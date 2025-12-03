Trải nghiệm đô thị tích hợp qua công nghệ đa giác quan tại Nam Long Journey 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 03/12/2025
Khánh Huyền
03/12/2025, 15:13
Nam Long Journey 2025 diễn ra từ 5-7/12 tại TP.HCM, giới thiệu hệ sinh thái đô thị tích hợp với công nghệ đa giác quan độc đáo.
Trong kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ hỗ trợ giới thiệu dự án mà còn là chiếc chìa khóa để khách hàng “trải nghiệm trước” cuộc sống tương lai. Nam Long Journey 2025 (diễn ra từ 5–7/12 tại TP.HCM) lần đầu tiên giới thiệu toàn bộ hệ sinh thái đô thị của Nam Long – nơi khách hàng không chỉ xem thông tin mà còn cảm nhận quy hoạch, tiện ích, và chất lượng sống một cách trực quan, sống động và chân thật. Đây được xem là “điểm chạm” giúp người tham dự hình dung rõ chất lượng sống tương lai từ tầm nhìn của một nhà phát triển bất động sản đô thị tích hợp có bề dày 33 năm kinh nghiệm.
Nam Long Journey 2025 mở ra cơ hội để khách hàng trải nghiệm toàn diện hệ sinh thái đô thị thông qua ứng dụng công nghệ trình diễn đa giác quan độc đáo. Trọng tâm của hành trình là việc tích hợp công nghệ vào toàn bộ quá trình trải nghiệm và tìm hiểu dự án, giúp người tham dự hình dung rõ ràng và chân thật chất lượng sống tương lai bằng cách "bước vào" không gian của từng phân khu, thay vì chỉ quan sát bản vẽ hay mô hình tĩnh.
Phòng Immersive 360° cho phép khách hàng quan sát toàn cảnh các đại đô thị ở góc nhìn 360 độ, có thể phóng to hoặc thu nhỏ từng phân khu để theo dõi cấu trúc hạ tầng, mật độ xanh và các trục giao thông trọng điểm. Đây được xem là công cụ hỗ trợ khách hàng đánh giá tính kết nối, sự đồng bộ và tiềm năng phát triển của dự án một cách nhanh chóng và trực tiếp.
Song song đó, khu vực AR/VR mang đến cách tiếp cận sinh động và cá nhân hóa bởi khách tham dự có thể đạp xe VR khám phá tuyến cảnh quan Solaria Rise tại Waterpoint hay chụp ảnh AI trong bối cảnh The Pearl. Không dừng lại ở thị giác, toàn bộ khu vực giới thiệu chuỗi đô thị tích hợp trọng điểm được dàn dựng công phu như những không gian mô phỏng độc đáo, kết hợp cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, và mùi hương đặc trưng. Sự kết hợp đa giác quan này đem đến trải nghiệm chân thật, sống động, giúp khách tham quan không chỉ nhìn mà còn cảm nhận được chất sống và bầu không khí của cộng đồng cư dân tương lai.
Bên cạnh các khu vực trải nghiệm, bức tường lịch sử 33 năm của Nam Long được ứng dụng công nghệ tương tác nhằm tái hiện hành trình hơn ba thập kỷ kiến tạo di sản của tập đoàn. Mỗi bước di chuyển của khách sẽ mở ra một giai đoạn phát triển, từ những dự án đầu tiên đến hệ thống đại đô thị quy mô hiện nay. Công nghệ trở thành phương tiện cho thấy tư duy quy hoạch nhất quán, minh bạch và định hướng dài hạn của nhà phát triển.
Đặc biệt, nhờ những lớp trải nghiệm đa giác quan từ công nghệ, khách hàng còn hiểu rõ về mô hình đô thị tích hợp 5 trụ cột Live – Work – Learn – Play – Shop mà Nam Long đang triển khai đồng bộ tại các đô thị Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park,.... Thông qua các lớp mô phỏng và trải nghiệm tương tác, khách tham quan có thể hình dung cách từng yếu tố – từ tiện ích thương mại, giáo dục, giải trí đến không gian làm việc và kết nối cộng đồng – được tổ chức trong một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, đảm bảo giá trị sống bền vững theo thời gian.
Nhờ sự kết hợp giữa công nghệ mô phỏng và hệ thống thông tin minh bạch, Nam Long Journey 2025 trở thành “hub thông tin” đa chiều giúp khách hàng và nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về hệ sinh thái Nam Long.
Khi quy hoạch, tiện ích và tốc độ triển khai đều có thể quan sát và kiểm chứng tại chỗ, khách tham dự có cơ sở vững chắc hơn để đưa ra quyết định an cư hoặc đầu tư phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Sự kiện vì thế không chỉ là nơi trình diễn đô thị tương lai, mà còn là minh chứng cho cách Nam Long theo đuổi triết lý phát triển đô thị tích hợp theo hướng hiện đại, bền vững và hướng đến chất lượng sống của cộng đồng.
Sự kiện Nam Long Journey 2025 sẽ diễn ra từ ngày 5 – 7/12/2025 tại Thisky Hall – Sala Convention Center (TP.HCM).
Đăng ký tham gia miễn phí tại: https://living.namlongvn.com/journey-registration để trực tiếp trải nghiệm mô hình đô thị tích hợp và khám phá các các cơ hội đầu tư hấp dẫn của chuỗi dự án trọng điểm “hot hit” bậc nhất mùa cuối năm.
Thị trường bất động sản Trung Quốc đang đối mặt với những dấu hiệu đáng lo ngại mới, dù cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực này bước sang năm thứ 5 liên tiếp...
Theo kết quả kiểm định mới nhất của Thành phố Hải Phòng, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 63 khu chung cư cũ được đánh giá ở mức nguy hiểm cấp C và D. Trong đó, 15 công trình thuộc mức nguy hiểm cấp D và 48 công trình còn lại thuộc mức nguy hiểm cấp C…
Thị trường bất động sản Hải Phòng cuối năm 2025 ghi nhận sự chuyển mình, khi người mua trở nên thận trọng hơn, tìm kiếm giá trị bền vững và chất lượng.
TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn quan trọng trong việc định hình tương lai đô thị với việc lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch cho 127 khu vực, nhằm phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: