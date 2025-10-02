Đổi mới tư duy, bứt phá ra khỏi quán tính cũ, tạo sức bật cho Nghệ An

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, đề nghị tỉnh Nghệ An cần khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, đổi mới tư duy và hành động, bước ra khỏi quán tính phát triển cũ để tạo ra sức bật mới, quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia.
Sáng 2/10, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể. Đồng chí Phan Đình Trạc dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt trên 8,3%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. GRDP năm 2025 ước đạt gần 250 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 10 cả nước trước khi sáp nhập và thứ 19/34 địa phương sau sáp nhập.
Thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt 26 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, Nghệ An đã vươn lên nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI với hơn 4,8 tỷ USD, gấp 4,5 lần cả giai đoạn trước năm 2020. Một số tập đoàn công nghệ lớn đã đầu tư, tạo nền tảng mới hình thành chuỗi sản xuất công nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu.
Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,5 tỷ USD, gấp gần 3 lần so với năm 2020 và vượt gần 2 lần chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội trước đặt ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm gần 80% GRDP. Nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh, bền vững. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, diện mạo đô thị và nông thôn đổi thay rõ rệt.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục giữ vững thành tích cao. Nghệ An nhiều năm dẫn đầu cả nước về kết quả thi tốt nghiệp THPT và tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Ngành y tế triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trở thành hạt nhân y tế khu vực Bắc Trung Bộ. Công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công được chú trọng, cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2025.
Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, không để xảy ra điểm nóng. Quan hệ đối ngoại với các tỉnh của Lào giáp biên giới được tăng cường, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, vận hành thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Bên cạnh những thành tựu quan trọng, Nghệ An vẫn còn nhiều hạn chế: GRDP bình quân đầu người còn thấp (72 triệu đồng), doanh nghiệp đa số nhỏ và vừa, thiếu dự án lớn có tính lan tỏa; tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 3,1%, cao hơn mức bình quân cả nước. Công tác xây dựng Đảng, tinh thần đổi mới, quyết liệt ở một số nơi còn hạn chế.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, tìm giải pháp khắc phục, đồng thời nhấn mạnh ba định hướng lớn cho nhiệm kỳ tới.
Thứ nhất, Nghệ An cần thống nhất tư duy phát triển mới, mạnh dạn bước ra khỏi quán tính cũ. Địa phương phải đột phá trong thể chế, chính sách, phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư. Hạ tầng chiến lược phải được ưu tiên, với các dự án trọng điểm như đường ven biển, cao tốc Vinh - Thanh Thủy, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh, xây dựng cảng nước sâu Cửa Lò. Cùng với đó, phát triển mạnh các hành lang kinh tế ven biển, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48 để lan tỏa tăng trưởng.
Thứ hai, yếu tố quyết định để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội là con người và tổ chức bộ máy. Nghệ An phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khát vọng cống hiến vì lợi ích chung. Chính quyền hai cấp cần vận hành hiệu quả, lấy phục vụ nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo, chuyển từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển”. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí phải gắn chặt với phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ ba, tỉnh phải đặc biệt coi trọng nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, chủ động xử lý các vấn đề phức tạp, bảo đảm an ninh biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, ma túy, có tổ chức. Cùng với đó, tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển.
Với vị trí chiến lược quan trọng, nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, trục cao tốc Bắc - Nam, sắp tới có cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, Nghệ An có nhiều lợi thế để bứt phá. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết riêng, Quốc hội trao cơ chế đặc thù, mở ra thời cơ lịch sử để Nghệ An trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.
Tối 2/10, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự buổi chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2025)...
Chiều ngày 2/10/2025, Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) lần thứ ba với chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu" đã được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn thu hút sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, các chuyên gia kinh tế cũng như các nhà quản lý...
Dựa trên tính toán, đánh giá tác động của các xu hướng truyền thống lên tốc độ tăng trưởng, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nêu rõ: việc duy trì mô hình tăng trưởng trên cơ sở xu hướng, cách thức khai thác các động lực tăng trưởng truyền thống sẽ trở thành một thách thức lớn với mục tiêu tăng trưởng nếu không có thay đổi liên quan đến mô hình tăng trưởng...
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: