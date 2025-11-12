Thứ Tư, 12/11/2025

Huế và WWF mở rộng hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên

Nguyễn Thuấn

12/11/2025, 07:42

Sự gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố Huế và đoàn công tác cấp cao của WWF – Quốc tế mở ra định hướng hợp tác mới trong phát triển đô thị bền vững, bảo tồn thiên nhiên và tăng cường khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu...

Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định và ông Martin Kabaluapa Kapinga trao đổi những định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định và ông Martin Kabaluapa Kapinga trao đổi những định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định vừa có buổi tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo cấp cao của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF – Quốc tế) do ông Martin Kabaluapa Kapinga, Tổng Giám đốc quản lý các văn phòng WWF làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Martin Kabaluapa Kapinga chia sẻ với những khó khăn mà Huế vừa trải qua trong đợt mưa lũ kéo dài. Đánh giá cao công tác phòng chống, ứng phó linh hoạt và khắc phục hậu quả thiên tai của chính quyền thành phố, Tổng Giám đốc quản lý các văn phòng WWF cho rằng đây là minh chứng rõ ràng về tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và năng lực điều hành hiệu quả của Huế trong ứng phó với biến đổi khí hậu – một thách thức ngày càng lớn với các đô thị ven biển miền Trung.

Hai bên đã trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển đô thị xanh, gìn giữ đa dạng sinh học và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. WWF cam kết tiếp tục đồng hành cùng Huế trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến hình ảnh một thành phố xanh, bền vững và đáng sống.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định tặng quà lưu niệm cho ông Martin Kabaluapa Kapinga
Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định tặng quà lưu niệm cho ông Martin Kabaluapa Kapinga

Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định chúc mừng WWF vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tại Việt Nam. Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những hỗ trợ thiết thực của WWF dành cho Huế trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, cải thiện môi trường đô thị và nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình hợp tác với WWF được triển khai hiệu quả trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo thành phố Huế mong muốn WWF – Quốc tế và WWF – Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Huế trong việc tiếp cận các nguồn tài trợ quốc tế, tăng cường khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu. Cùng với đó là hỗ trợ công tác bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học, xây dựng các chuỗi giá trị kinh tế xanh và nâng cao sinh kế cho cộng đồng dân cư sống phụ thuộc vào rừng.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế, việc phát triển sinh kế bền vững cho người dân chính là giải pháp quan trọng để giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là rừng và động vật hoang dã – những “lá phổi xanh” góp phần giữ gìn bản sắc và cảnh quan tự nhiên của Huế.

Bên cạnh đó, Huế mong muốn WWF tiếp tục quan tâm, đồng hành trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là các dự án về giảm thiểu chất thải rắn, chất thải nhựa, hỗ trợ triển khai Chương trình phân loại rác tại nguồn và quản lý rác thải nhựa đến năm 2025, tầm nhìn 2030 theo đúng lộ trình, mục tiêu đã đề ra.

