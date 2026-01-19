Hưng Ngân Group được giao cải tạo nút giao QL.3 mới và QL.18

Với việc được giao cải tạo nút giao thông giữa Quốc lộ 3 (QL.3) mới và Quốc lộ 18 (QL.18), Hưng Ngân Group không chỉ góp phần giải quyết bài toán giao thông trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh mà còn mở ra hành lang liên kết hoàn hảo cho dự án Khu đô thị Kim Đô City quy mô khoảng 460ha tại xã Yên Phong và xã Văn Môn.

BƯỚC NGOẶT HẠ TẦNG TẠI "THỦ PHỦ CÔNG NGHIỆP"

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản số 2816/UBND-XDCB ngày 23/6/2025 chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư nhà và Thương mại Hưng Ngân (Hưng Ngân Group) là đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng dự án cải tạo nút giao thông giữa QL.3 mới (Hà Nội – Thái Nguyên) và QL.18 (Nội Bài – Quảng Ninh). Đây là dự án hạ tầng trọng điểm nằm tại xã Yên Phong – nơi được mệnh danh là “thủ phủ công nghiệp” của tỉnh Bắc Ninh.

Nút giao thông giữa QL.3 mới và QL.18 tại Yên Phong, Bắc Ninh. Nguồn: Hưng Ngân Group.

Theo báo cáo thẩm định số 928/SXD-QLHT ngày 13/8/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, dự án này có tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến hơn 112,4 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) không yêu cầu thanh toán. Thời gian thực hiện dự án dự kiến là 30 tháng kể từ ngày được phê duyệt chính thức.

Như vậy, toàn bộ nguồn vốn của dự án bao gồm vốn của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Sau khi dự án hoàn thành sẽ bàn giao công trình cho cơ quan nhà nước quản lý mà không yêu cầu bồi hoàn vốn hay ràng buộc các điều kiện đối ứng khác từ ngân sách địa phương. Đây được xem là hành động thể hiện trách nhiệm xã hội và năng lực tài chính mạnh mẽ của doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh.

Về mặt kỹ thuật, đây là dự án công trình đường bộ cấp III với quy mô cải tạo phức tạp tại các điểm kết nối huyết mạch. Dự án sẽ cải tạo các nhánh đường kết nối huyết mạch với mặt cắt rộng, hạ tầng đồng bộ, trong đó nhiều tuyến được mở rộng lòng đường từ 7,0 – 10,5m, kèm vỉa hè thoáng đãng.

HƯNG NGÂN GROUP VÀ DẤU ẤN NHÀ PHÁT TRIỂN GẮN VỚI KHU ĐÔ THỊ KIM ĐÔ CITY

Hưng Ngân Group là cái tên không còn xa lạ trên thị trường bất động sản Việt Nam. Có trụ sở chính tại 130 Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội, doanh nghiệp này đã khẳng định được uy tín qua nhiều dự án quy mô lớn. Việc tiếp tục được tỉnh Bắc Ninh tin tưởng giao trọng trách tại nút giao giữa QL.3 mới và QL.18 một lần nữa minh chứng cho năng lực triển khai và tầm nhìn của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của địa phương.

Đầu tư mạnh mẽ để cải tạo nút giao giữa QL.3 mới và QL.18 không chỉ là mong muốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển, kết nối giao thương giữa các tỉnh, mà còn kiến tạo một không gian sống hiện đại và tiện nghi kết nối cho cư dân tại Khu đô thị Kim Đô City – dự án tâm huyết của Hưng Ngân Group tại Bắc Ninh.

Dự án Khu đô thị Kim Đô City, quy mô khoảng 460ha tại xã Yên Phong, Bắc Ninh. Nguồn: Hưng Ngân Group.

Nằm ngay sát nút giao chiến lược này, Kim Đô City có quy mô lên tới khoảng 460 ha, được chia thành hai phân khu A và B. Đây là một trong những khu đô thị có tổng vốn đầu tư ấn tượng tại khu vực, ước tính lên đến 158.000 tỷ đồng.

Dự án được định vị là "thành phố trong thành phố", tích hợp giữa không gian sống sinh thái và các tiện ích hiện đại như: trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, hệ thống trường học liên cấp và hệ thống công viên hồ điều hòa rộng lớn. Điểm đặc biệt nhất của Kim Đô City trên thị trường bất động sản nằm ở chính mật độ xây dựng vô cùng ấn tượng (chỉ khoảng 21%), phần lớn diện tích còn lại dành cho không gian công cộng và hệ thống cảnh quan, công viên cây xanh và mặt nước.

Đại diện Hưng Ngân Group chia sẻ, việc chủ động đề xuất và thực hiện dự án cải tạo nút giao giao thông giữa QL.3 mới và QL.18 là minh chứng cho triết lý phát triển bền vững của doanh nghiệp: "Chúng tôi không chỉ xây dựng những ngôi nhà, chúng tôi kiến tạo hạ tầng để nâng tầm giá trị cuộc sống. Khi nút giao này hoàn thiện, lộ trình di chuyển của cư dân Kim Đô City nói riêng và người dân xã Văn Môn, xã Yên Phong nói chung sẽ trở nên nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn bao giờ hết".