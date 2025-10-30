Thứ Năm, 30/10/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Tăng cường hệ sinh thái số thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

An Chi

30/10/2025, 19:25

Ký kết hợp tác giữa Trung tâm Chuyển đổi số (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) và TikTok được xem là cú “bắt tay” thúc đẩy chuyển đổi số ở Việt Nam...

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm chuyển đổi số (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) và TikTok
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm chuyển đổi số (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) và TikTok

Ngày 29/10, trong khuôn khổ Hội nghị Apps Summit Đông Nam Á 2025 diễn ra ở Hà Nội do Tiktok tổ chức, Trung tâm chuyển đổi số trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và TikTok đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hướng đến tăng cường hệ sinh thái số thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy giao lưu văn hóa, và tạo động lực cho tăng trưởng số bền vững.

Tại Hội nghị, ông Nikhil Rolla, Giám đốc phụ trách khách hàng chiến lược khu vực Đông Nam Á của Tiktok chia sẻ nền tảng này chính thức đạt hơn 460 triệu người dùng hoạt động hằng tháng tại khu vực Đông Nam Á. Mỗi tháng có hơn 160 triệu người dùng tại Indonesia, 70 triệu tại Việt Nam, 50 triệu tại Thái Lan, cùng khoảng 180 triệu người dùng khác trên khắp Đông Nam Á truy cập TikTok để giải trí, học hỏi và khám phá những điều mới mẻ mỗi ngày.

Những con số này không chỉ thể hiện tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ cho các nhà phát triển ứng dụng, công ty công nghệ và doanh nghiệp, mà còn khẳng định vai trò chiến lược của Đông Nam Á như một trung tâm phát triển trọng điểm trong tiến trình chuyển đổi số của khu vực.

Thống kê cho thấy 2/3 lượt người dùng khám phá ứng dụng trên TikTok là có chủ đích và 45% tiếp tục tìm hiểu sâu hơn ngay trên nền tảng, minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của TikTok trong quá trình ra quyết định của người dùng, vượt ra ngoài mục đích giải trí đơn thuần.

"Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên sáng tạo mới, nơi AI thúc đẩy trí tưởng tượng và khơi nguồn cho những ý tưởng táo bạo," ông Nikhil Rolla nói. "Bởi vậy, "mục tiêu của chúng tôi là mọi ứng dụng đều có thể tiếp cận đúng người dùng, tạo kết nối sâu sắc và đạt được kết quả tăng trưởng có ý nghĩa trên TikTok. Bằng cách kết hợp giữa sáng tạo, công nghệ và dữ liệu, chúng tôi đang hỗ trợ các thương hiệu và nhà làm ứng dụng phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh số của Đông Nam Á đang thay đổi từng ngày".

Theo chuyên gia chuyển đổi số chia sẻ tại Hội nghị, những con số tại Việt Nam là những con số ấn tượng, thể hiện hiện sức hấp dẫn và lan tỏa mạnh mẽ của nền tảng, đồng thời cho thấy tiềm năng hợp tác to lớn giữa khu vực công - tư trong phát triển văn hóa cũng như sáng tạo; chuyên gia đánh giá đây là bước đi chiến lược, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực nội dung số, truyền thông sáng tạo và phát triển nhân lực công nghệ.

Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy kinh tế số gắn với hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới chuyển đổi số khu vực.

Báo cáo về tình chuyển đổi số quốc gia năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 71/193 quốc gia trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc (công bố tháng 9/2024), tăng 15 bậc so với 2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có Chỉ số phát triển chính phủ điện tử (EGDI) ở mức "Rất cao".

Tỷ trọng kinh tế số năm 2024 ước đạt 18,3% GDP, tốc độ tăng trưởng vượt 20%/năm, cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP, nhanh nhất Đông Nam Á.

Chính phủ Việt Nam đã và đang quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện chuyển đổi số có trọng tâm, trọng điểm, có mũi đột phá; đưa hoạt động chỉ đạo, điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu.

Việt Nam khẳng định vai trò chủ động trong thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển tài chính số trong APEC

13:56, 22/10/2025

Việt Nam khẳng định vai trò chủ động trong thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển tài chính số trong APEC

chuyển đổi số doanh nghiệp Tiktok văn hoá

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy