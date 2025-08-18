Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

HOSE thêm 3 mã vào danh sách cổ phiếu bị cắt margin

Hà Anh

18/08/2025, 15:49

HOSE đã bổ sung 3 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm DAH, SAV và DHM đều ghi nhận lỗ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, ngày 15/08, HOSE cho biết đã bổ sung 3 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm DAH, SAV và DHM đều ghi nhận lỗ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025.

Cụ thể: CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã DAH) báo lỗ 957 triệu đồng trong quý 2/2025 (cùng kỳ lãi hơn 4,2 tỷ và 6 tháng đầu năm, DAH báo lỗ hơn 3,7 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi hơn 7,655 tỷ đồng.

Giải trình lợi nhuận quý 2/2025 lỗ gần 1 tỷ đồng là do doanh thu giảm, giá vốn bán hàng tăng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm.

Đối với CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV) ghi nhận quý 2/2025 lỗ 22,56 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 32,64 tỷ đồng), tương ứng giảm 169%; 6 tháng đầu năm 2025, SAV ghi nhận lỗ gần 6 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, cùng kỳ lãi ròng hơn 40 tỷ đồng.

Tại phần giải trình nguyên nhân, SAV nhấn mạnh nếu tính riêng hoạt động sản xuất kinh doanh chính thì kết quả tăng hơn 87%, nhưng do các ảnh hưởng từ thông tin thuế quan của Hoa Kỳ nên giá thị trường của các khoản đầu tư tài chính suy giảm, dẫn tới phát sinh chi phí trích lập dự phòng.

Tính đến ngày 30/6, công ty đã đầu tư hơn 13 tỷ vào Công ty Liên doanh Champa Savi và công ty đang trích lập dự phòng toàn bộ số tiền trên; Công ty đầu tư 145,57 tỷ cho 3.364.940 cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thương mại Thành Công (mã TCM) và công ty đã trích lập hơn 38,9 tỷ đồng cho khoản đầu tư này.

Còn CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (mã DHM) vừa công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán bán niên năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể: DHM ghi nhận lãi hơn 2,7 tỷ đồng trước kiểm toán và sau kiểm toán là lỗ gần 3,2 tỷ đồng. DHM cho biết nguyên nhân được Công ty cho biết do kiểm toán đánh giá lại khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và chi phí lãi vay, dẫn đến chi phí tài chính tăng hơn 5 tỷ đồng so với số liệu tự lập.

Như vậy, với 3 cổ phiếu vừa được bổ sung, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE tính đến ngày 15/08 được nâng lên 65 mã, tăng 5 mã so với danh sách cắt margin quý 3 được công bố vào ngày 02/07 - trong đó vẫn có nhiều cái tên quen thuộc như: APG, BCG, DLG, DQC, EVE, FDC, HAG, HVN, NVL, OGC, PGV, PIT, TDH, TTF, VPL...

DAH DHM lỗ ròng margin SAV

