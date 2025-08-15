Huế khai trương dịch vụ Grab Xích Lô

Sáng 15/8, tại Nghênh Lương Đình (phường Phú Xuân), Công ty TNHH Grab Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế tổ chức Lễ ra mắt dịch vụ "Grab Xích Lô - Kinh đô xưa", mang đến trải nghiệm du lịch đặc trưng kết hợp yếu tố công nghệ hiện đại...
Grab Xích Lô là dịch vụ di chuyển
bằng xe xích lô truyền thống của Huế, được trang trí theo nhận diện thương hiệu
riêng của Grab và vận hành với quy chuẩn chất lượng thống nhất như các dịch vụ
di chuyển khác mà Grab đang cung cấp.
Các bác tài tham gia dịch vụ đều là những
người giàu kinh nghiệm, đã trải qua khóa đào tạo bắt buộc, bảo đảm an toàn và sự
hài lòng cho hành khách. Lộ trình của dịch vụ được thiết kế
để du khách khám phá khu vực kinh thành Huế và các điểm tham quan nội thành.
Đây là hoạt động hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch, tận dụng
thế mạnh công nghệ để quảng bá di sản, văn hóa, ẩm thực Huế; đồng thời góp phần
nâng cao chất lượng sống của người dân và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế - xã hội địa
phương.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, định hướng phát triển của thành phố là trở thành “Thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”. Quy hoạch đô thị tập trung phát triển giao thông xanh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với du lịch bền vững, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tạo môi trường sống chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định
việc Grab triển khai dịch vụ Grab Xích Lô vừa góp phần bảo tồn giá trị văn hóa,
vừa thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. “Xích lô
không chỉ là phương tiện gắn với ký ức và hình ảnh Huế, mà nay còn được ‘khoác’
thêm yếu tố công nghệ, mang đến trải nghiệm tiện lợi cho du khách và cơ hội
sinh kế mới cho các bác tài”, ông nói.
Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc
Phát triển thị trường Grab Việt Nam cho biết Huế là thành phố độc đáo, nơi đời
sống, văn hóa và lịch sử hòa quyện, hiện diện trên từng con đường, góc phố. “Một
chuyến tham quan trên chiếc xích lô chính là cách phù hợp nhất để cảm nhận trọn
vẹn vẻ đẹp này. Huế hiện là nơi duy nhất Grab vận hành dịch vụ này, nhằm mang lại
sản phẩm ‘đo ni đóng giày’ cho thị trường, đồng thời mở ra cơ hội sinh kế theo
hướng số hóa cho người lao động địa phương”, ông chia sẻ.
Trong giai đoạn thử nghiệm, Grab
Xích Lô phục vụ tối đa 1 hành khách/chuyến, lộ trình ban đầu không quá 60 phút
và có thể kéo dài theo yêu cầu. Hành khách đặt dịch vụ trên ứng dụng Grab, được
đón – trả tại 5 địa điểm: 4 vị trí trong khu vực Đại Nội gồm Cửa Hiển Nhơn, bãi
đỗ xe Đoàn Thị Điểm, eo bầu Nam Xương, eo bầu Nam Thắng và Bến thuyền Tòa Khâm.
Cùng với việc ra mắt Grab Xích
Lô, Grab giới thiệu gói ưu đãi “Du hí Huế thương”, giúp du khách dễ dàng sử dụng
dịch vụ di chuyển, ăn uống, mua sắm đặc sản Huế với chi phí tiết kiệm. Đây là
bước đi hướng đến việc xây dựng Huế trở thành điểm đến thân thiện, an toàn, tiện
nghi và bền vững, đúng với tầm nhìn phát triển mà thành phố đang theo đuổi.
