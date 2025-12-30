Kinh tế Nghệ An tăng tốc cuối năm, thu ngân sách vượt 61,2% dự toán

Những tháng cuối năm 2025, kinh tế Nghệ An giữ vững nhịp tăng trưởng với GRDP quý 4 ước đạt 8,05%, thu ngân sách nhà nước vượt 61,2% dự toán, trong khi công nghiệp, xuất khẩu và thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng...

Chiều 29/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2025. Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 4/2025 đạt 8,05%; ước cả năm đạt 8,44%, phản ánh sự phục hồi rõ nét của các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản từng bước phục hồi sản xuất, khắc phục tác động của thiên tai, bão lũ. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt cả năm ước đạt 1,09 triệu tấn, bằng 89,09% so với cùng kỳ. Diện tích rừng trồng mới đạt 25.062 ha, bằng 125,31% kế hoạch, cho thấy nỗ lực lớn trong công tác trồng rừng, bảo vệ tài nguyên rừng.

Đáng chú ý, thủy sản tiếp tục tăng trưởng khá. Lũy kế tổng sản lượng thủy sản năm 2025 ước đạt 300.838 tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Hiện nay, người dân trên địa bàn tỉnh đang bắt đầu gieo trồng vụ Xuân, kỳ vọng tạo đà cho sản xuất nông nghiệp đầu năm 2026.

Tuy vậy, ngành nông nghiệp vẫn đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Diện tích gieo trồng một số loại cây trồng vụ Đông chỉ đạt 44,6% kế hoạch và bằng 50,3% so với cùng kỳ, phản ánh những khó khăn còn tồn tại về thời tiết và điều kiện sản xuất.

Trong khu vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2025 ước tăng 17,64% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế cả năm, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 16,47%. Phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng cao như khai thác đá xây dựng, đường kính, xi măng, điện sản xuất, linh kiện điện tử.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa cả năm ước đạt 135.197 tỷ đồng, tăng 13,82%. Xuất khẩu là điểm nhấn nổi bật khi tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt trên 4,5 tỷ USD, tăng 42,6% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì phiên họp

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục đạt kết quả nổi bật. Số liệu cập nhật trên hệ thống Tabmis đến 26/12/2025 cho thấy tổng thu đạt 28.569 tỷ đồng, vượt 61,2% dự toán và tăng 11,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 26.521 tỷ đồng, bằng 165,6% dự toán. Chi ngân sách nhà nước đạt 45.958 tỷ đồng, bằng 109,4% dự toán.

Tính đến 20/12/2025, tổng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 8.109,7 tỷ đồng, bằng 74,83% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn chậm hơn so với cùng kỳ năm 2024; nguồn vốn đầu tư công tập trung mới đạt 48,11% kế hoạch giao đầu năm, thấp hơn mức 64,73% của cùng kỳ. Một số nguồn vốn giải ngân thấp như Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (27,46%), vốn kéo dài (42,03%), vốn nước ngoài (35,75%).

Về thu hút đầu tư, đến 26/12/2025, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 76 dự án, điều chỉnh 198 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 40.858,3 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư FDI cấp mới cho 23 dự án, điều chỉnh vốn cho 20 dự án, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh trên 1 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước.

Trong tháng 12, tỉnh đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò, đồng thời khánh thành 2 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tạo dấu ấn về hạ tầng và thu hút đầu tư.