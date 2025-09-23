Thanh Hoá tìm giải pháp giúp doanh nghiệp xuất khẩu thích ứng FTA thế hệ mới
Nguyễn Thuấn
23/09/2025, 17:01
Hơn 200 đại biểu gồm nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã cùng tham dự hội thảo và tập huấn về giải pháp vượt rào cản phi thuế quan, mở rộng cơ hội xuất khẩu hàng hóa của Thanh Hóa ra thị trường quốc tế.
Chiều 22/9, Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Sở Khoa học
và Công nghệ cùng Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp
nâng cao khả năng đáp ứng các biện pháp phi thuế quan của doanh nghiệp xuất khẩu
Thanh Hóa trong điều kiện thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến
năm 2030” và lớp tập huấn “Hướng dẫn thực thi các biện pháp phi thuế quan trong
Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho doanh nghiệp xuất khẩu Thanh Hóa”.
Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học và công
nghệ cấp tỉnh về nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực của doanh nghiệp địa
phương trong đáp ứng biện pháp phi thuế quan (NTMs) – một trong những yếu tố
then chốt quyết định khả năng thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế.
Trong quá trình hội nhập sâu rộng, Việt Nam đã ký kết và thực
thi nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA thế hệ mới) với tiêu chuẩn
cao. Điều này mở ra cơ hội vàng cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường lớn, hưởng
ưu đãi về thuế quan và thúc đẩy xuất khẩu. Tuy nhiên, bên cạnh ưu đãi thuế, các
quốc gia nhập khẩu ngày càng gia tăng áp dụng biện pháp phi thuế quan như: quy
định kỹ thuật, an toàn thực phẩm, kiểm dịch, chống bán phá giá, chống trợ cấp...
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó trưởng
phòng Quản lý Xuất nhập khẩu – Sở Công Thương Thanh Hóa, chỉ rõ: “Những vụ kiện
phòng vệ thương mại, rào cản kỹ thuật đang trở thành thách thức lớn với doanh
nghiệp xuất khẩu. Nếu không trang bị kiến thức, kỹ năng để ứng phó, doanh nghiệp
dễ rơi vào thế bị động, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và uy tín khi thâm nhập
thị trường”.
Theo ông Toàn, để đối phó hiệu quả, doanh nghiệp không chỉ cần
nắm chắc quy tắc, quy trình quốc tế mà còn phải chủ động xây dựng chiến lược
kinh doanh an toàn, tuân thủ chuẩn mực chất lượng, minh bạch thông tin và tăng
cường liên kết với hiệp hội ngành hàng.
Hội thảo và lớp tập huấn lần này đặt ra ba mục tiêu trọng
tâm: Cập nhật kiến thức chuyên sâu về công cụ phòng vệ thương mại để
doanh nghiệp chủ động ứng phó. Cung cấp phương pháp và công cụ hỗ trợ
giúp doanh nghiệp tìm kiếm thông tin, tiếp cận thị trường mới. Tạo diễn đàn
trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng
mắc và nâng cao năng lực tuân thủ các NTMs.
Sự kiện còn nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu do Đại học
Kinh tế Quốc dân chủ trì từ tháng 3/2023 đến 9/2025. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng
khung lý thuyết đánh giá khả năng đáp ứng NTMs của doanh nghiệp xuất khẩu; Khảo
sát, phân tích thực trạng ba ngành chủ lực của Thanh Hóa: dệt may, thủy sản,
nông sản; Dự báo xu hướng điều chỉnh NTMs từ các nước đối tác trong FTA thế hệ
mới, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể.
Các chuyên đề được trình bày tại hội thảo đi sâu vào từng
khía cạnh: nhận diện biện pháp phi thuế quan với nhóm hàng nông sản; quy trình
tiếp cận thị trường và nghiệp vụ xuất khẩu; định hướng tiếp cận các thị trường
tiềm năng như Ấn Độ, Tây Nam Á... Đây đều là những lĩnh vực đang đặt ra yêu cầu
cao về chất lượng và quy định kỹ thuật đối với hàng hóa nhập khẩu.
Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người
đạt 8.990 USD và kim ngạch xuất khẩu đạt 15 tỷ USD. Để hiện thực hóa, việc hỗ
trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng đáp ứng NTMs được coi là “điểm nút” khơi
thông hàng hóa, đặc biệt khi các thị trường lớn đều siết chặt yêu cầu về chất
lượng, môi trường và nguồn gốc sản phẩm.
Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp cho rằng ngoài sự chủ động
từ phía doanh nghiệp, cần có cơ chế hỗ trợ thông tin thường xuyên, đào tạo nhân
lực chuyên sâu về luật thương mại quốc tế và các công cụ kỹ thuật. Đồng thời,
tăng cường kết nối với các tổ chức quốc tế, trung tâm xúc tiến thương mại để
doanh nghiệp Thanh Hóa không bị bỏ lỡ cơ hội từ FTA thế hệ mới.
Sắp có tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức đổi mới sách tạo để được hưởng ưu đãi từ Nhà nước
Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo đang được xây dựng, có quy định tiêu chí xác định, công nhận tổ chức, cá nhân đổi mới sáng tạo, từ đó giúp các chủ thể được hưởng ưu đãi, hỗ trợ từ Nhà nước...
Năm nay, hàng Việt vẫn giữ được ưu thế trong giỏ quà Trung thu. Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các thương hiệu trong nước như: Kinh Đô, Hữu Nghị, Đại Phát, Bibica… Ngoài ra còn có dòng bánh nhãn riêng của một số hệ thống siêu thị lớn...
Mở hướng đi mới cho đặc sản măng rừng xứ Thanh vươn xa
Giữa đại ngàn xứ Thanh, những búp măng non mọc lên từ đất ẩm, từ sương rừng và hơi thở núi. Chúng nuôi sống biết bao thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số, và hôm nay, đã vươn mình thành thương hiệu OCOP được thị trường đón nhận...
Khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò kinh tế tư nhân
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, các ý kiến đều cho rằng cần khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế…
Giải bài toán lợi ích giữa quản lý và thực thi khi bỏ thuế khoán
Theo các chuyên gia, chuyển từ thuế khoán sang kê khai sẽ giúp hộ kinh doanh minh bạch hơn nhưng hàng tồn kho không có hóa đơn đang khiến quá trình này gặp nhiều vướng mắc. Nỗi lo chứng từ, chi phí sổ sách và thói quen buôn bán cũ khiến nhiều hộ chưa sẵn sàng bước qua ngưỡng cửa mới.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: