Huế đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2026 tăng 16–17%

Thứ Tư, 14/01/2026
Nguyễn Thuấn
13/01/2026, 23:16
Năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố Huế tăng gần 13%, vượt kế hoạch đề ra. Trên nền kết quả này, ngành Công thương thành phố phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2026 tăng 16–17%, gắn với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững...
Ngày 13/1/2026, Sở Công thương thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu công nghiệp, thương mại trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm cho năm tới.
Theo báo cáo tại hội nghị, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố Huế năm 2025 ước tăng 12,87% so với năm trước. Mức tăng này vượt các mục tiêu được UBND thành phố giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2025 (tăng 9–10%) và Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 04/3/2025 về tăng cường chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, với yêu cầu tăng từ 10% trở lên.
Kết quả tăng trưởng công nghiệp đã góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô của thành phố, tạo thêm việc làm và nguồn thu ngân sách, đồng thời củng cố vai trò của khu vực sản xuất trong cơ cấu kinh tế.
Cùng với công nghiệp, lĩnh vực thương mại – dịch vụ trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Nguồn cung hàng hóa được bảo đảm, hệ thống phân phối vận hành thông suốt, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay biến động lớn về giá cả. Nhóm hàng lương thực, thực phẩm giữ mức giá tương đối ổn định nhờ nguồn cung dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2025 ước đạt khoảng 65.745,7 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sức mua của thị trường nội địa tiếp tục được cải thiện, đóng vai trò là điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh xuất khẩu và sản xuất còn chịu nhiều tác động từ thị trường bên ngoài.
Sở Công thương đánh giá, sự phát triển của các loại hình bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử và dịch vụ logistics đã góp phần mở rộng kênh tiêu thụ, đa dạng hóa phương thức mua sắm, qua đó nâng cao khả năng kết nối cung – cầu và ổn định thị trường.
Bước sang năm 2026, ngành Công thương thành phố Huế xác định nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu UBND thành phố xây dựng và triển khai Đề án phát triển công nghiệp thành phố Huế giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm của đề án là phát triển công nghiệp theo hướng giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh và bền vững.
Ngành sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ then chốt như phát triển Khu thương mại tự do, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại điện tử, thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và thu hút các dự án công nghiệp động lực. Song song với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Sở Công thương trong năm 2025, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp của ngành đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội chung của thành phố, đặc biệt trong thúc đẩy sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại, bảo đảm an ninh năng lượng và tăng cường quản lý thị trường.
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu ngành Công thương tập trung huy động nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng khu kinh tế, khu và cụm công nghiệp; ưu tiên các dự án có sức lan tỏa lớn, tạo động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2026 tăng 16–17%.
Cùng với đó, ngành cần đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong điều hành; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển thương mại điện tử và kinh tế số.
