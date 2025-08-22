Chủ Nhật, 24/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

"Quả bóng" VN-Index "xì hơi": Liệu sẽ có đợt rũ margin?

Thu Minh

22/08/2025, 13:55

Ước tính tổng mức margin trên vốn hóa thị trường đến hôm nay đạt trên 5%. Đỉnh năm 2021 tỷ lệ nay là hơn 4,6%.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh sau chuỗi ngày tăng bất chấp dòng vốn ngoại xả ồ ạt. Chỉ số liên tiếp lập đỉnh mới với sự dẫn dắt của nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản. Mở cửa phiên chiều nay, VN-Index giảm 33 điểm về vùng giá 1.655 với độ rộng cực xấu 294 mã giảm trên 54 mã tăng. 

Nhận định về xu hướng thị trường, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta cho rằng vấn đề đang nằm ở thị trường. 

Có hai hiện tượng cần lưu ý. Thứ nhất, dòng tiền không lan tỏa đồng đều giữa các nhóm ngành, những phiên gần đây chủ yếu tập trung vào nhóm ngân hàng.  Trong lịch sử, mỗi khi cổ phiếu nhóm này chạy thường cả thị trường đứng yên và là sóng cuối, đây đã là giai đoạn nhà đầu tư FOMO. Cổ phiếu ngân hàng có kết quả kinh doanh tốt hay xấu đều bất chấp tăng. Nhà đầu tư liều mua theo dòng tiền là có lãi, thậm chí lãi rất nhiều. Cho dù cổ phiếu ngân hàng có những giá rất cao nhưng cũng không cản được dòng tiền. 

Về định giá, thông thường cổ phiếu ngân hàng toàn cầu có tỷ lệ PB trên 2 đã được coi là rơi vào trạng thái rất đắt. Phiên giao dịch hôm qua PB nhóm ngân hàng lên 1,9, tiệm cận sớm vùng 2x. Có thể so với định giá lịch sử thì vùng này không phải đắt nhưng so với toàn cầu thì cổ phiếu ngân hàng đang được trả giá cao.

Có hiện tượng lưu ý thứ hai là room margin trên nhóm cổ phiếu ngân hàng. Sau khi tăng mạnh một thời gian, nhiều cổ phiếu rơi vào tình trạng cạn room cho vay. Do đó, đây cũng có thể là yếu tố khiến nhóm ngân hàng điều chỉnh, gây áp lực chung lên cho cả thị trường. 

Trong khi đó, trong lúc thị trường liên tiếp lập đỉnh mới thì hàng loạt yếu tố đang diễn ra như tỷ giá căng thẳng, khối ngoại quay lại bán ròng mạnh 25.000 tỷ trong một tháng trở lại, margin căng, chứng khoán thế giới điều chỉnh... Tất cả những yếu tố này cộng hưởng lại phản ánh có độ trễ lên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Ước tính tổng mức margin trên vốn hóa thị trường đến hôm nay đạt trên 5%. Đỉnh năm 2021 tỷ lệ nay là hơn 4,6%. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, nhiều công ty chứng khoán tăng vốn nhưng không phủ nhận có một vài công ty đã căng, margin đã vượt xa với con số tính đến cuối thời điểm tháng 6 là kết thúc quý 2/2025. 

Trong giai đoạn vừa qua, tiền có sự phân cực chảy từ nhóm vốn hóa nhỏ và vừa sang nhóm vốn hóa lớn chủ yếu là ngân hàng và chứng khoán. Một khi hai nhóm này mà gãy sẽ xảy ra hiện tượng domino lan truyền sang các nhóm khác. 

"Thị trường đã rơi vào trạng thái hưng phấn cực điểm, mua nhiều khi không biết vì sao mua. Do đó, rủi ro đó sẽ sớm phản ánh vào thị trường do đã tăng quá mạnh suốt một thời gian dài. Sẽ có những đợt rũ margin mạnh vì đã quá căng", ông Minh nhấn mạnh và cho rằng dù vậy nhịp chỉnh này sẽ không quá sâu. VN-Index sẽ quay về vùng 1.550 điểm sau đó bật lên, cơ hội cho nhà đầu tư xuống tiền.

Về chiến lược giao dịch, sau khi cân bằng trở lại, dòng tiền sẽ "reset" và tiếp tục có sự luân chuyển. Có thể nhóm đầu tiên được tìm đến là cổ phiếu chịu rủi ro thuế quan như bất động sản khu công nghiệp và xuất khẩu loại trừ KBC và ANV của nhóm thủy sản. Hai nhóm này thời gian vừa qua đã hồi phục nhưng chỉ quay về vùng giá cũ của tháng 4, chưa bứt phá lên vùng giá mới. Nếu nhà đầu tư lỡ kẹp cổ phiếu thời gian đó đến nay chưa thể sinh lời. 

Một câu chuyện khác là tiêu dùng nội địa. Chính phủ đang dùng mọi cơ chế kích thích tiêu dùng nội địa do đó nhóm này có thể cũng sẽ thu hút dòng tiền chú ý. 

Với nhóm cảng biển logistics, kỳ vọng sắp tơi Việt Nam sẽ là cảng trung chuyển lớn thay cho Singapore, do đó sẽ có sóng vận tải. 

Cuối cùng là nhóm công nghệ. Năm ngoái thì tiền "all in" vào công nghệ, năm nay tiền tập trung vào nhóm ngân hàng và chứng khoán. Do đó, khi dòng tiền chảy khỏi nhóm này theo quán tính sẽ tìm đến nhóm ngành chưa tăng nhiều, có câu chuyện tăng trưởng. 

