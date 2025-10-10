Huế: Khai mở hướng đi mới cho kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên số

Nhiều giải pháp phát triển kinh tế tư nhân gắn với chuyển đổi số, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, bền vững và mang đậm bản sắc di sản đã được đề xuất...

Diễn đàn “Huế sáng tạo để phát triển bền vững” (Hue Innovation Day 2025) với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế số – Cơ hội và định hướng cho Huế” cùng Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Huế năm 2025 được Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trong hai ngày 9 và 10/10.

Sự kiện thu hút sự quan tâm và tham dự của 20 chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, với hơn 1.000 lượt người tham dự trực tiếp và trực tuyến. Diễn đàn tập trung vào bốn chuyên đề: phát triển kinh tế tư nhân gắn với chuyển đổi số; kinh tế di sản và doanh nghiệp tư nhân; liên kết mạng lưới đổi mới sáng tạo miền Trung; và triển lãm sáng tạo kết nối di sản với công nghệ.

MŨI NHỌN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG THỜI KỲ SỐ

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế, đã cụ thể hóa nhiều định hướng chiến lược về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhờ đó, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025 của Huế đã vươn lên vị trí thứ 5 toàn quốc – minh chứng cho những nỗ lực trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế sáng tạo.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa chính quyền số, kinh tế số và xã hội số vẫn còn khá lớn. Mức độ ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp chưa đồng đều; số lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn về vốn, thị trường và cơ chế hỗ trợ. Nhiều kết quả nghiên cứu, sản phẩm khoa học chưa được thương mại hóa hiệu quả, trong khi các ngành công nghiệp truyền thống đang chịu sức ép phải đổi mới để cạnh tranh.

Đại biểu chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Hoàng Anh.

Trước thực tế đó, ông Nguyễn Xuân Sơn cho rằng thành phố cần tập trung vào ba trụ cột: đào tạo nhân lực số, hoàn thiện thể chế và nền tảng dữ liệu, đầu tư hạ tầng công nghệ cao. Đồng thời, cần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế – xã hội, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp, không gian sáng tạo mở và quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, thử nghiệm công nghệ mới và thương mại hóa sản phẩm sáng tạo.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ GẮN VỚI BẢN SẮC HUẾ

Các chuyên gia tại diễn đàn đã phân tích xu hướng kinh tế số toàn cầu và đề xuất nhiều giải pháp giúp Huế đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển khu vực kinh tế tư nhân theo hướng bền vững.

TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, cho rằng Huế cần xây dựng môi trường kinh tế linh hoạt, thích ứng với kỷ nguyên số; thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để cùng đổi mới sáng tạo. Ông cũng đề xuất thành phố áp dụng các ưu đãi thuế, đánh giá hiệu quả chi tiêu công nghệ, chuyển từ mô hình phát triển theo quy mô sang phát triển dựa trên công nghệ, loại bỏ lãng phí và tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đặc biệt, ông Chúc nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu mở – yếu tố cốt lõi của nền kinh tế số. “Huế cần khuyến khích chính sách mở dữ liệu, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, tạo môi trường thuận lợi để đổi mới và đầu tư công nghệ”, ông nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương phát biểu tại diễn đàn.

Đối với khu vực tư nhân, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp tập trung khai thác dữ liệu và công nghệ nền tảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, thương mại điện tử và tiếp thị số để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng kết nối thương hiệu, cá nhân hóa dịch vụ và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Một nội dung được quan tâm tại diễn đàn là phát triển kinh tế tư nhân gắn với di sản và bản sắc văn hóa Huế. Các doanh nghiệp chia sẻ nhiều mô hình sáng tạo trong khai thác giá trị di sản, kết hợp công nghệ để tạo ra sản phẩm du lịch, dịch vụ và hàng hóa mang dấu ấn riêng của cố đô. Đây được xem là hướng đi vừa tạo sinh kế, vừa góp phần lan tỏa giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương nhấn mạnh Huế xác định phát triển kinh tế tư nhân gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là một trong những động lực then chốt của giai đoạn tới. Thành phố mong muốn tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia để cụ thể hóa thành chính sách, mô hình và lộ trình phù hợp, nhằm phát huy tối đa tiềm năng của khu vực tư nhân, đưa Huế trở thành trung tâm kinh tế – văn hóa sáng tạo của miền Trung.