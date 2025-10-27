Huế công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Phú Lộc

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Do ảnh hưởng của bão số 12, sóng lớn liên tục tấn công khiến đoạn bờ biển qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc (thành phố Huế) bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, đe dọa tuyến đường duy nhất vào khu dân cư Hải Bình với 63 hộ dân đang sinh sống.
Theo đó, sóng lớn liên tục đánh mạnh vào bờ khiến chiều dài đoạn sạt lở kéo dài khoảng 500m, ăn sâu vào đất liền từ 10 đến 15m, có nơi tới 20m. Đặc biệt, sóng biển đã xói trực tiếp vào tuyến đường giao thông duy nhất dẫn vào khu dân cư Hải Bình (thôn Tân An Hải), gây hư hỏng nặng từ 0,5 đến 2m.
Hiện khu vực này có 63 hộ dân với 190 nhân khẩu đang sinh sống. Nếu tình trạng sạt lở tiếp tục lan rộng, tuyến đường này có nguy cơ bị chia cắt hoàn toàn, cô lập toàn bộ khu dân cư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trước diễn biến nguy cấp đó, UBND thành phố Huế đã ban hành Quyết định số 3354/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với đoạn bờ biển sạt lở qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc. Thành phố yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn sạt lở lan rộng, bảo đảm an toàn cho người dân.
UBND thành phố Huế giao Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng và phương tiện theo dõi sát tình hình tại hiện trường. Các tổ công tác phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời có biện pháp ứng phó khi xuất hiện diễn biến bất thường, đồng thời huy động mọi nguồn lực hợp pháp để gia cố, xử lý tạm thời, chống sạt lở và bảo vệ tuyến đường giao thông.
Tại khu vực sạt lở, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Công tác tuyên truyền cũng được tăng cường, khuyến cáo người dân và du khách không đến gần khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm tắm biển tại khu vực đang sạt lở.
UBND xã Phú Lộc được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình sạt lở, báo cáo kịp thời về UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Sở Nông nghiệp và Môi trường để có hướng chỉ đạo và hỗ trợ xử lý.
Để xử lý căn cơ, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển tại khu vực này, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, thống nhất phương án trình UBND thành phố phê duyệt.
Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm khẩn trương thẩm định, thống nhất giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện ngay các bước cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho khu dân cư ven biển. Đồng thời, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí khẩn cấp để triển khai các biện pháp ứng phó, gia cố và xử lý sạt lở.
Trong bối cảnh sóng lớn vẫn tiếp tục dâng cao và nguy cơ sạt lở lan rộng, các lực lượng chức năng của thành phố Huế đang tập trung toàn lực để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời triển khai các giải pháp lâu dài nhằm ổn định khu vực ven biển Phú Lộc.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
