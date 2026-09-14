Bộ Xây dựng được bổ sung nhiệm vụ và điều chỉnh cơ cấu tổ chức

Theo quy định mới, Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc; hoạt động xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.
Trên cơ sở chức năng được xác định, Nghị định số 354/2026/NĐ-CP sửa đổi một số quy định liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Xây dựng. Cụ thể về quy hoạch, kiến trúc: Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn; tham gia công tác thẩm định các quy hoạch theo quy định pháp luật về quy hoạch.
Đối với hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước về việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề; quản lý cấp mã số chứng chỉ hành nghề. Cùng với những nhiệm vụ trên, Nghị định số 354/2026/NĐ-CP bổ sung nhiệm vụ của Bộ Xây dựng trong việc tổ chức thẩm định, ban hành quyết định công nhận đô thị loại I.
Ở lĩnh vực an ninh, an toàn giao thông, Bộ Xây dựng có trách nhiệm ban hành Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam theo thẩm quyền; quy định chi tiết việc xây dựng, đánh giá, phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, kế hoạch an ninh cảng biển và kế hoạch an ninh khu nước, vùng nước; quy định việc cấp chứng nhận liên quan đến an ninh tàu biển, an ninh cảng biển; chủ trì hoặc phối hợp thực hiện kiểm tra và cung cấp thông tin an ninh, an toàn hàng không dân dụng, hàng hải theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay, tai nạn hàng hải theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Nghị định số 354/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Bộ Xây dựng về doanh nghiệp, hợp tác xã. Theo đó, Bộ Xây dựng thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đột xuất, cấp bách và các nhiệm vụ quan trọng khác của ngành, lĩnh vực xây dựng theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra.
Trong hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo phân công của Chính phủ; chủ trì đề xuất việc ký kết, thực hiện điều ước quốc tế; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật; tham gia các tổ chức quốc tế theo phân công của Chính phủ.
Ngoài ra, Nghị định số 354/2026/NĐ-CP còn sửa đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Sau sửa đổi, Bộ Xây dựng còn 22 đơn vị trực thuộc, (giảm 1 đơn vị so với quy định cũ).
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