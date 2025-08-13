Huế hợp tác với Hàn Quốc phát triển hạ tầng, đô thị bền vững, không gian xanh

Hai bên sẽ phối hợp trong nhiều lĩnh vực trọng tâm như: phát triển đô thị bền vững, hạ tầng hiện đại, công nghiệp thân thiện môi trường, xúc tiến thương mại – đầu tư – khoa học kỹ thuật – văn hoá – du lịch – nông nghiệp công nghệ cao và các hoạt động phát triển bền vững khác...

Chiều 12/8, tại trụ sở UBND thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế (Hue IPBSA) và Tổng Công ty Hạ tầng và Phát triển Đô thị Hải ngoại Hàn Quốc (KIND) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cột mốc mới trong phát triển hạ tầng đô thị gắn với bảo tồn không gian xanh.

Với định hướng phát triển đô thị bền vững gắn với bảo tồn giá trị văn hóa – lịch sử, sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra những công trình hạ tầng hiện đại hài hòa với cảnh quan, góp phần nâng tầm hình ảnh thành phố, thu hút đầu tư quốc tế và cải thiện chất lượng sống của người dân...

Lễ ký kết diễn ra với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh; đại diện các sở, ban, ngành của thành phố Huế; ông Bokhwan Kim, Tổng Giám đốc KIND cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh phát biểu tại lễ ký kết.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp trong nhiều lĩnh vực trọng tâm như: phát triển đô thị bền vững, hạ tầng hiện đại, công nghiệp thân thiện môi trường, xúc tiến thương mại – đầu tư – khoa học kỹ thuật – văn hoá – du lịch – nông nghiệp công nghệ cao và các hoạt động phát triển bền vững khác.

Hợp tác sẽ được triển khai thông qua việc cung cấp thông tin quy hoạch tổng thể, nghiên cứu khả thi, trao đổi thông tin pháp luật đầu tư, quảng bá môi trường đầu tư của Huế tới cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ kết nối giữa các doanh nghiệp với KIND để triển khai nghiên cứu, đầu tư theo quy định hiện hành.

Bản ghi nhớ có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày ký. Mục tiêu hợp tác không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế mà còn gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa – lịch sử đặc trưng của Huế, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng đô thị sáng tạo, phát triển bền vững, hài hòa giữa hạ tầng hiện đại và không gian xanh.

Bày tỏ ấn tượng với cảnh quan xanh, môi trường sống trong lành và sự thân thiện của con người Huế, ông Bokhwan Kim cho biết KIND đã có nhiều kinh nghiệm triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ra nước ngoài thông qua các dự án hợp tác công – tư (PPP) về phát triển hạ tầng, bao gồm hỗ trợ vốn, chính sách và tài trợ triển khai. KIND mong muốn, thông qua các dự án nghiên cứu và hợp tác tại Huế, sẽ để lại dấu ấn về cảnh quan, môi trường và đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc.

Ông Bokhwan Kim, Tổng Giám đốc Công ty Hạ tầng và Phát triển Đô thị Hải ngoại Hàn Quốc, phát biểu tại lễ ký kết.

Tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh rằng: "Huế đã có nhiều chương trình hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc, song đây là lần đầu tiên Hue IPBSA ký kết trực tiếp với KIND trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng".

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2025, Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đang hướng tới mục tiêu xây dựng “Đô thị di sản thông minh”. Theo ông Minh, để hiện thực hóa mục tiêu này, Huế cần sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt trong các dự án vừa đảm bảo tiêu chí phát triển hiện đại vừa gìn giữ được hệ thống di sản và mảng xanh đô thị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế kỳ vọng sau lễ ký kết, hai bên sẽ sớm nghiên cứu và triển khai các dự án cụ thể, tận dụng thế mạnh của KIND trong việc kết nối hạ tầng khu công nghiệp với hạ tầng đô thị và khu vực di sản, phát triển đồng thời hạ tầng kinh tế và không gian xanh. Thành phố Huế cam kết hỗ trợ tối đa, xây dựng kế hoạch phối hợp, sơ kết và đánh giá định kỳ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi đến với Huế.