Hưng Ngân Group được giao cải tạo nút giao QL.3 mới và QL.18

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 19/01/2026
Tuấn Sơn
19/01/2026, 08:00
Với việc được giao cải tạo nút giao thông giữa Quốc lộ 3 (QL.3) mới và Quốc lộ 18 (QL.18), Hưng Ngân Group không chỉ góp phần giải quyết bài toán giao thông trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh mà còn mở ra hành lang liên kết hoàn hảo cho dự án Khu đô thị Kim Đô City quy mô khoảng 460ha tại xã Yên Phong và xã Văn Môn.
Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản số 2816/UBND-XDCB ngày 23/6/2025 chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư nhà và Thương mại Hưng Ngân (Hưng Ngân Group) là đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng dự án cải tạo nút giao thông giữa QL.3 mới (Hà Nội – Thái Nguyên) và QL.18 (Nội Bài – Quảng Ninh). Đây là dự án hạ tầng trọng điểm nằm tại xã Yên Phong – nơi được mệnh danh là “thủ phủ công nghiệp” của tỉnh Bắc Ninh.
Theo báo cáo thẩm định số 928/SXD-QLHT ngày 13/8/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, dự án này có tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến hơn 112,4 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) không yêu cầu thanh toán. Thời gian thực hiện dự án dự kiến là 30 tháng kể từ ngày được phê duyệt chính thức.
Như vậy, toàn bộ nguồn vốn của dự án bao gồm vốn của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Sau khi dự án hoàn thành sẽ bàn giao công trình cho cơ quan nhà nước quản lý mà không yêu cầu bồi hoàn vốn hay ràng buộc các điều kiện đối ứng khác từ ngân sách địa phương. Đây được xem là hành động thể hiện trách nhiệm xã hội và năng lực tài chính mạnh mẽ của doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh.
Về mặt kỹ thuật, đây là dự án công trình đường bộ cấp III với quy mô cải tạo phức tạp tại các điểm kết nối huyết mạch. Dự án sẽ cải tạo các nhánh đường kết nối huyết mạch với mặt cắt rộng, hạ tầng đồng bộ, trong đó nhiều tuyến được mở rộng lòng đường từ 7,0 – 10,5m, kèm vỉa hè thoáng đãng.
Hưng Ngân Group là cái tên không còn xa lạ trên thị trường bất động sản Việt Nam. Có trụ sở chính tại 130 Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội, doanh nghiệp này đã khẳng định được uy tín qua nhiều dự án quy mô lớn. Việc tiếp tục được tỉnh Bắc Ninh tin tưởng giao trọng trách tại nút giao giữa QL.3 mới và QL.18 một lần nữa minh chứng cho năng lực triển khai và tầm nhìn của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của địa phương.
Đầu tư mạnh mẽ để cải tạo nút giao giữa QL.3 mới và QL.18 không chỉ là mong muốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển, kết nối giao thương giữa các tỉnh, mà còn kiến tạo một không gian sống hiện đại và tiện nghi kết nối cho cư dân tại Khu đô thị Kim Đô City – dự án tâm huyết của Hưng Ngân Group tại Bắc Ninh.
Nằm ngay sát nút giao chiến lược này, Kim Đô City có quy mô lên tới khoảng 460 ha, được chia thành hai phân khu A và B. Đây là một trong những khu đô thị có tổng vốn đầu tư ấn tượng tại khu vực, ước tính lên đến 158.000 tỷ đồng.
Dự án được định vị là "thành phố trong thành phố", tích hợp giữa không gian sống sinh thái và các tiện ích hiện đại như: trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, hệ thống trường học liên cấp và hệ thống công viên hồ điều hòa rộng lớn. Điểm đặc biệt nhất của Kim Đô City trên thị trường bất động sản nằm ở chính mật độ xây dựng vô cùng ấn tượng (chỉ khoảng 21%), phần lớn diện tích còn lại dành cho không gian công cộng và hệ thống cảnh quan, công viên cây xanh và mặt nước.
Đại diện Hưng Ngân Group chia sẻ, việc chủ động đề xuất và thực hiện dự án cải tạo nút giao giao thông giữa QL.3 mới và QL.18 là minh chứng cho triết lý phát triển bền vững của doanh nghiệp: "Chúng tôi không chỉ xây dựng những ngôi nhà, chúng tôi kiến tạo hạ tầng để nâng tầm giá trị cuộc sống. Khi nút giao này hoàn thiện, lộ trình di chuyển của cư dân Kim Đô City nói riêng và người dân xã Văn Môn, xã Yên Phong nói chung sẽ trở nên nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn bao giờ hết".
Khởi đầu Mùa Lễ Hội bằng những vạt mai vàng rực rỡ, phân khu Rừng Mai Eco Retreat của nhà sáng lập Ecopark mang đến một không gian sống tươi mới, năng động, tràn đầy năng lượng kết nối, nơi thiên nhiên, tiện ích và không khí lễ hội hòa quyện trong từng bước chân, nhịp sống của cộng đồng cư dân.
Là sự kết hợp giữa nghệ thuật chế tác kim hoàn bậc thầy và những giá trị vượt trội của bất động sản hạng sang, Emerald Symphony không chỉ kiến tạo không gian sống dành riêng cho giới tinh hoa đất Cảng mà định vị như một tài sản khan hiếm với tiềm năng tăng giá bền vững theo thời gian.
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong năm 2025, giá chung cư tăng từ 20-30% so với năm 2024, trong đó, một số khu vực tăng trên 40%, nhất là phân khúc trung và cao cấp.
Năm 2025, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực với giải ngân đạt gần 96% kế hoạch, diện tích nhà ở xây mới đạt gần 97%, nhiều dự án nhà ở xã hội và hạ tầng giao thông được triển khai...
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng hệ thống hạ tầng giao thông quy mô lớn đang mở ra một cấu trúc phát triển đô thị mới cho khu vực Đông Bắc Hà Nội. Khi các trục kết nối chiến lược dần hình thành, Cổ Loa (Đông Anh) được kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không và giao thương quốc tế mới của Thủ đô.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: