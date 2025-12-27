Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TP Hồ Chí Minh hơn 1,8 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 27/12/2025
Thi Nguyễn
27/12/2025, 16:39
Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình quân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đạt khoảng 12 triệu đồng/người, trong đó, mức thưởng cao nhất lên tới 1,84 tỷ đồng/người…
Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh, đến ngày 25/12, đã có hơn 3.800 doanh nghiệp với khoảng 694.300 lao động trên địa bàn Thành phố gửi báo cáo về tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Về mức thưởng Tết Dương lịch năm 2026, tiền thưởng bình quân đạt khoảng 1,93 triệu đồng/người, tăng 10,5% so với mức bình quân 1,75 triệu đồng/người của năm 2025.
Đối với mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 bình quân chung toàn thành phố đạt khoảng 12 triệu đồng/người.
Cụ thể, trong nhóm doanh nghiệp FDI, mức thưởng bình quân là 12,2 triệu đồng/người, cao nhất lên đến 1,8 tỷ đồng/người và thấp nhất bình quân 5,8 triệu đồng/người.
Đối với doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 bình quân đạt 11,4 triệu đồng/người. Trong nhóm này, mức thưởng cao nhất là 724,5 triệu đồng/người, còn mức thấp nhất bình quân khoảng 5,4 triệu đồng/người.
Ở khối công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết bình quân đạt 13,7 triệu đồng/người. Mức cao nhất ghi nhận 96 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất bình quân là 9 triệu đồng/người.
Ở khối các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết bình quân đạt 14 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 180 triệu đồng/người, còn mức thấp nhất bình quân khoảng 7,1 triệu đồng/người.
Báo cáo cũng chỉ ra mức thưởng cao nhất tập trung ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực điện tử - công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm, phát triển phần mềm và kinh doanh bất động sản. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn.
Trong số 3.802 doanh nghiệp, có 719 doanh nghiệp (chiếm 18,91%) cho biết gặp khó trong việc thưởng Tết cho người lao động do hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm còn nhiều khó khăn, đơn hàng giảm, doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, khó thu hồi công nợ, trả tiền lãi vay. Dù vậy, hầu hết doanh nghiệp vẫn cố gắng thưởng Tết cho người lao động theo quy chế thưởng, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động.
Liên quan đến tình hình tiền lương năm 2025, doanh nghiệp báo cáo mức lương cao nhất chi trả cho một lao động là 972,3 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 12,7% so với mức cao nhất của năm 2024. Trong khi đó, mức thấp nhất là 6,2 triệu đồng/tháng. Bình quân mức lương của người lao động trên toàn thành phố là 12,3 triệu đồng/tháng.
Bên cạnh tiền thưởng, hơn 1.910 doanh nghiệp còn triển khai nhiều hình thức chăm lo Tết thiết thực cho người lao động như: tặng quà, lì xì, phiếu mua hàng, hỗ trợ xe về quê, tổ chức đón Tết tại chỗ cho công nhân không có điều kiện sum họp gia đình.
Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phổ biến từ 8 - 9 ngày. Nhiều doanh nghiệp kết hợp bố trí nghỉ phép năm để người lao động có thêm thời gian sum họp gia đình.
Cử tri tỉnh Lâm Đồng đề xuất Bộ Y tế ban hành quy định về việc khám chữa bệnh trực tiếp tại các bệnh viện trái tuyến vẫn được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, mà không cần thủ tục chuyển tuyến…
Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ sách giáo khoa dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030...
Tham dự Giải báo chí Búa liềm vàng - Thanh Hóa năm 2025, phóng viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam đoạt giải A với tác phẩm chất lượng về xây dựng Đảng. Văn phòng Tạp chí Kinh tế Việt Nam khu vực Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ nhận bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa vì thành tích xuất sắc trong công tác báo chí tại địa phương...
Công dân tham gia tích cực các dịch vụ trên môi trường số được miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, miễn 100% phí, lệ phí đối với 66 thủ tục hành chính cơ bản, thiết yếu, giảm tối thiểu 50% phí, lệ phí đối với 56 thủ tục hành chính phức tạp, cần nhiều chi phí quản lý...
Các doanh nghiệp cũng thống nhất thiết lập chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm, phối hợp tuyển chọn và tiếp nhận nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp tiếp nhận tại Nhật Bản, đồng thời tận dụng một phần cơ sở vật chất của Eureka Linh Trường Resort phục vụ công tác đào tạo...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: