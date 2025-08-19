Hưng Yên sắp có bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, vốn đầu tư hơn 2.730 tỷ đồng

Bệnh viện Đa Khoa tại Hưng Yên được quy hoạch hiện đại với quy mô 1.200 giường, định hướng mở rộng lên 1.500 giường, tổng mức đầu tư hơn 2.730 tỷ đồng (chưa bao gồm trang thiết bị y tế). Công trình được xây dựng trên diện tích 12ha với mục tiêu xây dựng bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt...

Sáng ngày 19/8/2025, cùng với cả nước, tại tỉnh Hưng Yên diễn ra lễ khởi công Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Khu trung tâm Y tế, phường Trần Lãm. Đây là một trong những công trình y tế trọng điểm giai đoạn 2021 - 2030 được tỉnh Hưng Yên ưu tiên chỉ đạo...

Bệnh viện được quy hoạch hiện đại với quy mô 1.200 giường, định hướng mở rộng lên 1.500 giường, tổng mức đầu tư hơn 2.730 tỷ đồng (chưa bao gồm trang thiết bị y tế).

Công trình được xây dựng trên diện tích 12ha với mục tiêu xây dựng bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống y tế hiện nay; đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới y tế của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Dự án gồm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 xây dựng khối nhà khám bệnh và hạ tầng kỹ thuật với vốn đầu tư hơn 380 tỷ đồng, dự kiến triển khai 2025 - 2026; giai đoạn 2 xây dựng tổng thể bệnh viện 1.200 giường với vốn đầu tư hơn 2.350 tỷ đồng, triển khai ngay sau đó để rút ngắn tiến độ, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong Khu trung tâm Y tế tại phường Trần Lãm là một trong 250 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố được lựa chọn tổ chức đồng thời lễ khánh thành, khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Ông Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên, khẳng định những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, trong đó có lĩnh vực y tế. Một số bệnh viện, trung tâm y tế sau khi hoàn thành đã phát huy hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau khi hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong mạng lưới y tế hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để bảo đảm dự án triển khai thuận lợi, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 tỉnh tăng cường giám sát tiến độ, chất lượng; Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa chuẩn bị phương án trang thiết bị hiện đại, đồng thời đào tạo đội ngũ cán bộ y tế chất lượng cao để bệnh viện vận hành thuận lợi sau khi hoàn thành.