Hưng Thịnh Incons lãi ròng hơn 376 tỷ đồng trong năm 2020

Báo cáo tài chính quý 4/2020 vừa được Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hưng Thịnh Incons, mã chứng khoán: HTN) công bố cho thấy kết quả vượt ngoài mong đợi. Nỗ lực vượt lên thách thức của năm 2020, Hưng Thịnh Incons đã hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng 24% và 101% so với năm 2019.

Kết quả kinh doanh hợp nhất trong quý 4, Hưng Thịnh Incons đạt gần 1.040 tỷ đồng doanh thu và gần 59 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lũy kế cả năm 2020, doanh thu và lợi nhuận của Hưng Thịnh Incons ước đạt lần lượt 4.552 tỷ đồng và 376 tỷ đồng, doanh thu tăng 24% và lợi nhuận tăng 101% so với năm 2019. Như vậy, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, Hưng Thịnh Incons đã có một năm ngược dòng thành công khi tất cả chỉ tiêu kinh doanh đều vượt xa so với kế hoạch đề ra.

Thành quả có được nhờ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ nhiều dự án được bàn giao trong năm 2020 như: Richmond City do Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu làm chủ đầu tư (Hưng Thịnh Incons nắm 95,24% vốn điều lệ), Bien Hoa New City, Saigon Mystery Villas và Moonlight Boulevard do Hưng Thịnh Incons làm tổng thầu thi công.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài ảnh hưởng tiến độ thi công các dự án, tuy nhiên Hưng Thịnh Incons đã có những giải pháp linh hoạt, kịp thời đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Cơ cấu tài chính của Hưng Thịnh Incons được duy trì an toàn, hiệu quả với tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2020 đạt 1.034 tỷ đồng. Hưng Thịnh Incons luôn đảm bảo khả năng thanh khoản tốt, tỷ số nợ/tổng tài sản duy trì ở mức 80%. Để gia tăng năng lực thi công, Hưng Thịnh Incons đang tiến hành tăng vốn với phương án phát hành hơn 16,53 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 ở mức giá 17.000 đồng/cổ phần (ngày giao dịch không hưởng quyền 29/1/2021). Công ty đã hoàn tất chi trả cổ tức năm tài chính 2019 bằng tiền với tỷ lệ 18% vào ngày 30/11/2020.

Hiện Hưng Thịnh Incons đang thi công cùng lúc gần 20 dự án trên nhiều tỉnh thành như Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa… Nhiều dự án mới liên tục trúng thầu trong năm 2020 như: Bien Hoa Universe Complex (Biên Hòa, Đồng Nai), New Galaxy (Dĩ An, Bình Dương), Ho Tram Complex (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nhiều dự án như Cam Ranh Mystery Villas, quận 7 Boulevard, Lavita Charm… đang được Hưng Thịnh Incons đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao trong đầu quý 2/2021.

Với năng lực và kinh nghiệm hiện có, Hưng Thịnh Incons được đánh giá cao trong Top các công ty hàng đầu trong ngành xây dựng Việt Nam và Top 5 (doanh thu và lợi nhuận 2020) các công ty nhóm ngành xây dựng hiện đang niêm yết trên sàn HOSE năm 2020. Trong năm 2020, cổ phiếu Hưng Thịnh Incons cũng vào Top 15 cổ phiếu tăng giá cao nhất trên sàn HOSE.



Năm 2021 với nhiều kế hoạch được triển khai, trong đó nổi bật là việc tích cực mở rộng đấu thầu các dự án bên ngoài Tập đoàn Hưng Thịnh, cùng định hướng mở rộng thị trường và ngành nghề từ xây dựng dân dụng và công nghiệp sang hạ tầng, giao thông, vật liệu xây dựng cơ bản và công nghệ vật liệu mới thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Hưng Thịnh Incons và Tập đoàn Đèo Cả, Hưng Thịnh Incons đang đặt ra các mục tiêu phát triển vượt bậc và từng bước vươn mình ra khu vực.