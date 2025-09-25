Huế xem xét đề xuất của Acecook đưa “Bún bò Huế” lên sản phẩm
Thiên Anh
25/09/2025, 08:47
Chiều 24/9, UBND thành phố Huế tổ chức buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Tham dự Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện các sở, ngành liên quan. Phía doanh nghiệp do ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam, dẫn đầu.
Đại diện Acecook Việt Nam cho biết, trong hơn 30 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, công ty luôn chú trọng đến việc cung cấp sản phẩm an toàn, tiện lợi, đồng thời đóng góp vào việc quảng bá giá trị ẩm thực truyền thống. Năm 2009, Acecook giới thiệu thương hiệu Bún Hằng Nga, trong đó sản phẩm “Bún Hằng Nga – Hương vị Bún Bò Huế” được đông đảo người tiêu dùng yêu thích.
Ngày 27/6/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 2203/QĐ-BVHTTDL đưa “Tri thức dân gian về Bún bò Huế” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận quan trọng về giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và kinh tế của món ăn đặc trưng xứ Huế.
Từ cơ sở đó, Acecook bày tỏ mong muốn UBND thành phố Huế cho phép sử dụng chính thức tên gọi “Bún Bò Huế” trên sản phẩm, cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu chứng nhận và nguồn gốc xuất xứ.
Doanh nghiệp cũng sẵn sàng ký kết thỏa thuận hoặc thực hiện các yêu cầu của thành phố nhằm bảo đảm chất lượng, hương vị và tính minh bạch trong quá trình khai thác tên gọi, hướng tới việc đưa sản phẩm trở thành kênh quảng bá văn hóa Huế ra thị trường trong và ngoài nước.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “Bún bò Huế là món ăn kết tinh tinh hoa ẩm thực Cố đô, vừa mang giá trị văn hóa, vừa có tiềm năng kinh tế – du lịch rất lớn. Thành phố hoan nghênh các doanh nghiệp như Acecook chung tay giữ gìn, phát huy thương hiệu này, nhưng việc khai thác phải tuân thủ nghiêm các quy định về di sản văn hóa, chất lượng và nguồn gốc xuất xứ.”
Theo ông Bình, Huế đang định hướng phát triển du lịch gắn liền với ẩm thực, từng bước khẳng định vị thế “Kinh đô Ẩm thực” của Việt Nam và hướng tới gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Thành phố mong muốn những món ăn truyền thống, đặc biệt là bún bò Huế, không chỉ được bảo tồn mà còn được quảng bá mạnh mẽ, trở thành cầu nối văn hóa đến du khách trong và ngoài nước.
UBND thành phố khẳng định sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong các chương trình quảng bá, liên kết du lịch – ẩm thực, tạo trải nghiệm trọn vẹn cho du khách khi đến Huế.
Lãnh đạo thành phố Huế cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Acecook Việt Nam và các doanh nghiệp khác hợp tác, đầu tư và phát triển tại Huế. Sự hợp tác này được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị văn hóa – kinh tế của ẩm thực Huế, đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Cố đô đến bạn bè quốc tế.
