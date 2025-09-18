IMF: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ nhưng đối mặt nhiều rủi ro bất định
Anh Nhi
18/09/2025, 13:12
Kết thúc phiên tham vấn Điều IV với Việt Nam mới đây, Ban Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 và nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo triển vọng kinh tế đang bị hạn chế bởi những bất ổn lớn liên quan tới các chính sách thương mại và kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu…
Theo IMF, kinh
tế Việt Nam đã có sự phục hồi ấn tượng trong năm 2024 với tốc độ tăng trưởng
7,1%, được thúc đẩy bởi xuất khẩu mạnh mẽ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI) vững chắc và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.
Đà tăng trưởng
này tiếp tục kéo dài sang nửa đầu năm 2025, khi hoạt động kinh tế tăng trưởng
7,5% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ việc các doanh nghiệp đẩy
mạnh xuất khẩu sớm, tăng trưởng tín dụng nhanh hơn và các khoản chi tiêu lớn của
Chính phủ.
Mặc dù lạm
phát đã tăng nhẹ trong những tháng gần đây, đạt 3,6% vào tháng 6/2025, nhưng vẫn
nằm dưới mức mục tiêu. Đáng chú ý, thặng dư tài khoản vãng lai đã đạt mức kỷ lục
6,6% GDP trong năm 2024.
TRIỂN VỌNG VÀ
RỦI RO
Mặc dù đạt
được những kết quả tích cực, triển vọng kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ phụ thuộc
nhiều vào kết quả của các cuộc đàm phán thương mại và bị hạn chế bởi sự bất ổn
gia tăng trên toàn cầu. Theo đó, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại còn
6,5% vào năm 2025 và tiếp tục giảm tốc xuống còn 5,6% trong năm 2026 do ảnh hưởng
từ các mức thuế quan mới của Hoa Kỳ (được công bố vào tháng 7/2025) và việc hầu
hết các gói kích thích của Chính phủ trong năm 2025 sẽ kết thúc.
Đáng lưu ý, rủi
ro suy giảm là rất cao bởi theo IMF, căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang
hơn hoặc các điều kiện tài chính toàn cầu bị thắt chặt có thể làm suy yếu thêm
hoạt động xuất khẩu và đầu tư. Ở trong nước, căng thẳng tài chính có thể tái xuất
hiện do các điều kiện tài chính bị thắt chặt và mức nợ của doanh nghiệp đang ở
mức cao.
Tuy nhiên, vẫn
có những yếu tố tích cực. Việc thực hiện thành công các dự án cơ sở hạ tầng và
cải cách cơ cấu có thể thúc đẩy đáng kể tăng trưởng trong trung hạn. Hơn nữa, nếu
căng thẳng thương mại toàn cầu giảm bớt, triển vọng kinh tế của Việt Nam theo đó
sẽ được cải thiện.
KHUYẾN NGHỊ
CỦA IMF
Trong bối cảnh
này, IMF đánh giá cao việc Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng kinh tế nhờ
sức chống chịu đáng kể từ các chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, IMF cảnh báo mô
hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều
thách thức ngày càng lớn từ các chính sách thương mại toàn cầu không chắc chắn,
già hóa dân số, điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt và biến đổi khí hậu.
Theo đó, Ban
Giám đốc IMF khuyến nghị các chính sách thời gian tới của Việt Nam cần tập
trung vào việc duy trì khả năng chống chịu kinh tế và ổn định tài chính, đồng
thời thúc đẩy cải cách để duy trì tăng trưởng trung hạn mạnh mẽ, đa dạng và ổn
định.
Cụ thể, với
dư địa tài khóa hiện có, IMF cho rằng chính sách tài khóa có thể đóng vai trò nổi
bật hơn trong việc hỗ trợ hoạt động kinh tế một cách thận trọng, đặc biệt là
thông qua các biện pháp hỗ trợ tạm thời và có mục tiêu nếu cần thiết.
Về chính
sách tiền tệ, dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ là rất hạn chế. Đặc biệt, cần
theo dõi chặt chẽ rủi ro lạm phát và ngoại hối trong bối cảnh tăng trưởng kinh
tế và tín dụng vẫn sôi động.
Về tỷ giá hối
đoái, IMF nhấn mạnh rằng sự linh hoạt hơn của tỷ giá hối đoái là rất quan trọng
để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh trước các cú sốc bên ngoài.
Ngoài ra, Việt
Nam cần ưu tiên xây dựng các bộ đệm thanh khoản và vốn, đồng thời cải thiện bộ
công cụ an toàn vĩ mô và việc thực hiện các chương trình cải cách sâu rộng phải
đạt hiệu quả thực thi để nâng cao năng suất, cải thiện môi trường kinh doanh, thị
trường vốn và lao động.
UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 Việt Nam lên 7,5%
08:42, 18/09/2025
Kiến tạo động lực hiện đại cho tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới
14:59, 16/09/2025
Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2072/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt số 95/2025/QH15, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện Luật trên phạm vi cả nước.
UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 Việt Nam lên 7,5%
Mặc dù đối mặt rủi ro thuế quan, kinh tế Việt Nam vẫn giữ sức chống chịu và năng động với xuất khẩu mạnh mẽ, đầu tư hạ tầng và cải cách thể chế. Trên cơ sở đó, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 lên 7,5%...
Đà Nẵng khởi công hàng loạt dự án, công trình, với tổng số vốn đầu tư gần 100 nghìn tỷ đồng
Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết đến nay, trên địa bàn thành phố có 7 dự án khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; trong đó, có 4 dự án vốn ngân sách và 3 dự án vốn từ khu vực tư nhân...
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Nghệ An đạt trên 58% kế hoạch
Năm 2025, Nghệ An được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.000 tỷ đồng, cùng với nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương. Đến nay, địa phương đã phân bổ và giải ngân đạt kết quả tích cực, vượt mức bình quân cả nước, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm...
Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Chiều ngày 17/9, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời xem xét, quyết định việc kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2025.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: