Trang chủ Dân sinh

Huế công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Phú Lộc

Nguyễn Thuấn

27/10/2025, 01:46

Do ảnh hưởng của bão số 12, sóng lớn liên tục tấn công khiến đoạn bờ biển qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc (thành phố Huế) bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, đe dọa tuyến đường duy nhất vào khu dân cư Hải Bình với 63 hộ dân đang sinh sống.

Tuyến đường qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc bị sạt lỡ nghiêm trọng
Tuyến đường qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc bị sạt lỡ nghiêm trọng

Theo đó, sóng lớn liên tục đánh mạnh vào bờ khiến chiều dài đoạn sạt lở kéo dài khoảng 500m, ăn sâu vào đất liền từ 10 đến 15m, có nơi tới 20m. Đặc biệt, sóng biển đã xói trực tiếp vào tuyến đường giao thông duy nhất dẫn vào khu dân cư Hải Bình (thôn Tân An Hải), gây hư hỏng nặng từ 0,5 đến 2m.

Hiện khu vực này có 63 hộ dân với 190 nhân khẩu đang sinh sống. Nếu tình trạng sạt lở tiếp tục lan rộng, tuyến đường này có nguy cơ bị chia cắt hoàn toàn, cô lập toàn bộ khu dân cư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước diễn biến nguy cấp đó, UBND thành phố Huế đã ban hành Quyết định số 3354/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với đoạn bờ biển sạt lở qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc. Thành phố yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn sạt lở lan rộng, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, kiểm tra tại hiện trường sạt lở ở thôn Tân An Hải
Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, kiểm tra tại hiện trường sạt lở ở thôn Tân An Hải

UBND thành phố Huế giao Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng và phương tiện theo dõi sát tình hình tại hiện trường. Các tổ công tác phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời có biện pháp ứng phó khi xuất hiện diễn biến bất thường, đồng thời huy động mọi nguồn lực hợp pháp để gia cố, xử lý tạm thời, chống sạt lở và bảo vệ tuyến đường giao thông.

Tại khu vực sạt lở, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Công tác tuyên truyền cũng được tăng cường, khuyến cáo người dân và du khách không đến gần khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm tắm biển tại khu vực đang sạt lở.

Lực lượng chức năng rào chắn đường và lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại tuyến đường sạt lở. 
Lực lượng chức năng rào chắn đường và lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại tuyến đường sạt lở. 

UBND xã Phú Lộc được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình sạt lở, báo cáo kịp thời về UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Sở Nông nghiệp và Môi trường để có hướng chỉ đạo và hỗ trợ xử lý.

Để xử lý căn cơ, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển tại khu vực này, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, thống nhất phương án trình UBND thành phố phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm khẩn trương thẩm định, thống nhất giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện ngay các bước cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho khu dân cư ven biển. Đồng thời, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí khẩn cấp để triển khai các biện pháp ứng phó, gia cố và xử lý sạt lở.

Trong bối cảnh sóng lớn vẫn tiếp tục dâng cao và nguy cơ sạt lở lan rộng, các lực lượng chức năng của thành phố Huế đang tập trung toàn lực để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời triển khai các giải pháp lâu dài nhằm ổn định khu vực ven biển Phú Lộc.

Huế: Mưa trắng trời, nhiều nơi trong thành phố ngập sâu

15:29, 24/10/2025

Huế: Mưa trắng trời, nhiều nơi trong thành phố ngập sâu

biển Hải Bình huế Phú Lộc sạt lở Tình huống khẩn cấp

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025: Không gian sống động, trải nghiệm bất tận mỗi ngày ở VEC

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025: Không gian sống động, trải nghiệm bất tận mỗi ngày ở VEC

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chính thức mở cửa với quy mô lớn chưa từng có. Được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup,… không gian hội chợ mở ra một hành trình mua sắm và trải nghiệm đa sắc.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025 phát hành ngày 27/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Bộ Y tế trao bằng khen cho 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân

Bộ Y tế trao bằng khen cho 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân

Cả 4 điều dưỡng viên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong lúc đang làm nhiệm vụ sáng ngày 23/10 tại Khoa Sơ sinh đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp...

Hà Nội: Tuyệt đối không

Hà Nội: Tuyệt đối không "đòi" hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến

25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu sẽ được thực hiện dưới hình thức trực tuyến toàn trình. TP. Hà Nội không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức, thời điểm nào...

Giáo sư Trần Phương: Người sáng lập và dẫn dắt Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phát triển trong gần nửa thế kỷ

Giáo sư Trần Phương: Người sáng lập và dẫn dắt Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phát triển trong gần nửa thế kỷ

Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, do yêu cầu hoạt động đối ngoại trên trường quốc tế, Việt Nam cần tham gia vào hoạt động của các tổ chức quốc tế nhằm mở rộng quan hệ, làm cho các nước, các tổ chức và nhân dân trên thế giới hiểu biết hơn về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đồng thời trên các diễn đàn quốc tế đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền, các quan điểm sai trái của phương Tây về đất nước ta...

