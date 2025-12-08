Huế thu hút hơn 4.110 tỷ đồng vào dự án khu đô thị phía Bắc 1

Dự án khu đô thị phía Bắc 1 tại phường Hương An và Kim Trà được phê duyệt chủ trương đầu tư với số vốn hơn 4.110 tỷ đồng, hướng tới hình thành không gian đô thị đồng bộ, hiện đại và thân thiện môi trường.

UBND thành phố Huế vừa ban hành Quyết định 3680/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị phía Bắc 1. Mục tiêu dự án hướng đến xây dựng một khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật – xã hội, gắn với các thiết chế công cộng, thương mại – dịch vụ, đồng thời, đáp ứng nhu cầu nhà ở và lưu trú của người dân và du khách.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 4.110 tỷ đồng (chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất). Theo quy hoạch, diện tích xây dựng tối đa khoảng 9,9 ha, trong đó, diện tích dành cho nhà ở khoảng 7,5 ha, còn lại khoảng 2,4 ha cho các công trình dịch vụ và giáo dục. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 52,4 ha sàn, bao gồm 38,5 ha sàn nhà ở và 13,9 ha sàn thương mại – dịch vụ, giáo dục.

Dự án phát triển hai loại hình chính: nhà ở thương mại liền kề và nhà ở xã hội dạng chung cư. Trên cơ sở đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000, số lượng nhà ở dự kiến gồm 725 căn liền kề và 515 căn hộ chung cư, đáp ứng quy mô dân số khoảng 3.470 người. Việc kết hợp nhiều loại hình nhà ở được đánh giá sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân, đồng thời bổ sung nguồn lưu trú chất lượng cho du khách.

Cùng với phát triển nhà ở, dự án còn tích hợp các công trình thương mại – dịch vụ, văn phòng cho thuê và công trình giáo dục hoàn chỉnh, nhằm hình thành một khu đô thị đa chức năng, tạo thêm giá trị gia tăng cho thị trường bất động sản và lĩnh vực dịch vụ đô thị. Trong quá trình xây dựng và vận hành, dự án cũng sẽ tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, góp phần vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của thành phố.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 120 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó, hạ tầng kỹ thuật phải hoàn thành trong vòng 36 tháng nhằm đảm bảo tiến độ đồng bộ, tránh kéo dài thời gian triển khai.

Khi đi vào hoạt động, khu đô thị phía Bắc 1 được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo đô thị mới, mở rộng không gian phát triển dịch vụ – du lịch và trở thành một trong những dự án động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của thành phố Huế trong giai đoạn tới.