Thủ tướng Phạm Minh Chính: An ninh năng lượng là ưu tiên chiến lược

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng
đặt mục tiêu đạt mức dự trữ tương đương tối thiểu 90 ngày nhập khẩu, tiệm cận với
tiêu chuẩn an ninh năng lượng của nhiều quốc gia.
Trong Thông báo kết luận số
113/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 10/3, Thủ
tướng ghi nhận nỗ lực của các cơ quan quản lý trong việc chủ động xây dựng kịch
bản ứng phó với biến động năng lượng toàn cầu.
Tuy nhiên, trước những diễn biến
khó lường của xung đột địa chính trị, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phải tiếp
tục tăng cường các biện pháp chủ động hơn, linh hoạt hơn trong quản lý nguồn
cung và điều hành thị trường năng lượng.
ĐA DẠNG HÓA NGUỒN CUNG DẦU
THÔ, TĂNG CƯỜNG NHẬP KHẨU ĐỂ BẢO ĐẢM NGUỒN CUNG
Thông điệp xuyên suốt được
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại cuộc họp Tổ công tác bảo đảm
an ninh năng lượng ngày 10/3 là: không được để thiếu năng lượng trong bất cứ
hoàn cảnh nào.
Một trong những nhiệm vụ
trọng tâm được Chính phủ đặt ra là đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các nhà
máy lọc dầu trong nước.
Theo đó, Bộ Công Thương
được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Tập đoàn Năng lượng – Công
nghiệp Quốc gia Việt Nam (PVN) làm việc với các đối tác quốc tế nhằm mở rộng
nguồn cung dầu thô.
Các đối tác trọng tâm
trong đàm phán bao gồm Kuwait, Nhật Bản, Nga và một số quốc gia cung cấp dầu
thô khác. Mục tiêu là bảo đảm nguồn dầu thô ổn định cho các nhà máy lọc dầu
trong nước từ tháng 5/2026 trở đi.
Đây được xem là bước đi
quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một số nguồn cung truyền thống
trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có nhiều biến động.
Việc mở rộng nguồn cung
cũng giúp tăng tính linh hoạt cho các nhà máy lọc dầu trong nước như Dung Quất
và Nghi Sơn, qua đó góp phần ổn định nguồn cung xăng dầu cho thị trường nội địa
Song song với việc đa dạng
hóa nguồn dầu thô, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu
mối tăng cường nhập khẩu xăng dầu.
Theo định hướng điều
hành, nguồn nhập khẩu cần bảo đảm khoảng 30% tổng nhu cầu xăng dầu của thị trường
trong nước. Các doanh nghiệp đầu mối được yêu cầu chủ động tìm kiếm nguồn cung,
tăng cường ký kết hợp đồng nhập khẩu và phân bổ nguồn hàng theo kế hoạch.
Bên cạnh đó, các doanh
nghiệp cũng phải bảo đảm mức dự trữ xăng dầu theo quy định và xây dựng các kịch
bản ứng phó trong trường hợp thị trường quốc tế biến động mạnh.
Việc duy trì nguồn nhập khẩu
ổn định được xem là yếu tố quan trọng nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt nguồn cung
trong trường hợp sản xuất trong nước gặp khó khăn hoặc thị trường quốc tế xảy
ra gián đoạn.
Một nội dung đáng chú ý
trong chỉ đạo của Chính phủ là tăng cường quản lý thị trường xăng dầu trong nước,
đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng quốc tế biến động.
Theo đó, Bộ Tài chính được
giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu. Việc điều
chỉnh giá cần bám sát diễn biến thị trường thế giới để kịp thời đưa ra các giải
pháp điều hành linh hoạt.
Mục tiêu là khắc phục triệt
để tình trạng găm hàng chờ tăng giá hoặc tích trữ trước thời điểm điều chỉnh
giá, vốn có thể gây bất ổn thị trường và làm gián đoạn nguồn cung.
Bên cạnh đó, Bộ Công
Thương và Bộ Tài chính được giao nghiên cứu sửa đổi cơ chế quản lý giá trong
lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
Một định hướng khác được
xem xét là sẽ không quy định giá bán cụ thể, mà chuyển sang cơ chế quản lý
thông qua giới hạn chi phí và định mức lợi nhuận. Theo mô hình này, doanh nghiệp
sẽ chủ động công bố giá bán trên cơ sở các khung quản lý do Nhà nước ban hành.
Nếu được triển khai, đây
có thể là bước điều chỉnh đáng chú ý trong cơ chế quản lý giá xăng dầu tại Việt
Nam, hướng tới tăng tính linh hoạt cho thị trường.
Trong bối cảnh giá năng
lượng quốc tế tăng cao, Chính phủ cũng xem xét các công cụ chính sách để giảm
áp lực lên thị trường trong nước.
Theo đó, Thủ tướng đã đồng
ý về nguyên tắc với đề xuất sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ điều
hành giá trong giai đoạn thị trường biến động.
Bộ Tài chính được giao tổng
hợp và báo cáo Chính phủ phương án cụ thể trước ngày 12/3/2026.
Ngoài ra, Bộ Tài chính
cũng được yêu cầu nghiên cứu phương án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng
dầu xuống 0 đồng, nhằm hỗ trợ giảm chi phí nhiên liệu cho nền kinh tế.
Nếu được áp dụng, đây sẽ
là một trong những biện pháp tài khóa quan trọng nhằm giảm áp lực lạm phát và hỗ
trợ hoạt động sản xuất – kinh doanh.
GIẢM 10% LƯỢNG TIÊU THỤ XĂNG
KHOÁNG
Không chỉ tập trung vào nguồn cung, Chính phủ
cũng đặt trọng tâm vào việc giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng hóa thạch.
Theo đó, các cơ quan quản
lý được yêu cầu rà soát điều kiện để sớm triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh
học E10, với mục tiêu giảm khoảng 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng.
Song song với đó, Bộ Công
Thương được giao xây dựng các kịch bản tiết kiệm năng lượng và phát động chiến
dịch tiết kiệm năng lượng trên phạm vi toàn quốc.
Các giải pháp trọng tâm
bao gồm: Khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng điện và
nhiên liệu sạch; Tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong hoạt động vận tải; Khuyến
khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng
Những biện pháp này được
kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực lên nguồn cung nhiên liệu trong bối cảnh thị trường
năng lượng toàn cầu biến động.
Chính phủ cũng yêu cầu
các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định cho các
công trình trọng điểm quốc gia.
Đặc biệt, nguồn cung xăng
dầu cần được ưu tiên cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, cũng như các
công trình hạ tầng quan trọng khác.
Việc bảo đảm nguồn nhiên
liệu cho các dự án này được xem là yếu tố quan trọng nhằm duy trì tiến độ đầu
tư và phát triển kinh tế.
ĐẠT MỨC DỰ TRỮ TỐI THIỂU 90
NGÀY NHẬP KHẨU
Trong lĩnh vực điện lực, Thủ
tướng yêu cầu Bộ Công Thương xây dựng và cập nhật các kịch bản vận hành hệ thống
điện trong trường hợp giá nhiên liệu đầu vào tăng cao hoặc nguồn cung nhập khẩu
bị gián đoạn.
Các nhà máy nhiệt điện cần
chủ động bảo đảm nguồn nhiên liệu cho phát điện, đồng thời tối ưu hóa phương thức
vận hành hệ thống điện.
Ngoài ra, Bộ Công Thương
cũng được giao phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét kiến nghị của Tập
đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc điều chỉnh giấy phép
khai thác nhằm tăng nguồn cung than cho sản xuất điện.
Để bảo đảm ổn định thị
trường năng lượng, Bộ Công an được giao phối hợp với Bộ Công Thương tăng cường
kiểm tra và xử lý các hành vi găm hàng, trục lợi trong kinh doanh xăng dầu.
Các lực lượng chức năng
cũng được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển xăng dầu vào
các khu vực đô thị, nhằm tránh tình trạng thiếu hụt cục bộ.
Về lâu dài, Chính phủ yêu
cầu Bộ Công Thương nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu
trong nước.
Mục tiêu được đặt ra là đạt
mức dự trữ tương đương tối thiểu 90 ngày nhập khẩu, tiệm cận với tiêu chuẩn an
ninh năng lượng của nhiều quốc gia.
Bên cạnh đó, Việt Nam
cũng cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu
hóa thạch nhập khẩu và tăng cường phát triển các nguồn năng lượng mới.
Trong bối cảnh thị trường
năng lượng toàn cầu ngày càng khó lường, việc nâng cao năng lực tự chủ năng lượng
được xem là một trong những trụ cột quan trọng bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và
phát triển bền vững trong dài hạn.