Huế đề xuất đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng cầu Vĩnh Tu vượt phá Tam Giang

Thiên Anh

19/09/2025, 07:08

Ngày 18/9, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế cho biết đã có tờ trình gửi UBND TP. Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới cầu Vĩnh Tu vượt phá Tam Giang, nối xã Quảng Điền với phường Phong Quảng. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 1.200 tỷ đồng...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo quy hoạch, công trình có tổng chiều dài khoảng 3.240m, gồm phần cầu chính dài 2.360m và tuyến đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 880m. Điểm đầu dự án tại ngã ba Tỉnh lộ 4 (Km18 800, trùng với Tỉnh lộ 19 - đường Nguyễn Vịnh, xã Quảng Điền), cách bến đò Cồn Tộc khoảng 330m; điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49B với tuyến đường ven biển (Km20 500, phường Phong Quảng), cách bến đò Vĩnh Tu khoảng 450m.

Cầu và đường dẫn được thiết kế rộng 15,5m, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm vỉa hè, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Ban Quản lý Dự án cho biết cầu Vĩnh Tu là công trình giao thông quan trọng tại khu vực phía Bắc phá Tam Giang. Hiện người dân các xã Quảng Điền, Đan Điền, Phong Quảng, Phong Phú vẫn chủ yếu di chuyển qua đò Vĩnh Tu và Cồn Tộc, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, nhất là mùa mưa bão.

Khi hoàn thành, cầu Vĩnh Tu sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển giữa các xã ven biển với trung tâm TP. Huế, kết nối với các cầu hiện có như Ca Cút, Thuận An, Trường Hà, Tư Hiền, hình thành mạng lưới giao thông dạng “xương cá” giữa Quốc lộ 49A, 49B và Tỉnh lộ 4. Công trình có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai và di dời dân cư.

Khu vực ven biển TP. Huế hiện bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi, đầm phá kéo dài gần 70km, trong đó phá Tam Giang rộng hơn 216 km2, được coi là đầm phá lớn nhất Đông Nam Á. Phía Nam phá đã có các cầu Tư Hiền, Trường Hà, Thuận An; riêng phía Bắc vẫn chưa có công trình vượt phá.

Ngoài cầu Vĩnh Tu, giai đoạn 2026 - 2030, TP. Huế dự kiến đầu tư thêm hai cầu vượt phá Tam Giang. Cầu thứ nhất nối xã Phú Vang (mới) với xã Phú Vinh (mới), đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 1/2024, dài khoảng 3km (trong đó phần cầu dài 1,4km), rộng 15,5m, tổng vốn hơn 1.023 tỷ đồng. Cầu thứ hai là cầu Hà Trung, nối xã Phú Vang (mới) với xã Vinh Lộc (mới), thuộc dự án Đường La Sơn - Hà Trung, tổng vốn dự kiến khoảng 950 tỷ đồng, hiện đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Theo Ban Quản lý Dự án, khi hệ thống cầu vượt phá Tam Giang hoàn thiện, TP. Huế sẽ có mạng lưới hạ tầng giao thông ven biển đồng bộ, tạo động lực phát triển kinh tế thủy sản, du lịch biển, du lịch cộng đồng ven phá và góp phần bảo tồn hệ sinh thái phá Tam Giang.

Hải Phòng: Hơn 675 tỷ đồng làm hầm chui thứ 2 trên đường Bùi Viện
13:18, 18/09/2025

13:18, 18/09/2025

Hải Phòng: Hơn 675 tỷ đồng làm hầm chui thứ 2 trên đường Bùi Viện

IMF: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ nhưng đối mặt nhiều rủi ro bất định
13:12, 18/09/2025

13:12, 18/09/2025

IMF: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ nhưng đối mặt nhiều rủi ro bất định

Từ khóa:

cầu Vĩnh Tu Giao thông phá Tam Giang TP. Huế

Đọc thêm

Thanh Hóa dừng đầu tư dự án giao thông hơn 800 tỷ đồng

Thanh Hóa dừng đầu tư dự án giao thông hơn 800 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản dừng chủ trương đầu tư tuyến đường từ nút giao Đông Xuân đi TP Thanh Hóa (cũ), thuộc phường Đông Tiến. Đây là dự án từng được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thông chiến lược, kết nối cao tốc Bắc – Nam với trung tâm đô thị Thanh Hóa...

Quảng Ninh điều chỉnh giảm vốn dự án đường tỉnh 342 từ 3.695 tỷ xuống còn 415 tỷ đồng

Quảng Ninh điều chỉnh giảm vốn dự án đường tỉnh 342 từ 3.695 tỷ xuống còn 415 tỷ đồng

Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 342 với tổng chiều dài ban đầu là 30km đã được rút ngắn còn 6km, tổng mức đầu tư cũng từ 3.695 tỷ đồng giảm xuống còn không quá 415 tỷ đồng…

Chính phủ yêu cầu thu hồi các khoản chi sai, chậm giải ngân để giảm bội chi ngân sách

Chính phủ yêu cầu thu hồi các khoản chi sai, chậm giải ngân để giảm bội chi ngân sách

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước; rà soát, hủy bỏ và thu hồi triệt để các khoản chi sai quy định hoặc hết thời gian giải ngân; toàn bộ ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương năm 2023 và 2024 nhưng chưa sử dụng đúng quy định phải được thu hồi để giảm bội chi...

Việt Nam sẵn sàng mở rộng không gian hợp tác với nhà đầu tư Italia

Việt Nam sẵn sàng mở rộng không gian hợp tác với nhà đầu tư Italia

Với thế mạnh về kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Italia sẽ đồng hành hỗ trợ trong việc tiếp cận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển cũng như các nguồn tài chính xanh, bền vững....

Ninh Bình sắp có thêm hai dự án lớn với tổng vốn hơn 4.200 tỷ đồng

Ninh Bình sắp có thêm hai dự án lớn với tổng vốn hơn 4.200 tỷ đồng

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành các quyết định chấp thuận nhà đầu tư hai dự án quan trọng tại phường Hà Nam, gồm Khu tổ hợp giáo dục - đào tạo và dịch vụ thương mại cùng Khu văn hoá đa năng ngoài công lập...

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

Nghệ An tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA, mở rộng sinh kế cho người dân miền núi

Kinh tế xanh

2

Thanh Hóa dừng đầu tư dự án giao thông hơn 800 tỷ đồng

Đầu tư

3

Mỹ phẩm chuyển hướng sang bán lẻ tại sân bay

Đẹp +

4

Quảng Ninh điều chỉnh giảm vốn dự án đường tỉnh 342 từ 3.695 tỷ xuống còn 415 tỷ đồng

Đầu tư

5

Việt Nam sẵn sàng mở rộng không gian hợp tác với nhà đầu tư Italia

Đầu tư

