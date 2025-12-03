Trải nghiệm đô thị tích hợp qua công nghệ đa giác quan tại Nam Long Journey 2025

Trong kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ hỗ trợ giới thiệu dự án mà còn là chiếc chìa khóa để khách hàng “trải nghiệm trước” cuộc sống tương lai. Nam Long Journey 2025 (diễn ra từ 5–7/12 tại TP.HCM) lần đầu tiên giới thiệu toàn bộ hệ sinh thái đô thị của Nam Long – nơi khách hàng không chỉ xem thông tin mà còn cảm nhận quy hoạch, tiện ích, và chất lượng sống một cách trực quan, sống động và chân thật. Đây được xem là “điểm chạm” giúp người tham dự hình dung rõ chất lượng sống tương lai từ tầm nhìn của một nhà phát triển bất động sản đô thị tích hợp có bề dày 33 năm kinh nghiệm.

“CHẠM TRƯỚC” TƯƠNG LAI

Nam Long Journey 2025 mở ra cơ hội để khách hàng trải nghiệm toàn diện hệ sinh thái đô thị thông qua ứng dụng công nghệ trình diễn đa giác quan độc đáo. Trọng tâm của hành trình là việc tích hợp công nghệ vào toàn bộ quá trình trải nghiệm và tìm hiểu dự án, giúp người tham dự hình dung rõ ràng và chân thật chất lượng sống tương lai bằng cách "bước vào" không gian của từng phân khu, thay vì chỉ quan sát bản vẽ hay mô hình tĩnh.

Toàn cảnh khu vực check-in tại Nam Long Journey 2025.

Phòng Immersive 360° cho phép khách hàng quan sát toàn cảnh các đại đô thị ở góc nhìn 360 độ, có thể phóng to hoặc thu nhỏ từng phân khu để theo dõi cấu trúc hạ tầng, mật độ xanh và các trục giao thông trọng điểm. Đây được xem là công cụ hỗ trợ khách hàng đánh giá tính kết nối, sự đồng bộ và tiềm năng phát triển của dự án một cách nhanh chóng và trực tiếp.

Song song đó, khu vực AR/VR mang đến cách tiếp cận sinh động và cá nhân hóa bởi khách tham dự có thể đạp xe VR khám phá tuyến cảnh quan Solaria Rise tại Waterpoint hay chụp ảnh AI trong bối cảnh The Pearl. Không dừng lại ở thị giác, toàn bộ khu vực giới thiệu chuỗi đô thị tích hợp trọng điểm được dàn dựng công phu như những không gian mô phỏng độc đáo, kết hợp cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, và mùi hương đặc trưng. Sự kết hợp đa giác quan này đem đến trải nghiệm chân thật, sống động, giúp khách tham quan không chỉ nhìn mà còn cảm nhận được chất sống và bầu không khí của cộng đồng cư dân tương lai.

Góc trải nghiệm mang đến cảm giác yên bình đặc trưng của Mizuki Park.

KHI CÔNG NGHỆ LÀ CÔNG CỤ MINH CHỨNG TẦM VÓC VÀ TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN

Bên cạnh các khu vực trải nghiệm, bức tường lịch sử 33 năm của Nam Long được ứng dụng công nghệ tương tác nhằm tái hiện hành trình hơn ba thập kỷ kiến tạo di sản của tập đoàn. Mỗi bước di chuyển của khách sẽ mở ra một giai đoạn phát triển, từ những dự án đầu tiên đến hệ thống đại đô thị quy mô hiện nay. Công nghệ trở thành phương tiện cho thấy tư duy quy hoạch nhất quán, minh bạch và định hướng dài hạn của nhà phát triển.

Đặc biệt, nhờ những lớp trải nghiệm đa giác quan từ công nghệ, khách hàng còn hiểu rõ về mô hình đô thị tích hợp 5 trụ cột Live – Work – Learn – Play – Shop mà Nam Long đang triển khai đồng bộ tại các đô thị Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park,.... Thông qua các lớp mô phỏng và trải nghiệm tương tác, khách tham quan có thể hình dung cách từng yếu tố – từ tiện ích thương mại, giáo dục, giải trí đến không gian làm việc và kết nối cộng đồng – được tổ chức trong một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, đảm bảo giá trị sống bền vững theo thời gian.

Các đại đô thị Nam Long sẽ được “trực quan hoá” để khách trải nghiệm tại Nam Long Journey 2025.

Nhờ sự kết hợp giữa công nghệ mô phỏng và hệ thống thông tin minh bạch, Nam Long Journey 2025 trở thành “hub thông tin” đa chiều giúp khách hàng và nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về hệ sinh thái Nam Long.

Khi quy hoạch, tiện ích và tốc độ triển khai đều có thể quan sát và kiểm chứng tại chỗ, khách tham dự có cơ sở vững chắc hơn để đưa ra quyết định an cư hoặc đầu tư phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Sự kiện vì thế không chỉ là nơi trình diễn đô thị tương lai, mà còn là minh chứng cho cách Nam Long theo đuổi triết lý phát triển đô thị tích hợp theo hướng hiện đại, bền vững và hướng đến chất lượng sống của cộng đồng.

Sự kiện Nam Long Journey 2025 sẽ diễn ra từ ngày 5 – 7/12/2025 tại Thisky Hall – Sala Convention Center (TP.HCM).

