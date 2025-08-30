Huế triển khai hai dự án trường nội trú hơn 510 tỷ đồng tại A Lưới

Ngày 30/8, UBND thành phố Huế long trọng tổ chức Lễ triển khai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại A Lưới 3 và A Lưới 4, với tổng mức đầu tư trên 510 tỷ đồng, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 3.300 học sinh vùng biên giới.

Không khí tại buổi lễ triển khai dự án diễn ra trong niềm hân hoan, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới 2025 – 2026. Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục miền núi của thành phố Huế.

Theo kế hoạch, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp xã A Lưới 3 sẽ được xây dựng mới một trường trung tâm tại Căn Sâm, với diện tích 4,866 ha, phục vụ nhu cầu học tập cho khoảng 1.527 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú.

Các hạng mục bao gồm: khối lớp học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, ký túc xá, nhà ăn bếp, nhà công vụ cho giáo viên, sân thể thao và các công trình phụ trợ. Song song với đó, dự án sẽ nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Hồng Thái và Trường Tiểu học Hồng Thượng, phục vụ hơn 500 học sinh tiểu học bán trú.

Triển khai Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã A Lưới 3

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 232 tỷ đồng, với thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Tại xã A Lưới 4, dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 4,99 ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho 1.842 học sinh, trong đó dự kiến có 200 học sinh nội trú.

Dự án bao gồm xây dựng mới một trường trung tâm và nâng cấp, cải tạo hai điểm trường hiện có tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng – A Hơ. Các hạng mục chính gồm: khối lớp học, khối hành chính – quản trị, nhà ăn bếp, ký túc xá học sinh – giáo viên, thư viện, khối phòng bộ môn, sân thể thao và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư dự kiến 278,5 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc triển khai đồng thời hai dự án không chỉ giải quyết nhu cầu học tập, sinh hoạt an toàn, đầy đủ cho con em vùng biên cương, mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với miền núi, biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ

Đây là những công trình mang tính chiến lược, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân chính là yếu tố quyết định để công trình sớm hoàn thành và đi vào cuộc sống, thể hiện rõ tinh thần “ý Đảng hợp lòng dân”.

UBND thành phố Huế khẳng định sẽ chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để đảm bảo hai dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, kịp đưa vào phục vụ năm học 2026 – 2027.

Trong niềm vui chung của ngày khai trường sắp tới, những ngôi trường mới ở A Lưới 3 và A Lưới 4 hứa hẹn sẽ trở thành mái nhà ấm áp, chắp cánh ước mơ học tập cho hàng nghìn học sinh, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.