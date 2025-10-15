Đưa y học cổ truyền đến gần hơn với người dân

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu khi xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh, cần làm một cách dễ hiểu, có tính khả thi cao và sớm đưa dịch vụ về y học cổ truyền đến gần hơn với nhân dân, người dân được thụ hưởng...
Bộ Y tế vừa tổ chức cuộc họp bàn thảo, chỉnh sửa nhằm hoàn thiện Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2011/TT-BYT về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh.
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37 được xây dựng căn cứ vào Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 150/2025/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố.
Đồng thời, hướng tới khắc phục những vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông tư số 37 hiện hành, như: Tên gọi bệnh viện y học cổ truyền chưa thống nhất; chưa quy định số lượng khoa, phòng bắt buộc phải có trong mô hình tổ chức của bệnh viện dẫn đến việc bệnh viện đề nghị bổ sung thêm khoa/phòng cấp có thẩm quyền chưa có căn cứ phê duyệt.
Tên gọi các khoa, phòng chưa thống nhất trong hệ thống bệnh viện y học cổ truyền, chưa có tên khoa, phòng trong thanh toán bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh; chưa cập nhật quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, bao gồm hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật.
Dự thảo Thông tư có 6 Chương, 14 điều, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ những nội dung chưa rõ, cần cụ thể, tinh gọn, đảo vị trí cho phù hợp ở 5 nhóm vấn đề: Tên gọi bệnh viện y học cổ truyền hay phục hồi chức năng; chức năng, nhiệm vụ của mô hình; mô hình tổ chức hoặc bộ phận chuyên môn; vị trí việc làm cũng như công tác quản lý tài chính đối với bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh khi hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sau sáp nhập, và triển khai thể chế, chính sách mới.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định tính cấp thiết và ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung Thông tư thay thế Thông tư số 37 về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
Thứ trưởng đề nghị Ban soạn thảo, đầu mối là Cục Quản lý Y Dược cổ truyền bám sát các Luật: Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, Dược, và Bảo hiểm y tế, cùng các Nghị định hướng dẫn, văn bản dưới Luật; Chỉ thị 25/2023 của Ban Bí thư, Chỉ thị 25/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Qua đó, nhằm phát huy thế mạnh của y học cổ truyền ở bệnh viện tuyến tỉnh.
Thứ trưởng lưu ý, Ban soạn thảo đặt mình là cương vị Giám đốc Sở Y tế hoặc bệnh viện tuyến tỉnh để xây dựng, chỉnh sửa Thông tư một cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, có tính khả thi cao, và sớm đưa dịch vụ về y học cổ truyền đến gần hơn với Nhân dân, người dân được thụ hưởng.
Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Ban soạn thảo tiếp nhận, có tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan tại cuộc họp. Đồng thời, sắp xếp, rút gọn một số điều theo hướng khoa học nhưng bám sát tinh thần: Khám, chữa bệnh y học cổ truyền; khám, chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại; gắn đào tạo, nghiên cứu, chỉ đạo tuyến với đổi mới, chuyển đổi số, khám bệnh từ xa và bệnh án điện tử trong công tác khám chữa bệnh y học cổ truyền.
