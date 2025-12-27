Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TP Hồ Chí Minh hơn 1,8 tỷ đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình quân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đạt khoảng 12 triệu đồng/người, trong đó, mức thưởng cao nhất lên tới 1,84 tỷ đồng/người…

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh, đến ngày 25/12, đã có hơn 3.800 doanh nghiệp với khoảng 694.300 lao động trên địa bàn Thành phố gửi báo cáo về tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Về mức thưởng Tết Dương lịch năm 2026, tiền thưởng bình quân đạt khoảng 1,93 triệu đồng/người, tăng 10,5% so với mức bình quân 1,75 triệu đồng/người của năm 2025.

Đối với mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 bình quân chung toàn thành phố đạt khoảng 12 triệu đồng/người.

Cụ thể, trong nhóm doanh nghiệp FDI, mức thưởng bình quân là 12,2 triệu đồng/người, cao nhất lên đến 1,8 tỷ đồng/người và thấp nhất bình quân 5,8 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 bình quân đạt 11,4 triệu đồng/người. Trong nhóm này, mức thưởng cao nhất là 724,5 triệu đồng/người, còn mức thấp nhất bình quân khoảng 5,4 triệu đồng/người.

Ở khối công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết bình quân đạt 13,7 triệu đồng/người. Mức cao nhất ghi nhận 96 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất bình quân là 9 triệu đồng/người.

Ở khối các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết bình quân đạt 14 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 180 triệu đồng/người, còn mức thấp nhất bình quân khoảng 7,1 triệu đồng/người.

Báo cáo cũng chỉ ra mức thưởng cao nhất tập trung ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực điện tử - công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm, phát triển phần mềm và kinh doanh bất động sản. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn.

Trong số 3.802 doanh nghiệp, có 719 doanh nghiệp (chiếm 18,91%) cho biết gặp khó trong việc thưởng Tết cho người lao động do hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm còn nhiều khó khăn, đơn hàng giảm, doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, khó thu hồi công nợ, trả tiền lãi vay. Dù vậy, hầu hết doanh nghiệp vẫn cố gắng thưởng Tết cho người lao động theo quy chế thưởng, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động.

Liên quan đến tình hình tiền lương năm 2025, doanh nghiệp báo cáo mức lương cao nhất chi trả cho một lao động là 972,3 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 12,7% so với mức cao nhất của năm 2024. Trong khi đó, mức thấp nhất là 6,2 triệu đồng/tháng. Bình quân mức lương của người lao động trên toàn thành phố là 12,3 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh tiền thưởng, hơn 1.910 doanh nghiệp còn triển khai nhiều hình thức chăm lo Tết thiết thực cho người lao động như: tặng quà, lì xì, phiếu mua hàng, hỗ trợ xe về quê, tổ chức đón Tết tại chỗ cho công nhân không có điều kiện sum họp gia đình.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phổ biến từ 8 - 9 ngày. Nhiều doanh nghiệp kết hợp bố trí nghỉ phép năm để người lao động có thêm thời gian sum họp gia đình.