn CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (mã DHM) vừa công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán bán niên năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể: DHM ghi nhận lãi hơn 2,7 tỷ đồng trước kiểm toán và sau kiểm toán là lỗ gần 3,2 tỷ đồng. DHM cho biết nguyên nhân được Công ty cho biết do kiểm toán đánh giá lại khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và chi phí lãi vay, dẫn đến chi phí tài chính tăng hơn 5 tỷ đồng so với số liệu tự lập.
Như vậy, với 3 cổ phiếu vừa được bổ sung, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE tính đến ngày 15/08 được nâng lên 65 mã, tăng 5 mã so với danh sách cắt margin quý 3 được công bố vào ngày 02/07 - trong đó vẫn có nhiều cái tên quen thuộc như: APG, BCG, DLG, DQC, EVE, FDC, HAG, HVN, NVL, OGC, PGV, PIT, TDH, TTF, VPL...
Trạng thái giằng co của nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn tiếp diễn chiều nay làm nền cho cổ phiếu vừa và nhỏ tăng cực mạnh. Tới 21 mã kịch trần, số lượng nhiều nhất trong vòng 10 phiên. Khối ngoại là điểm trừ khi tiếp tục rút ròng thêm 2.064 tỷ đồng trên cả ba sàn.
Chuyên gia: Thị trường ít biến động trong cuối tháng 8, trước khi bước vào khó khăn vào tháng 9-10
Chỉ số VN30 có mức giảm nhẹ trong nửa cuối tháng 8 cho thấy thị trường chứng khoán thường ít biến động trong nửa cuối tháng 8 trước khi bước vào giai đoạn khó khăn hàng năm của tháng 9-10...
Sắp có thêm hàng loạt quỹ ETF, đa dạng cơ hội cho nhà đầu tư
Dự kiến trong thời gian tới sẽ có các ETF mới được thành lập sau khi HoSE chính thức công bố 02 bộ chỉ số VN50 Growth và VNMITECH, như vậy quy mô thị trường ETF nội sẽ đa dạng hơn các lựa chọn cho nhà đầu tư.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: