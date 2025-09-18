Hải Phòng: Hơn 675 tỷ đồng làm hầm chui thứ 2 trên đường Bùi Viện

Cùng với hầm chui nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng cũng quyết định đầu tư hơn 675 tỷ đồng xây dựng hầm chui tại ngã tư Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp…

Ngày 18/9, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có quyết định đầu tư hầm chui tại nút giao đường Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp với tổng mức đầu tư hơn 675 tỷ đồng nhằm giảm ùn tắc giao thông tại của ngõ trung tâm thành phố ra vào khu vực cảng biển và nâng cao năng lực vận tải các tuyến đường Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp.

Theo đó, Hải Phòng sẽ đầu tư hơn 675 tỷ đồng để xây dựng nút giao thông Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp (trên địa bàn phường An Biên) từ nút giao đồng mức thành nút giao thông tầng 1 dạng đảo xuyến phía trên (nút giao khác mức). Trong đó, hơn 527 tỷ đồng là chi phí xây dựng, hơn 8,5 tỷ đồng chi phí di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án, còn lại là chi phí dự phòng, tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án, chi phí thiết bị và chi phí khác.

Tuyến đường Bùi Viện được xây dựng hầm chui bê tông cốt thép với tổng chiều dài 485 m, chiều rộng hầm kín 27,7 m đảm bảo lưu thông 6 làn xe, vận tốc thiết kế đạt 70 km/ giờ. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2024 - 2027 từ nguồn vốn ngân sách thành phố, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Tuyến đường Bùi Viện là trục kết nối khu vực cảng biển Hải Phòng với các tuyến cao tốc, quốc lộ qua khu vực nội thành Hải Phòng được đưa vào sử dụng năm 2020. Trên tuyến đường Bùi Viện có nhiều điểm giao cắt với các tuyến giao thông chính từ khu vực nội đô Hải Phòng ra các quốc lộ. Tại các điểm giao cắt Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp (phường An Biên), Bùi Viện – Lê Hồng Phong – Ngô Gia Tự (phường Hải An) thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Như VnEconomy đã thông tin, nhằm khai thác có hiệu quả tuyến đường Bùi Viện, góp phần xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hoàn thiện cấu trúc đô thị, thành phố Hải Phòng đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao thông Bùi Viện – Lê Hồng Phong, phía trên dạng đảo xuyến.

Với việc tiếp tục đầu tư hầm chui tại nút giao thông Bùi Viện – Võ Nguyên Giáp, Hải Phòng kỳ vọng các điểm nghẽn về giao thông trên tuyến đường Bùi Viện (trục giao thông có tầm chiến lược trong phát triển đô thị, phát triển dịch vụ logistics của Hải Phòng) sẽ được giải quyết triệt để, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố.