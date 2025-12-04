Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng

Trong phiên 4/12, tuỳ từng thương hiệu, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 600 nghìn – 1 triệu đồng/lượng. Riêng một doanh nghiệp phía Nam giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng…

Sau khi đứng im trong suốt phiên sáng nay (4/12/2025), hầu hết các hệ thống lớn trên toàn quốc mở cửa phiên chiều với nhịp điều chỉnh giảm.

Công SJC, PNJ và Ngọc Thẩm đều giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng ở mức 152,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng (mua -bán) trong suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua (3/12).

Mở cửa phiên chiều, ba thương hiệu này giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 151,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 153,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Cùng mức giảm trên, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 153,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 152,3 triệu đồng/lượng và 152,4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Phú Quý cũng đặt giá vàng miếng mua vào ở mức 150,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 153,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 3/12, giá mua, bán vàng miếng SJC tại đây cũng giảm 700 nghìn đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng thương hiệu có giá vàng miếng mua vào thấp nhất trên thị trường.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận 1 nhịp tăng và 3 nhịp giảm liên tiếp đối với chiều mua cùng với 1 nhịp giảm đối với chiều bán trong phiên 4/12

Mở cửa phiên sáng, Mi Hồng vẫn giữ nguyên giá bán ra nhưng tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với giá mua vào, niêm yết giá giao dịch ở mức 153,3 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên chốt phiên sáng, thương hiệu này giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều nhưng không thay đổi giá bán.

Sang phiên chiều, Mi Hồng tiếp tục giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, đặt giá mua, bán vàng miếng ở mức 152,5 triệu – 153,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Như vậy trong phiên 4/12, Mi Hồng ghi nhận tổng mức giảm là 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Riêng tại DOJI, thương hiệu này vẫn niêm yết giá giao dịch vàng miếng ở mức 152,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng (mua -bán) trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 3/12, giá giao dịch vàng miếng tại DOJI vẫn giữ nguyên.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 4/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi xuống, các đơn vị kinh doanh đồng loạt hạ giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” từ 600 nghìn đồng/lượng – 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên hôm qua (3/12). Duy chỉ có 1 doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Cụ thể, DOJI là thương hiệu duy nhất không thay đổi giá giao dịch vàng nhẫn trong suốt 2 phiên liên tiếp (2-4/12). Tính đến 15 giờ ngày 4/12, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI vẫn niêm yết ở mức 150,6 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty SJC chốt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng ở mức 150 triệu – 152,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên 3/12. Sang phiên chiều, thương hiệu này giảm mạnh 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá vàng nhẫn mua vào ở mức 149,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 151,9 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mứuc giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Tương tự, mở cửa phiên sáng, PNJ vẫn duy trì xu hướng đi ngang đối với giá mua, bán vàng nhẫn. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150,6 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng.

Sang phiên chiều, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao dịch ở mức 150,3 triệu – 153,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ ngày 4/12, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tiếp tục giảm 300 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng nhẫn trong phiên 4/12 so với phiên 3/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên 4/12, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp giảm liên tiếp đối với giá vàng nhẫn “ 4 số 9”.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu chốt phiên sáng ở mức 150,6 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 3/12. Sang phiên chiều, thương hiệu này tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 15 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì giá giao dịch trên.

Như vậy trong phiên 4/12, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận tổng mức giảm đối với giá vàng nhẫn “ 4 số 9” là 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên 4/12.

Sau khi giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng (mua – bán), Bảo Tín Mạnh Hải giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Kết phiên sáng, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 150,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 153,6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên giảm tiếp 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng (mua – bán). Như vậy, trong phiên 4/12, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tổng mức giảm là 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm cũng ghi nhận 3 nhịp giảm liên tiếp trong phiên 4/12 với tổng mức giảm là 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi khi giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, Ngọc Thẩm chốt phiên sáng ở mức 142 triệu – 145 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 141,5 triệu – 144,5 triệu đồng/lượng.