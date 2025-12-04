Thứ Năm, 04/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng

Mai Nhi

04/12/2025, 15:42

Trong phiên 4/12, tuỳ từng thương hiệu, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 600 nghìn – 1 triệu đồng/lượng. Riêng một doanh nghiệp phía Nam giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng…

Một doanh nghiệp giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tới 1,5 triệu đồng/lượng
Một doanh nghiệp giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tới 1,5 triệu đồng/lượng

Sau khi đứng im trong suốt phiên sáng nay (4/12/2025), hầu hết các hệ thống lớn trên toàn quốc mở cửa phiên chiều với nhịp điều chỉnh giảm.

Công SJC, PNJ và Ngọc Thẩm đều giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng ở mức 152,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng (mua -bán) trong suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua (3/12).

Mở cửa phiên chiều, ba thương hiệu này giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 151,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 153,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Cùng mức giảm trên, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 153,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 152,3 triệu đồng/lượng và 152,4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Phú Quý cũng đặt giá vàng miếng mua vào ở mức 150,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 153,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 3/12, giá mua, bán vàng miếng SJC tại đây cũng giảm 700 nghìn đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng thương hiệu có giá vàng miếng mua vào thấp nhất trên thị trường.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận 1 nhịp tăng và 3 nhịp giảm liên tiếp đối với chiều mua cùng với 1 nhịp giảm đối với chiều bán trong phiên 4/12

Mở cửa phiên sáng, Mi Hồng vẫn giữ nguyên giá bán ra nhưng tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với giá mua vào, niêm yết giá giao dịch ở mức 153,3 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên chốt phiên sáng, thương hiệu này giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều nhưng không thay đổi giá bán.

Sang phiên chiều, Mi Hồng tiếp tục giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, đặt giá mua, bán vàng miếng ở mức 152,5 triệu – 153,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Như vậy trong phiên 4/12, Mi Hồng ghi nhận tổng mức giảm là 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Riêng tại DOJI, thương hiệu này vẫn niêm yết giá giao dịch vàng miếng ở mức 152,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng (mua -bán) trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 3/12, giá giao dịch vàng miếng tại DOJI vẫn giữ nguyên.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 4/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 4/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi xuống, các đơn vị kinh doanh đồng loạt hạ giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” từ 600 nghìn đồng/lượng – 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên hôm qua (3/12). Duy chỉ có 1 doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Cụ thể, DOJI là thương hiệu duy nhất không thay đổi giá giao dịch vàng nhẫn trong suốt 2 phiên liên tiếp (2-4/12). Tính đến 15 giờ ngày 4/12, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI vẫn niêm yết ở mức 150,6 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty SJC chốt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng ở mức 150 triệu – 152,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên 3/12. Sang phiên chiều, thương hiệu này giảm mạnh 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá vàng nhẫn mua vào ở mức 149,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 151,9 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mứuc giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Tương tự, mở cửa phiên sáng, PNJ vẫn duy trì xu hướng đi ngang đối với giá mua, bán vàng nhẫn. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150,6 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng.

Sang phiên chiều, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao dịch ở mức 150,3 triệu – 153,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ ngày 4/12, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tiếp tục giảm 300 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng nhẫn trong phiên 4/12 so với phiên 3/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng nhẫn trong phiên 4/12 so với phiên 3/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên 4/12, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp giảm liên tiếp đối với giá vàng nhẫn “ 4 số 9”.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu chốt phiên sáng ở mức 150,6 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 3/12. Sang phiên chiều, thương hiệu này tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 15 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì giá giao dịch trên.

Như vậy trong phiên 4/12, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận tổng mức giảm đối với giá vàng nhẫn “ 4 số 9” là 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên 4/12.

Sau khi giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng (mua – bán), Bảo Tín Mạnh Hải giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Kết phiên sáng, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 150,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 153,6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên giảm tiếp 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng (mua – bán). Như vậy, trong phiên 4/12, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tổng mức giảm là 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm cũng ghi nhận 3 nhịp giảm liên tiếp trong phiên 4/12 với tổng mức giảm là 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi khi giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, Ngọc Thẩm chốt phiên sáng ở mức 142 triệu – 145 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 141,5 triệu – 144,5 triệu đồng/lượng

Trên thị trường NewYork, cập nhật lúc 15 giờ ngày 4/12, hợp đồng giá vàng giao ngay cũng giảm ba phiên liên tiếp với mứuc giảm gần 0,3%, lùi về mốc 4.192,5 USD/oz. 

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 18,95 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 10,15 triệu – 18,15 triệu đồng/lượng.  

Giá vàng miếng SJC tăng nhẹ, giá vàng nhẫn đứng im

14:03, 03/12/2025

Giá vàng miếng SJC tăng nhẹ, giá vàng nhẫn đứng im

Đồng loạt giảm giá bán vàng miếng SJC

14:10, 02/12/2025

Đồng loạt giảm giá bán vàng miếng SJC

Giá vàng trong nước liên tục đảo chiều trong phiên ngày đầu tháng

14:59, 01/12/2025

Giá vàng trong nước liên tục đảo chiều trong phiên ngày đầu tháng

Từ khóa:

giá vàng giá vàng 9999 giá vàng giảm giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc tài chính thị trường vàng Việt Nam

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Kinh doanh nhiều mặt hàng nhưng không kê khai riêng sẽ bị áp mức thuế cao nhất

Kinh doanh nhiều mặt hàng nhưng không kê khai riêng sẽ bị áp mức thuế cao nhất

Cục Hải quan cho biết nhiều thay đổi trong thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và giao dịch thuế điện tử sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, từ ưu đãi đến nghĩa vụ kê khai. Do đó, doanh nghiệp cần nắm rõ quy định mới để hạn chế sai sót trong kê khai, tránh phát sinh chi phí và rủi ro pháp lý...

Lãi suất liên ngân hàng tiệm cận 7,5%/năm, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 1.098 tỷ đồng

Lãi suất liên ngân hàng tiệm cận 7,5%/năm, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 1.098 tỷ đồng

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND ngày 3/12 tiếp tục tăng mạnh ở các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng, đưa mặt bằng lãi suất các kỳ hạn dưới 1 tháng chạm ngưỡng 7,5%/năm. Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước bơm gần 17.800 tỷ đồng qua kênh cầm cố, trong khi có 18.912,65 tỷ đồng đáo hạn, qua đó hút ròng nhẹ 1.098,96 tỷ đồng khỏi hệ thống...

BVBank tiên phong triển khai VIETQRGlobal xuyên biên giới, gia tăng tiện thanh toán

BVBank tiên phong triển khai VIETQRGlobal xuyên biên giới, gia tăng tiện thanh toán

Đồng hành cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), BVBank đã tiên phong triển khai QR xuyên biên giới nhằm gia tăng tiện ích thanh toán cho du khách quốc tế…

11 tháng 2025, Đồng Nai giải ngân gần 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

11 tháng 2025, Đồng Nai giải ngân gần 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Đến cuối tháng 11, tỉnh Đồng Nai đã giải ngân đạt gần 16.000 tỷ đồng, nếu loại trừ hơn 9.200 tỷ đồng vốn được phép kéo dài và vốn bổ sung, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt trên 57%, cao hơn mức bình quân cả nước...

Nga lần đầu tiên phát hành trái phiếu nhân dân tệ

Nga lần đầu tiên phát hành trái phiếu nhân dân tệ

Nga vừa có đợt hành trái phiếu chính phủ bằng đồng nhân dân tệ lần đầu tiên, huy động được gần 3 tỷ USD...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Huế "rộng cửa" đón dự án khu công nghiệp xanh – thông minh- bền vững

Chuyển động xanh

2

TP. Hồ Chí Minh đề xuất được hỗ trợ 10.000 tỷ đồng xóa nhà trên kênh rạch

Bất động sản

3

Tỷ phú Dell quyên góp hơn 6 tỷ USD cho sáng kiến của Tổng thống Trump

Thế giới

4

Giải pháp giúp người dân vượt qua áp lực giá nhà leo thang

Bất động sản

5

Siêu thị vào cuộc bình ổn giá rau xanh và thực phẩm tươi sống

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy