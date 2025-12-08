Huế thu hút hơn 4.110 tỷ đồng vào dự án khu đô thị phía Bắc 1

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Nguyễn Thuấn
08/12/2025, 18:40
Dự án khu đô thị phía Bắc 1 tại phường Hương An và Kim Trà được phê duyệt chủ trương đầu tư với số vốn hơn 4.110 tỷ đồng, hướng tới hình thành không gian đô thị đồng bộ, hiện đại và thân thiện môi trường.
UBND thành phố Huế vừa ban hành Quyết định 3680/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị phía Bắc 1. Mục tiêu dự án hướng đến xây dựng một khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật – xã hội, gắn với các thiết chế công cộng, thương mại – dịch vụ, đồng thời, đáp ứng nhu cầu nhà ở và lưu trú của người dân và du khách.
Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 4.110 tỷ đồng (chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất). Theo quy hoạch, diện tích xây dựng tối đa khoảng 9,9 ha, trong đó, diện tích dành cho nhà ở khoảng 7,5 ha, còn lại khoảng 2,4 ha cho các công trình dịch vụ và giáo dục. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 52,4 ha sàn, bao gồm 38,5 ha sàn nhà ở và 13,9 ha sàn thương mại – dịch vụ, giáo dục.
Dự án phát triển hai loại hình chính: nhà ở thương mại liền kề và nhà ở xã hội dạng chung cư. Trên cơ sở đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000, số lượng nhà ở dự kiến gồm 725 căn liền kề và 515 căn hộ chung cư, đáp ứng quy mô dân số khoảng 3.470 người. Việc kết hợp nhiều loại hình nhà ở được đánh giá sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân, đồng thời bổ sung nguồn lưu trú chất lượng cho du khách.
Cùng với phát triển nhà ở, dự án còn tích hợp các công trình thương mại – dịch vụ, văn phòng cho thuê và công trình giáo dục hoàn chỉnh, nhằm hình thành một khu đô thị đa chức năng, tạo thêm giá trị gia tăng cho thị trường bất động sản và lĩnh vực dịch vụ đô thị. Trong quá trình xây dựng và vận hành, dự án cũng sẽ tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, góp phần vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của thành phố.
Tiến độ thực hiện dự án không quá 120 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó, hạ tầng kỹ thuật phải hoàn thành trong vòng 36 tháng nhằm đảm bảo tiến độ đồng bộ, tránh kéo dài thời gian triển khai.
Khi đi vào hoạt động, khu đô thị phía Bắc 1 được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo đô thị mới, mở rộng không gian phát triển dịch vụ – du lịch và trở thành một trong những dự án động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của thành phố Huế trong giai đoạn tới.
Tính đến tháng 9/2025, nhu cầu nhà ở của lực lượng vũ trang công an nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập là khoảng 9.897 căn, dự kiến tăng lên 14.847 căn vào năm 2030.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 2655/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, với phạm vi là 52,52ha…
Sở hữu chiều dài 85,5 km tuyến đường sắt tốc độ cao chạy qua 18 xã, phường, Nghệ An đang đứng trước áp lực lớn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư...
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: