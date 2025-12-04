Blog chứng khoán: “Test” cung và “đón khách”

Thị trường tiếp tục trạng thái “trụ yếu nhưng cổ mạnh”. Điều này là tích cực vì danh mục của nhà đầu tư sẽ có xác suất cải thiện cao, bất kể chỉ số tăng ít. Một phần nguyên nhân khiến VNI kém đi là sự đồng thuận không còn tốt như hôm qua.

VNI đóng cửa tăng nhẹ 0,32% do VIC, VHM tiếp tục đỏ, thêm một số trụ ngân hàng như VCB, BID, CTG, VPB. Đây là các cổ phiếu ngân hàng đóng góp rất nhiều cho điểm số phiên hôm qua.

Dù vậy cổ phiếu ngân hàng vẫn có sự phân hóa, trong rổ VN30 còn MBB, HDB, LPB, ACB, TCB, TPB, STB vẫn mạnh. Ngoài ra là một số mã nhỏ hơn như VBB, ABB, PGB, SGB. Tổng thanh khoản ở các cổ phiếu ngân hàng trên HSX giảm 21% so với hôm qua nhưng cũng vẫn khá cao so với mặt bằng chung.

Độ mạnh yếu của chỉ số lúc này không thật sự quan trọng, thậm chí vài phiên nữa có thể ngân hàng có phiên điều chỉnh cùng với nhóm Vin còn khiến VNI đỏ mạnh. Quan trọng nhất là độ rộng chỉ số cùng với biên độ giá cổ phiếu. Nếu tố hơn hơn nữa thì thêm thanh khoản tăng.

Hiện trừ yếu tố thanh khoản, các tín hiệu khác vẫn đang tích cực. Hôm nay ngay cả khi VNI đỏ lúc nửa sau phiên sáng, số cổ phiếu tăng giá vẫn áp đảo số giảm. Cuối phiên hệ số tăng/giảm khoảng 2,38/1, không kém phiên hôm qua. Về biên độ, 32,4% số cổ phiếu đạt mức tăng từ 1% trở lên. Riêng đối với thanh khoản, HSX không tăng so với hôm qua, tính chung với HNX thì tăng nhẹ 1,8%, đạt gần 24,2k tỷ. Dù vậy cũng nên lưu ý rằng thanh khoản nhóm ngân hàng sàn HSX hôm nay giảm tương đối nhiều (-21% so với hôm qua, cỡ 1.700 tỷ) nhưng tổng thể HSX lại không giảm. Điều này đồng nghĩa với dòng tiền tăng lên ở các nhóm ngoài ngân hàng.

Nhìn chung thị trường hôm nay vẫn tiếp tục “bù đắp” lại sự ức chế trước đó – giai đoạn điểm số mạnh, cổ phiếu yếu. Danh mục được cải thiện cũng đồng nghĩa với tâm lý thoải mái hơn. Tỷ trọng thanh khoản tạo thành từ các lệnh mua chủ động vẫn đang chiếm ưu thế. Dù điểm số tăng có “hơi nóng” gần đây nhưng cổ phiếu thì không. Vì vậy các giao dịch ngắn hạn vẫn sẽ còn tiếp tục.

Khả năng cao thị trường trong vài phiên tới sẽ phải trải qua thử thách rung lắc khi vòng T+ gia tăng áp lực. Nếu có sự kết hợp với các trụ điều chỉnh, đây chính là cơ hội để kiểm tra độ chắc tay của người cầm cổ. Một phiên “phối hợp” giữa nhóm Vin và các trụ ngân hàng có thể xuất hiện, hoặc ít nhất là một nhịp intraday. “Test” cung và đón khách cũng là một cơ hội tốt để củng cố các tín hiệu xu hướng tăng. Thanh khoản chỉ có thể gia tăng khi dòng tiền vào quyết liệt. Điều này dễ xảy ra hơn khi giá mở biên độ để “trông có vẻ rẻ” hơn.

Thị trường phái sinh hôm nay đánh võng nhiều nhưng không dễ chơi, thậm chí vài cái bẫy đã xuất hiện. Nhịp đầu tiên VN30 từ 1980.xx lao xuống 1971.xx basis F1 chiết khấu nhẹ. Tuy nhiên khi thủng 1971.xx, basis mở rộng cho thấy có đợt Short bồi. Mức hỗ trợ kế tiếp trong dự kiến là 1962.xx. Chú ý rằng chỉ khoảng 10 phút sau khi VN30 thủng 1971, basis đã về 0, tức là có Long vào hoặc đóng Short. Việc chờ đợi VN30 giật lại 1971 thì đã lỗ khá khá. Cuối giờ chiều cũng vậy, VN30 được đẩy qua 1980.xx và hướng tới mức cao hơn là 1990.xx nhưng “đứt gánh” nửa đường khi basis đột ngột mở chiết khấu rất nhanh, xác nhận có Short dập vào. Cả hai thời điểm bear-trap và bull-trap này đều xuất hiện lệnh lớn. Vì vậy nếu có điều kiện có thể đặt cảnh báo về lệnh Long hay Short chủ động thì sẽ có thêm thông tin ra quyết định.

Với dòng tiền chưa gia tăng rõ ràng, thị trường cơ sở vẫn đang trong quá trình vận động để thoát đáy ở các cổ phiếu. Lúc này quan trọng nhất là diễn biến tạo đáy giai đoạn cuối ở các cổ phiếu cụ thể, bất kể là VNI xanh đỏ thế nào. Nắm giữ chặt giai đoạn này sẽ hưởng thành quả về sau.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1979.53. Cản gần nhất ngày mai là 1980; 1990; 2004; 2018; 2034; 2038. Hỗ trợ 1972; 1963; 1948; 1942; 1933.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.