Kinh tế Nghệ An tăng tốc cuối năm, thu ngân sách vượt 61,2% dự toán

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 30/12/2025
Nguyễn Thuấn
30/12/2025, 10:04
Những tháng cuối năm 2025, kinh tế Nghệ An giữ vững nhịp tăng trưởng với GRDP quý 4 ước đạt 8,05%, thu ngân sách nhà nước vượt 61,2% dự toán, trong khi công nghiệp, xuất khẩu và thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng...
Chiều 29/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2025. Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 4/2025 đạt 8,05%; ước cả năm đạt 8,44%, phản ánh sự phục hồi rõ nét của các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.
Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản từng bước phục hồi sản xuất, khắc phục tác động của thiên tai, bão lũ. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt cả năm ước đạt 1,09 triệu tấn, bằng 89,09% so với cùng kỳ. Diện tích rừng trồng mới đạt 25.062 ha, bằng 125,31% kế hoạch, cho thấy nỗ lực lớn trong công tác trồng rừng, bảo vệ tài nguyên rừng.
Đáng chú ý, thủy sản tiếp tục tăng trưởng khá. Lũy kế tổng sản lượng thủy sản năm 2025 ước đạt 300.838 tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Hiện nay, người dân trên địa bàn tỉnh đang bắt đầu gieo trồng vụ Xuân, kỳ vọng tạo đà cho sản xuất nông nghiệp đầu năm 2026.
Tuy vậy, ngành nông nghiệp vẫn đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Diện tích gieo trồng một số loại cây trồng vụ Đông chỉ đạt 44,6% kế hoạch và bằng 50,3% so với cùng kỳ, phản ánh những khó khăn còn tồn tại về thời tiết và điều kiện sản xuất.
Trong khu vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2025 ước tăng 17,64% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế cả năm, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 16,47%. Phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng cao như khai thác đá xây dựng, đường kính, xi măng, điện sản xuất, linh kiện điện tử.
Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa cả năm ước đạt 135.197 tỷ đồng, tăng 13,82%. Xuất khẩu là điểm nhấn nổi bật khi tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt trên 4,5 tỷ USD, tăng 42,6% so với cùng kỳ.
Thu ngân sách nhà nước tiếp tục đạt kết quả nổi bật. Số liệu cập nhật trên hệ thống Tabmis đến 26/12/2025 cho thấy tổng thu đạt 28.569 tỷ đồng, vượt 61,2% dự toán và tăng 11,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 26.521 tỷ đồng, bằng 165,6% dự toán. Chi ngân sách nhà nước đạt 45.958 tỷ đồng, bằng 109,4% dự toán.
Tính đến 20/12/2025, tổng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 8.109,7 tỷ đồng, bằng 74,83% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn chậm hơn so với cùng kỳ năm 2024; nguồn vốn đầu tư công tập trung mới đạt 48,11% kế hoạch giao đầu năm, thấp hơn mức 64,73% của cùng kỳ. Một số nguồn vốn giải ngân thấp như Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (27,46%), vốn kéo dài (42,03%), vốn nước ngoài (35,75%).
Về thu hút đầu tư, đến 26/12/2025, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 76 dự án, điều chỉnh 198 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 40.858,3 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư FDI cấp mới cho 23 dự án, điều chỉnh vốn cho 20 dự án, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh trên 1 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước.
Trong tháng 12, tỉnh đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò, đồng thời khánh thành 2 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tạo dấu ấn về hạ tầng và thu hút đầu tư.
15:44, 29/12/2025
TP.Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng phương án dự trữ, điều tiết nguồn hàng từ rất sớm, trong đó tập trung vào các mặt hàng thiết yếu nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ, giá cả ổn định, phục vụ tốt đời sống người dân, đặc biệt vào dịp cuối năm và Tết Bính Ngọ...
Ước tính đến ngày 31/12/2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào TP. Hồ Chí Minh đạt gần 8,37 tỷ USD, dẫn đầu về số vốn FDI còn hiệu lực…
TP. Huế đang đẩy nhanh chương trình phát triển nhà ở xã hội khi tổ chức mời thầu 3 dự án quy mô lớn, với tổng mức đầu tư gần 4.400 tỷ đồng...
Trực tiếp lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp và người dân, lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, bảo đảm thống nhất, thông suốt khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành...
Trước thực trạng hàng trăm dự án đầu tư kéo dài nhiều năm chưa thể triển khai hoặc chậm tiến độ, Thanh Hóa đang tăng tốc rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn. Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm khơi thông nguồn lực, tạo dư địa cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: