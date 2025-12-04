Kiến nghị áp dụng chính sách đặc thù cho các dự án tồn đọng trên cả nước

Từ những kết quả đạt được, đại biểu kiến nghị Quốc hội chấp thuận đề xuất của Chính phủ và thông qua nghị quyết cho phép được áp dụng chính sách đặc thù, để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên quy mô cả nước…

Tại phiên thảo luận ngày 3/12, nhiều đại biểu Quốc hội đã ghi nhận nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Chính phủ trong việc triển khai các Nghị quyết về giám sát và chất vấn của Quốc hội.

Trong đó, quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đại biểu Nguyễn Thu Thuỷ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, nhận thấy Chính phủ rất nghiêm túc và thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm và Nghị quyết của Quốc hội đối với nội dung này.

Đại biểu Nguyễn Thu Thủy, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: QH

Đặc biệt thời gian qua, Thủ tướng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo 751 để tiến hành tổng rà soát toàn bộ các dự án đang tồn đọng trên quy mô cả nước. Trên cơ sở đó đã xác định được rõ nguyên nhân dẫn tới khó khăn vướng mắc của từng dự án và đề xuất phương án xử lý.

Từ kết quả này, Chính phủ cũng đề xuất với Quốc hội ban hành Nghị quyết số 170/2024/QH15 với các chính sách đặc thù để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại 3 tỉnh, thành phố. Theo đại biểu, sau một năm triển khai, hiệu quả được chứng minh rất rõ rệt, khi nhiều dự án “đóng băng” đã hồi sinh, quay lại sản xuất kinh doanh, tạo chuyển động tích cực và nhận được sự đồng tình của người dân, doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Chính phủ đã hoàn thành việc xử lý đối với 1.759/2.161 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 81,39% theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội.

Tuy nhiên, để khơi thông mạnh mẽ hơn những nguồn lực bị đình trệ, góp phần phục hồi phát triển kinh tế của đất nước, tại Kỳ họp thứ 10, Chính phủ tiếp tục đề xuất Quốc hội mở rộng phạm vi áp dụng các chính sách đặc thù của Nghị quyết 170 cho toàn quốc, thay vì chỉ 3 địa phương như hiện nay.

Nhằm thực hiện tốt yêu cầu này, đại biểu Thu Thuỷ kiến nghị Quốc hội chấp thuận đề xuất của Chính phủ và thông qua Nghị quyết cho phép Chính phủ được áp dụng chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội, để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên quy mô cả nước. Bên cạnh đó, đại biểu kiến nghị các địa phương ngay sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của dự án tại địa phương mình. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc pháp lý mới, cấp nào có thẩm quyền thì cấp đó phải xử lý kịp thời, tránh ách tắc kéo dài.

Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Ảnh: QH

Cùng mối quan tâm, đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, nhận định trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, chuyên đề giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nội dung được Quốc hội giám sát trực diện, toàn diện và tạo tiếng vang rõ rệt. Đây là lần đầu tiên Quốc hội ban hành hệ thống phụ lục chi tiết, yêu cầu Chính phủ, bộ ngành và địa phương phải thực hiện với chỉ tiêu cụ thể, có thời hạn, có thể lượng hóa.

Theo đại biểu Trịnh Xuân An, chuyên đề giám sát này không chỉ dừng lại ở việc đánh giá trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mà còn phản ánh cách thức chúng ta sử dụng nguồn lực quốc gia. Nếu Nghị quyết 74 của Quốc hội đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai hiệu quả, sẽ trở thành động lực lớn có thể giúp giải quyết hàng loạt tồn đọng kéo dài, mở ra dư địa phát triển cho giai đoạn tới.

Đại biểu Trịnh Xuân An bày tỏ sự phấn khởi khi báo cáo của Chính phủ cho thấy 13 dự án trọng điểm được xử lý và đang có kết quả tích cực. Tuy nhiên, đại biểu cũng chỉ rõ rằng nghị quyết trình Quốc hội lại chưa phản ánh đầy đủ các nội dung đánh giá trong báo cáo giám sát của Ủy ban Dân nguyện, đặc biệt ở phần đánh giá về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mà mới chỉ đề cập việc bãi bỏ một phần của Nghị quyết 74. Do đó, đại biểu đề nghị cần phân tích rõ ràng hơn những nội dung đã làm được và chưa làm được khi thực hiện Nghị quyết 74.

Ngoài ra, đại biểu An cũng nhấn mạnh việc Quốc hội ban hành bốn phụ lục quan trọng: Phụ lục 1- Danh mục 51 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước kém hiệu quả, gây lãng phí; Phụ lục 2 - Kết quả xử lý 13 dự án năng lượng trọng điểm; Phụ lục 3 -Tình hình 19 dự án chậm triển khai do vướng mắc đất đai, bỏ hoang kéo dài; Phụ lục 4 - 880 dự án có liên quan đến đất đai, chậm đưa vào sử dụng - phụ lục được đánh giá là quan trọng nhất.

Đánh giá cao báo cáo của Ủy ban Tài chính và Ngân sách, với hệ thống phụ lục rõ ràng, chi tiết, tuy nhiên đại biểu An lưu ý nhiều dự án vẫn chưa có thông tin cập nhật, dù được liệt kê trong các phụ lục. “Tôi cho rằng những nội dung này cần thiết phải được nêu cụ thể trong trách nhiệm đối với cả Chính phủ rồi các bộ ngành, các địa phương để việc thực hiện đạt kết quả”, đại biểu bày tỏ.